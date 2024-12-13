AI Marketplace Listing Video Maker: Aumenta le tue vendite e-commerce

Genera video di presentazione accattivanti in pochi minuti con modelli personalizzabili.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video energico di 45 secondi per venditori di marketplace online e marketer digitali, mostrando come creare rapidamente più "video di presentazione". Utilizza uno stile visivo dinamico con tagli rapidi tra vari esempi di prodotti e una traccia musicale di sottofondo energica. Questo video dovrebbe enfatizzare HeyGen come "AI marketplace listing video maker", dimostrando la potenza degli "AI avatars" per presentare i prodotti in modo coinvolgente e l'efficienza dell'uso di "Templates & scenes" per la creazione in batch.
Prompt di Esempio 2
Produci un video ispiratore di 60 secondi rivolto a imprenditori e agenzie creative che desiderano trasformare immagini statiche. Lo stile visivo dovrebbe essere trasformativo, con transizioni fluide e animazioni accattivanti, accompagnato da una traccia musicale di sottofondo royalty-free e motivante. Illustra la potenza di HeyGen come "AI image to video generator", trasformando foto ordinarie in "video dinamici" sfruttando l'ampia "Media library/stock support" e i "Sottotitoli/caption" generati automaticamente per raccontare una storia di prodotto coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 15 secondi rivolto a social media manager e creatori di contenuti in cerca di soluzioni di marketing efficienti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo veloce e alla moda con colori vivaci e testo accattivante sullo schermo, accompagnato da brevi frammenti audio moderni. Metti in evidenza HeyGen come "AI marketing video maker", dimostrando come "Templates & scenes" combinati con "Aspect-ratio resizing & exports" consentano un rapido adattamento per varie piattaforme social, migliorando le campagne "social media".
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona l'AI Marketplace Listing Video Maker

Crea rapidamente video di presentazione dinamici e di alta qualità con strumenti potenziati dall'AI, progettati per attrarre più acquirenti e mostrare efficacemente i tuoi prodotti.

Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una varietà di modelli e scene personalizzabili progettati per le inserzioni di marketplace, fornendo un punto di partenza professionale per i tuoi video di prodotto.
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Arricchisci il tuo video con immagini di prodotto e clip video sfruttando il supporto della Media library/stock, assicurando che la tua inserzione rappresenti accuratamente le tue offerte.
Step 3
Genera Voiceover
Crea audio coinvolgente per il tuo video utilizzando la nostra funzione di generazione di Voiceover, fornendo descrizioni di prodotto chiare e convincenti.
Step 4
Esporta e Ottimizza
Finalizza la tua creazione utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, assicurando che il tuo video di presentazione di alta qualità sia perfettamente ottimizzato per varie piattaforme di marketplace.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presenta Demo di Prodotti e Testimonianze

Crea video AI coinvolgenti per demo di prodotti, punti salienti delle caratteristiche o testimonianze dei clienti, costruendo fiducia e migliorando la tua presenza sul marketplace.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per il marketing?

HeyGen consente agli utenti di creare video di marketing AI professionali senza sforzo, sfruttando script generati dall'AI e una vasta libreria di modelli personalizzabili. Questo permette di realizzare video dinamici che catturano l'attenzione del pubblico senza necessità di esperienza di editing avanzata.

Posso utilizzare gli avatar AI per migliorare i miei video di presentazione?

Sì, HeyGen offre una selezione di avatar AI realistici che possono dare vita ai tuoi video di presentazione, offrendo un tocco personale. Puoi personalizzare il loro aspetto e la loro voce per allinearsi perfettamente con il messaggio del tuo brand.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per convertire immagini in video dinamici?

HeyGen trasforma immagini statiche in video coinvolgenti utilizzando AI avanzata, perfetta per dimostrazioni di prodotto o tour video accattivanti. Utilizza funzionalità come effetti di zoom in stile Ken-burns e movimento prospettico avanzato per creare video cinematografici immersivi.

Come può HeyGen aiutarmi a creare contenuti video unici e coinvolgenti rapidamente?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti creativi con un'interfaccia di editing drag-and-drop intuitiva e una ricchezza di modelli personalizzabili. Questo consente una produzione video rapida, permettendoti di generare video dinamici per varie piattaforme in modo efficiente.

