Generatore di Video per Inserzioni nel Marketplace AI: Aumenta le Tue Vendite
Genera istantaneamente video coinvolgenti per le inserzioni di prodotti utilizzando la nostra funzione di testo-a-video, aumentando l'engagement e le conversioni per il tuo negozio e-commerce.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video tutorial di 45 secondi, professionale ma amichevole, per i proprietari di piccole imprese, dimostrando la facilità di creare video coinvolgenti per i social media. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e chiaro, con sovrapposizioni di testo generate tramite sottotitoli e una voce calda. Sottolinea l'uso dei modelli e delle scene di HeyGen per creare rapidamente contenuti di alta qualità senza alcuna esperienza di montaggio video.
Progetta un video istruttivo dinamico di 60 secondi rivolto ai team di marketing, illustrando come scalare la produzione di contenuti video attraverso l'automazione video. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e veloce, incorporando diversi avatar AI che presentano diverse caratteristiche o vantaggi del prodotto, supportati da una voce chiara. Evidenzia l'efficienza dell'uso degli avatar AI di HeyGen e del supporto della libreria multimediale/stock per mantenere la coerenza del marchio in numerose campagne.
Sviluppa un video introduttivo incoraggiante di 30 secondi per i nuovi imprenditori online, in particolare i venditori di e-commerce, che hanno bisogno di migliorare le loro inserzioni di prodotti. Lo stile visivo dovrebbe essere semplice e invitante, dimostrando un processo passo-passo con una voce amichevole. Concentrati su come le funzioni di testo-a-video da script e di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen consentano la creazione senza sforzo di annunci video accattivanti per vari mercati, semplificando l'intero processo di creazione dei contenuti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Video di Inserzioni di Prodotti ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente video di inserzioni di prodotti e annunci ad alte prestazioni con l'AI per catturare l'attenzione degli acquirenti e aumentare le conversioni.
Promozioni Coinvolgenti per Social Media e Marketplace.
Crea facilmente video brevi e coinvolgenti per promozioni sui social media e marketplace per espandere la portata del tuo prodotto.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video per le inserzioni di prodotti?
HeyGen sfrutta il suo avanzato generatore di video AI per trasformare i testi in video coinvolgenti per le inserzioni di prodotti. Gli utenti possono scegliere tra vari avatar AI e voiceover, rendendo la produzione di contenuti creativi semplice anche senza competenze di montaggio video.
Posso personalizzare i video creati con HeyGen per adattarli al mio marchio?
Assolutamente! HeyGen offre un ampio controllo creativo, permettendoti di utilizzare controlli di branding per loghi e colori, e integrare i tuoi media. Puoi anche utilizzare diversi modelli di video e accedere a filmati stock per garantire che i tuoi video generati dall'AI si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.
Cosa rende HeyGen ideale per generare video di inserzioni nel marketplace AI?
HeyGen è specificamente progettato come generatore di video per inserzioni nel marketplace AI, consentendo ai venditori di e-commerce di creare facilmente inserzioni di prodotti ad alta conversione. Le sue funzionalità assicurano che i tuoi video siano ottimizzati per varie piattaforme, aiutandoti a incrementare le vendite e migliorare la creazione di contenuti.
HeyGen supporta più lingue e opzioni di esportazione per i video AI?
Sì, HeyGen supporta voiceover in più lingue e offre sottotitoli per ampliare la tua portata. Puoi anche regolare facilmente i rapporti d'aspetto ed esportare i tuoi video AI in vari formati, assicurando che i tuoi contenuti creativi siano pronti per qualsiasi piattaforma.