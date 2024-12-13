Creatore di video per campagne di marketing AI: Crea Annunci Vincenti Velocemente

Produci annunci video ad alte prestazioni per tutte le piattaforme utilizzando avatar AI realistici e crea istantaneamente contenuti coinvolgenti per le tue campagne di marketing.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Evidenzia il potere della portata globale in un video di 45 secondi realizzato per agenzie di marketing digitale e creatori di contenuti. Questo video dal design moderno e pulito dimostrerà come "avatar AI" realistici possano localizzare efficacemente i messaggi in ogni lingua, abbattendo le barriere comunicative. L'audio dovrebbe presentare una consegna chiara e multilingue, enfatizzando la capacità avanzata degli "avatar AI" di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Come possono le aziende di e-commerce e i brand migliorare il loro coinvolgimento sui social media? Produci un video dinamico di 1 minuto e 30 secondi che dimostri l'"ottimizzazione degli annunci video" utilizzando la versatile funzione "Templates & scenes" di HeyGen, rivolto agli inserzionisti sui social media. Usa un confronto visivo a schermo diviso per mostrare l'impatto immediato di annunci ben progettati, accompagnato da una voce autorevole ma coinvolgente che spiega come diventare un top "creatore di video di marketing".
Prompt di Esempio 3
Informa i product manager e i professionisti della pubblicità su come semplificare il loro processo di creazione di annunci con un video dettagliato di 2 minuti. Questo pezzo informativo dovrebbe dimostrare visivamente l'efficienza di sfruttare "script generati automaticamente dall'AI" per "creare annunci video" su larga scala. Mantieni un tono calmo e istruttivo per tutto il video, evidenziando la capacità "Text-to-video from script" di HeyGen per una generazione di contenuti rapida ed efficace.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Campagne di Marketing AI

Crea senza sforzo video di marketing AI professionali e coinvolgenti per le tue campagne. Progetta annunci video straordinari con avatar AI realistici e potenti funzionalità in soli quattro semplici passaggi.

1
Step 1
Crea la Tua Base Video AI
Inizia sfruttando la vasta libreria di modelli e scene professionali di HeyGen per dare il via al tuo video di marketing AI, garantendo un inizio raffinato.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI Realistico
Personalizza il tuo messaggio scegliendo tra una varietà di avatar AI per presentare i tuoi contenuti, aggiungendo un tocco umano che risuona con il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica l'Identità Visiva del Tuo Brand
Mantieni la coerenza utilizzando i nostri controlli di branding per aggiungere il tuo logo, colori personalizzati e font, assicurando che i tuoi annunci video riflettano il tuo brand unico.
4
Step 4
Esporta e Ottimizza per le Piattaforme
Finalizza il tuo annuncio e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattarlo perfettamente ai vari canali social media, permettendoti di lanciare annunci video vincenti in tutte le tue campagne di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Produci video potenti alimentati dall'AI di testimonianze dei clienti, costruendo fiducia e dimostrando valore tangibile ai potenziali clienti.

Domande Frequenti

Come permette HeyGen agli utenti di creare istantaneamente annunci video per campagne di marketing?

HeyGen semplifica il processo per creare istantaneamente annunci video convertendo testo in video utilizzando script generati automaticamente dall'AI. Questo consente a brand e agenzie di produrre rapidamente video di marketing di alta qualità per campagne di marketing efficaci.

Gli avatar AI di HeyGen possono essere personalizzati per diversi video di marketing?

Sì, HeyGen offre una gamma di avatar AI realistici che possono essere integrati nei tuoi video di marketing, inclusi stili video UGC. Questi avatar offrono controlli di branding, garantendo che i tuoi contenuti risuonino in modo autentico su annunci sui social media e altre piattaforme.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per l'ottimizzazione globale degli annunci video?

HeyGen fornisce robuste capacità tecniche per l'ottimizzazione degli annunci video, inclusa la generazione di voiceover e sottotitoli/didascalie. Questo ti consente di localizzare i tuoi video di marketing AI in ogni lingua, garantendo che gli annunci video vincenti raggiungano efficacemente un pubblico globale.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare annunci coinvolgenti sui social media?

HeyGen funge da completo creatore di video di marketing, consentendo ai creatori di contenuti di creare annunci video ottimizzati per i social media utilizzando una varietà di modelli e scene. Include funzionalità come testo in video da script e ridimensionamento del rapporto d'aspetto per contenuti versatili.

