Creatore di video per campagne di marketing AI: Crea Annunci Vincenti Velocemente
Produci annunci video ad alte prestazioni per tutte le piattaforme utilizzando avatar AI realistici e crea istantaneamente contenuti coinvolgenti per le tue campagne di marketing.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Evidenzia il potere della portata globale in un video di 45 secondi realizzato per agenzie di marketing digitale e creatori di contenuti. Questo video dal design moderno e pulito dimostrerà come "avatar AI" realistici possano localizzare efficacemente i messaggi in ogni lingua, abbattendo le barriere comunicative. L'audio dovrebbe presentare una consegna chiara e multilingue, enfatizzando la capacità avanzata degli "avatar AI" di HeyGen.
Come possono le aziende di e-commerce e i brand migliorare il loro coinvolgimento sui social media? Produci un video dinamico di 1 minuto e 30 secondi che dimostri l'"ottimizzazione degli annunci video" utilizzando la versatile funzione "Templates & scenes" di HeyGen, rivolto agli inserzionisti sui social media. Usa un confronto visivo a schermo diviso per mostrare l'impatto immediato di annunci ben progettati, accompagnato da una voce autorevole ma coinvolgente che spiega come diventare un top "creatore di video di marketing".
Informa i product manager e i professionisti della pubblicità su come semplificare il loro processo di creazione di annunci con un video dettagliato di 2 minuti. Questo pezzo informativo dovrebbe dimostrare visivamente l'efficienza di sfruttare "script generati automaticamente dall'AI" per "creare annunci video" su larga scala. Mantieni un tono calmo e istruttivo per tutto il video, evidenziando la capacità "Text-to-video from script" di HeyGen per una generazione di contenuti rapida ed efficace.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci Video AI ad Alte Prestazioni.
Produci istantaneamente annunci video vincenti con l'AI, migliorando significativamente le prestazioni della tua campagna di marketing e guidando le conversioni in modo efficace.
Genera Video Coinvolgenti per i Social Media.
Crea rapidamente annunci e clip social media accattivanti per aumentare il coinvolgimento ed estendere la portata del tuo brand su tutte le piattaforme.
Domande Frequenti
Come permette HeyGen agli utenti di creare istantaneamente annunci video per campagne di marketing?
HeyGen semplifica il processo per creare istantaneamente annunci video convertendo testo in video utilizzando script generati automaticamente dall'AI. Questo consente a brand e agenzie di produrre rapidamente video di marketing di alta qualità per campagne di marketing efficaci.
Gli avatar AI di HeyGen possono essere personalizzati per diversi video di marketing?
Sì, HeyGen offre una gamma di avatar AI realistici che possono essere integrati nei tuoi video di marketing, inclusi stili video UGC. Questi avatar offrono controlli di branding, garantendo che i tuoi contenuti risuonino in modo autentico su annunci sui social media e altre piattaforme.
Quali capacità tecniche offre HeyGen per l'ottimizzazione globale degli annunci video?
HeyGen fornisce robuste capacità tecniche per l'ottimizzazione degli annunci video, inclusa la generazione di voiceover e sottotitoli/didascalie. Questo ti consente di localizzare i tuoi video di marketing AI in ogni lingua, garantendo che gli annunci video vincenti raggiungano efficacemente un pubblico globale.
Quali funzionalità offre HeyGen per creare annunci coinvolgenti sui social media?
HeyGen funge da completo creatore di video di marketing, consentendo ai creatori di contenuti di creare annunci video ottimizzati per i social media utilizzando una varietà di modelli e scene. Include funzionalità come testo in video da script e ridimensionamento del rapporto d'aspetto per contenuti versatili.