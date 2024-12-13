Generatore di Campagne di Marketing AI per Strategie più Intelligenti

Progetta strategie di marketing efficaci con facilità. Il nostro strumento AI semplifica la creazione di contenuti, fornendo modelli e scene pronti all'uso per le tue campagne.

Immagina un video dinamico di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili marketing, che mostra come un generatore di campagne di marketing AI semplifica i loro sforzi. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, con una voce narrante vivace e sicura, dimostrando come la funzione di testo-a-video da script di HeyGen possa trasformare senza sforzo le loro idee di campagna in contenuti coinvolgenti, aiutandoli a raggiungere con precisione il loro pubblico di riferimento.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video elegante di 45 secondi progettato per marketer digitali e agenzie, evidenziando il potere dell'AI per potenziare la creazione di contenuti su varie piattaforme di social media. Utilizza grafiche moderne e pulite e una colonna sonora ispiratrice, accompagnata da una voce narrante professionale, illustrando come gli avatar AI di HeyGen e i vari modelli e scene offrano infinite possibilità per una narrazione visiva coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo informativo di 60 secondi per professionisti del marketing e imprenditori, dettagliando come un robusto generatore di campagne di marketing possa rivoluzionare il loro approccio a risorse specifiche come testi pubblicitari e email marketing. Il video dovrebbe avere visuali chiare e dimostrative e una voce narrante amichevole e articolata, mostrando la capacità di HeyGen di aggiungere automaticamente sottotitoli e utilizzare la sua vasta libreria di media/stock per arricchire le loro campagne.
Prompt di Esempio 3
Produci un video veloce di 30 secondi per marketer impegnati e fondatori di startup, enfatizzando come un generatore di strategie di marketing AI ottimizzi le campagne per un rapido lancio. Con visuali ad alta energia e una voce narrante motivazionale, questo video dimostrerà come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen garantiscano che i contenuti siano perfettamente adattati a qualsiasi piattaforma, dimostrando l'efficienza di generare strategie complete in pochi istanti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Campagne di Marketing AI

Crea ed esegui senza sforzo campagne di marketing coinvolgenti con l'AI, trasformando la tua strategia in contenuti accattivanti per ogni canale.

1
Step 1
Crea la Tua Strategia di Campagna
Inizia delineando gli obiettivi della tua campagna e il pubblico di riferimento. Il generatore di campagne di marketing AI aiuta a sviluppare una strategia di marketing solida, assicurando che i tuoi elementi fondamentali siano ottimizzati per il successo.
2
Step 2
Genera Diversi Asset di Contenuto
Sfrutta l'AI per produrre una vasta gamma di contenuti, dai testi pubblicitari coinvolgenti ai script video accattivanti. Questo passaggio si concentra sulla generazione di contenuti di alta qualità e su misura che risuonano con il tuo pubblico.
3
Step 3
Personalizza e Brandizza il Tuo Messaggio
Personalizza gli elementi della tua campagna per allinearli con l'identità unica del tuo brand. Utilizza i controlli di branding di HeyGen come loghi e colori, assicurando un aspetto coerente e professionale su tutti i tuoi asset generati.
4
Step 4
Seleziona i Canali di Distribuzione
Prepara i tuoi contenuti per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen. Seleziona i tuoi canali preferiti, come l'Email Marketing o le Piattaforme di Social Media, per raggiungere ed ingaggiare efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo dei Clienti

Sfrutta il video potenziato dall'AI per raccontare efficacemente le storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo brand.

Come semplifica HeyGen la creazione di campagne di marketing?

HeyGen funge da "generatore di campagne di marketing AI", consentendo agli utenti di produrre rapidamente contenuti di alta qualità e su misura per diversi sforzi promozionali. Sfrutta le capacità dello "strumento AI" per semplificare la "creazione di contenuti", permettendo campagne completamente personalizzabili che risuonano con il tuo pubblico di riferimento.

HeyGen può aiutare a creare contenuti visivi accattivanti per le mie piattaforme di social media e landing page?

Assolutamente. HeyGen trasforma il testo in video coinvolgenti con avatar AI e scene dinamiche, perfetti per catturare l'attenzione del pubblico su "piattaforme di social media" e arricchire le tue "landing page". Questa funzione migliora significativamente la tua capacità di creare testi di campagna di marketing accattivanti e "creazione di contenuti" visivi.

Quali opzioni offre HeyGen per il branding e la personalizzazione dei materiali di marketing?

HeyGen offre agli utenti controlli di branding robusti, permettendoti di implementare elementi del tuo "Kit di Brand" come loghi e colori nei tuoi video e materiali di marketing. Questo assicura una "personalizzazione della voce del brand" coerente su tutti i tuoi materiali di campagna completamente personalizzabili, dai "testi pubblicitari" ai contenuti video.

Come può HeyGen supportare la generazione di diversi tipi di contenuti per il marketing multipiattaforma?

HeyGen agisce come un inestimabile "assistente di marketing AI" per i professionisti del marketing, offrendo capacità come testo-a-video e un "generatore di titoli" per creare vari "testi pubblicitari" e contenuti video. Questa flessibilità supporta la "creazione di annunci multipiattaforma", dai post coinvolgenti su "piattaforme di social media" alle sequenze di "email marketing" accattivanti.

