Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un modulo di formazione tecnica di 90 secondi rivolto ai formatori e al personale tecnico del settore manifatturiero, concentrandosi sulle nuove procedure operative delle attrezzature. Lo stile del video dovrebbe essere dettagliato, istruttivo e visivamente guidato, con una chiara spiegazione audio passo-passo e dimostrazioni sullo schermo. Sottolinea la facilità di creazione e aggiornamento di moduli complessi utilizzando i Template e le scene di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di benvenuto di 45 secondi per i dipartimenti HR e i nuovi assunti nel settore manifatturiero per l'inserimento dei dipendenti. Lo stile visivo e audio deve essere amichevole, coinvolgente e informativo, con avatar AI diversificati che interagiscono in un ambiente di fabbrica virtuale. Illustra come i contenuti di formazione personalizzati possano essere forniti efficacemente utilizzando gli avatar AI di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di marketing di 2 minuti rivolto alle operazioni manifatturiere globali, presentando una nuova linea di prodotti o processi di fabbrica efficienti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere d'impatto e dinamico, con ambientazioni di fabbrica diversificate e mettendo in evidenza la comunicazione globale senza interruzioni. Dimostra come i Sottotitoli/caption di HeyGen possano aiutare le aziende manifatturiere a raggiungere pubblici diversi con i loro messaggi di formazione e marketing.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione AI per il Settore Manifatturiero

Trasforma senza sforzo procedure manifatturiere complesse in video di formazione coinvolgenti, migliorando lo sviluppo dei dipendenti e ottimizzando i tuoi sforzi L&D.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia inserendo il tuo contenuto di formazione manifatturiera esistente come testo. La nostra piattaforma sfrutta la **conversione del testo in video** per trasformare automaticamente il tuo materiale scritto in un video dinamico.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo da una libreria diversificata di **Avatar AI** per presentare il tuo messaggio formativo, rendendo gli argomenti complessi più relazionabili e comprensibili.
3
Step 3
Applica gli Elementi del Brand
Mantieni la coerenza personalizzando il tuo video con i **kit del brand** della tua azienda, inclusi loghi e colori, per garantire che tutti i contenuti formativi siano in linea con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione manifatturiera ed esportalo in formati come **SCORM o MP4**, pronto per un'integrazione senza problemi nel tuo sistema di gestione dell'apprendimento o piattaforme di condivisione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza i Contenuti di Formazione Tecnica

Semplifica i processi manifatturieri complessi e le informazioni tecniche in moduli video chiari e facilmente digeribili per un apprendimento e un inserimento efficienti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione per il settore manifatturiero?

HeyGen consente ai team L&D di produrre rapidamente video di formazione di alta qualità per il settore manifatturiero utilizzando avatar AI e tecnologia di trasformazione del testo in video, riducendo significativamente sia il tempo che i costi. Questo permette una rapida creazione di contenuti e aggiornamenti facili per tenere il passo con gli scenari manifatturieri in evoluzione e garantire video di formazione efficaci.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di Avatar AI per l'inserimento dei dipendenti e la formazione tecnica?

Con HeyGen, gli Avatar AI offrono presentatori coinvolgenti e coerenti per l'inserimento dei dipendenti e la formazione tecnica, garantendo un'esperienza di contenuti formativi professionale e personalizzata. Aiutano i team L&D a colmare le lacune di competenze in modo efficiente, rendendo le informazioni complesse più accessibili e memorizzabili.

HeyGen è compatibile con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti per il deployment dei video di formazione?

Assolutamente. I video di formazione di HeyGen possono essere esportati in vari formati standard del settore, inclusi SCORM e MP4, garantendo un'integrazione senza problemi con i tuoi sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti per un deployment e un tracciamento efficienti. Questa capacità semplifica la distribuzione per i team L&D.

HeyGen offre supporto multilingue per le diverse forze lavoro manifatturiere?

Sì, HeyGen supporta la traduzione automatica e offre ampie capacità di generazione di voiceover in più lingue, rendendo facile creare video di formazione localizzati per una forza lavoro manifatturiera diversificata e globale. Questo garantisce una comunicazione efficace e contenuti formativi personalizzati in tutto il mondo.

