Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 45 secondi specificamente per i team di Apprendimento e Sviluppo, mostrando l'efficienza dell'uso del testo per video per trasformare documentazione complessa in contenuti facilmente digeribili. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, utilizzando una ricca libreria multimediale/supporto di stock per illustrare i concetti, il tutto consegnato con uno stile audio informativo ed entusiasta, creando video veramente coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo conciso di 30 secondi rivolto ai supervisori e operatori del piano di fabbrica, dimostrando un nuovo macchinario. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo nitido e passo-passo con sottotitoli/caption prominenti per chiarezza, sfruttando modelli e scene pre-progettati per una produzione rapida, rendendolo un video di formazione efficace.
Prompt di Esempio 3
Produci un video accattivante di 15 secondi per i social media rivolto ai team di marketing nel settore manifatturiero globale, evidenziando le innovazioni di prodotto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e veloce, ottimizzato con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per varie piattaforme, dimostrando come un generatore di video AI possa creare rapidamente contenuti ad alto impatto per una diffusione ampia.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione Manifatturiera AI

Trasforma la tua formazione manifatturiera con l'AI. Crea video professionali e coinvolgenti rapidamente ed efficacemente per migliorare le competenze del tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia redigendo o incollando il tuo script di formazione per trasformare il testo in video utilizzando le potenti capacità AI di HeyGen.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per fungere da presentatore, rendendo i tuoi contenuti coinvolgenti e relazionabili per l'onboarding dei dipendenti.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Brand
Integra voiceover di alta qualità, disponibili in oltre 140 lingue, per narrare chiaramente i tuoi contenuti di formazione manifatturiera.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo video, ridimensionalo per qualsiasi piattaforma ed esporta i tuoi contenuti di formazione professionali e coinvolgenti senza problemi.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica i Processi Manifatturieri Complessi

Scomponi le operazioni di macchinari complessi o i protocolli di sicurezza in video chiari e concisi generati dall'AI, migliorando la comprensione per tutti i dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video coinvolgenti con l'AI?

HeyGen consente agli utenti di produrre video coinvolgenti senza sforzo sfruttando gli Avatar AI e un potente motore AI di testo per video. Puoi trasformare il tuo script in un video dinamico con voiceover di alta qualità in pochi minuti.

Che tipo di video di formazione posso creare con HeyGen?

HeyGen è ideale per generare diversi video di formazione, inclusi l'onboarding dei dipendenti e contenuti istruttivi. Utilizza modelli pre-progettati e Avatar AI per semplificare il tuo processo di produzione.

HeyGen supporta la creazione di video in più lingue?

Sì, HeyGen supporta la creazione di video in oltre 140 lingue, garantendo che i tuoi contenuti raggiungano un pubblico globale. Il nostro generatore di voce AI fornisce voiceover di alta qualità per esigenze linguistiche diverse.

Quanto velocemente posso trasformare uno script in un video usando HeyGen?

Con l'efficiente AI di testo per video di HeyGen, puoi trasformare rapidamente il tuo script in un video professionale. Basta inserire il tuo testo e scegliere tra vari Avatar AI per produrre il tuo contenuto finale in pochi minuti.

