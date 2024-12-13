Crea Annunci Straordinari con il Creatore di Video Promozionali AI per Aziende Locali

Genera rapidamente annunci video professionali per i social media per la tua piccola impresa utilizzando i modelli progettati professionalmente di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio video dinamico di 15 secondi per i social media per un marchio di e-commerce, progettato per attirare l'attenzione con tagli rapidi e grafica audace. Rivolto ai marketer di e-commerce impegnati che hanno bisogno di creare rapidamente contenuti coinvolgenti, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per una generazione di contenuti senza sforzo e sottotitoli per la visione silenziosa.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo informativo di 45 secondi per un'azienda di servizi locale, concentrandoti sulla personalizzazione del marchio per risuonare con la comunità. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente e chiaro, potenzialmente con un avatar AI per guidare gli spettatori attraverso i benefici del servizio, sfruttando le capacità degli avatar AI di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Produci un video testimoniale toccante di 60 secondi che mostri esperienze positive dei clienti, adatto per le aziende che mirano a costruire fiducia e credibilità. Il tono visivo dovrebbe essere caldo e genuino, incorporando filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock per migliorare la narrazione, offrendo una soluzione economica per un marketing d'impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali AI per Aziende Locali

Crea rapidamente video promozionali coinvolgenti per la tua azienda locale con l'AI, potenziando la tua presenza online e attirando nuovi clienti senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Video
Inizia con il nostro creatore di video promozionali AI per trasformare istantaneamente le tue idee testuali in contenuti video dinamici. Usa la capacità di trasformare il testo in video per generare facilmente le tue scene iniziali.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo video utilizzando l'editor drag-and-drop intuitivo. Integra lo stile unico del tuo marchio con i controlli di branding (logo, colori), assicurando che il tuo video rappresenti veramente la tua attività.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Eleva il tuo messaggio con voiceover professionali. La nostra capacità di generazione di voiceover ti consente di aggiungere una narrazione dinamica che cattura l'attenzione del tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta la Tua Creazione
Finalizza i tuoi video promozionali coinvolgenti. Esportali facilmente in vari formati, sfruttando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Testimonianze Autentiche dei Clienti

Trasforma il feedback dei clienti in potenti video testimonianza coinvolgenti che costruiscono fiducia e credibilità per il tuo marchio locale.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video promozionali AI?

HeyGen è un intuitivo creatore di video promozionali AI che semplifica la creazione di video di alta qualità generati dall'AI. La nostra piattaforma offre un'esperienza senza soluzione di continuità dal testo al video, permettendo agli utenti di produrre facilmente contenuti promozionali professionali.

Posso creare facilmente annunci video per i social media con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce un editor drag-and-drop facile da usare e una libreria di modelli progettati professionalmente, rendendo semplice per le piccole imprese produrre rapidamente ed efficacemente annunci video per i social media d'impatto.

Quali opzioni di branding offre HeyGen per i miei video?

HeyGen supporta una personalizzazione completa del marchio, permettendoti di integrare il tuo logo, i colori del marchio e altri elementi nei tuoi video esplicativi, lanci di prodotti o promozioni e-commerce. Questo assicura che i tuoi video generati dall'AI riflettano costantemente l'identità del tuo marchio.

Come può HeyGen aiutarmi a creare voiceover e sottotitoli per i miei video?

HeyGen include una generazione avanzata di voiceover direttamente dai tuoi suggerimenti di testo a video, insieme alla creazione automatica di sottotitoli. Questa funzione fornisce una soluzione economica per aggiungere audio professionale e accessibilità ai tuoi progetti di video promozionali AI per aziende locali.

