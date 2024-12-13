Generatore di Video Promozionali AI per Aziende Locali: Fai Crescere il Tuo Marchio

Crea video di marketing professionali e coinvolgenti per la tua attività con la capacità di trasformare il testo in video da script con facilità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo convincente di 45 secondi progettato per i fornitori di servizi locali, mostrando come le loro offerte uniche beneficiano la comunità. Utilizza avatar AI amichevoli che presentano informazioni chiaramente dal testo al video da script, combinati con audio caldo e conversazionale e musica di sottofondo coinvolgente, rendendolo ideale per campagne di marketing mirate.
Prompt di Esempio 2
Produci un video snello di 15 secondi per i social media per marchi di e-commerce, concentrandoti su una vendita lampo o una nuova collezione. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, incorporando testo animato audace e colori accattivanti, con informazioni essenziali trasmesse tramite sottotitoli per la visione silenziosa e ottimizzate con ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, aumentando l'engagement per i video promozionali.
Prompt di Esempio 3
Genera un video testimoniale sincero di 60 secondi per le aziende che mirano a costruire fiducia e dimostrare la soddisfazione del cliente. Questo concetto dovrebbe mescolare filmati autentici dalla libreria multimediale/supporto stock con testo sullo schermo, supportato da una generazione di Voiceover gentile di una citazione sincera del cliente, illustrando efficacemente esperienze positive dei clienti e incoraggiando un nuovo coinvolgimento.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Promozionali AI per Aziende Locali

Crea rapidamente video promozionali coinvolgenti per la tua azienda locale utilizzando l'AI, attirando clienti e facendo crescere il tuo marchio con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo il tuo messaggio promozionale o incollando uno script esistente. La nostra AI trasformerà i tuoi semplici suggerimenti di testo in un video, fornendo la base per la tua pubblicità aziendale locale.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una vasta gamma di modelli personalizzabili per trovare lo stile perfetto per il tuo marchio. Questi elementi ti aiutano a creare un video promozionale professionale che risuona con il tuo pubblico di riferimento.
3
Step 3
Aggiungi gli Elementi del Tuo Marchio
Personalizza il tuo video aggiungendo il logo, i colori e una generazione di voiceover accattivante del tuo marchio. Aumenta ulteriormente il coinvolgimento con testo animato dinamico e musica di sottofondo per far risaltare il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video promozionale aziendale locale ed esportalo con ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Scarica e condividi il tuo video di alta qualità sui social media per attirare clienti e aumentare la tua visibilità.

Mostra Testimonianze Autentiche dei Clienti

Sviluppa video AI coinvolgenti con storie di successo dei clienti per costruire fiducia e credibilità per il tuo marchio locale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video promozionali straordinari per la mia attività?

HeyGen funge da avanzato generatore di video AI e creatore di video promozionali, consentendo alle aziende di produrre video promozionali professionali con facilità. Sfrutta modelli personalizzabili e avatar AI per generare idee creative e contenuti straordinari che catturano il tuo pubblico.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per generare video promozionali coinvolgenti?

HeyGen offre una suite di caratteristiche creative per la creazione di video promozionali, tra cui un editor drag-and-drop e modelli personalizzabili. Gli utenti possono utilizzare le capacità di trasformazione del testo in video da script e la generazione avanzata di Voiceover per creare contenuti unici e coinvolgenti per le loro campagne di marketing.

HeyGen è adatto per le piccole imprese che cercano di generare video promozionali locali?

Assolutamente! HeyGen è un generatore di video promozionali AI ideale per le aziende locali, che consente alle piccole imprese di creare video promozionali di alta qualità con il suo editor online intuitivo. Produci facilmente video coinvolgenti per i social media e video esplicativi per far crescere efficacemente la tua attività.

HeyGen può aiutarmi a mantenere la coerenza e la qualità del marchio nei miei video promozionali?

HeyGen garantisce video promozionali professionali supportando l'incorporazione degli asset del tuo marchio e offrendo varie opzioni personalizzabili. La nostra piattaforma è progettata per aiutarti a raggiungere una qualità visiva impareggiabile e una coerenza del marchio in tutte le tue campagne di video marketing.

