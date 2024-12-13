Generatore di Promo Lifestyle AI: Crea Immagini Straordinarie

Genera istantaneamente promo lifestyle in linea con il tuo brand usando l'AI, con controlli avanzati di branding per mantenere la tua estetica unica.

Immagina un video di 30 secondi, vivace, rivolto a proprietari di piccole imprese e imprenditori eCommerce. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, mostrando varie immagini di lifestyle mozzafiato create senza sforzo, accompagnate da una voce fuori campo amichevole e chiara. Questo video dimostrerà come la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen e i vari "Template e scene" permettano agli utenti di risparmiare tempo generando foto di prodotto di alta qualità per campagne sui social media senza costosi servizi fotografici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 45 secondi, raffinato e professionale, rivolto a marketer di prodotto e agenzie creative. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante, concentrandosi sul dettaglio realistico della fotografia di prodotto AI, con una colonna sonora di sottofondo sofisticata e una voce fuori campo rassicurante. Evidenzia come gli "AI avatar" di HeyGen possano integrarsi perfettamente con scatti di lifestyle generati, migliorando i materiali di marketing e elevando la presenza del brand, assicurando che Immagini di Prodotto di Alta Qualità siano sempre a portata di mano.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi per team di marketing e creatori di contenuti, in particolare quelli nei brand di moda. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e ispirante, con tagli rapidi tra diversi scenari di lifestyle, accompagnati da una colonna sonora energica. Questo prompt enfatizza come l'ampia "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen e il flessibile "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" aiutino gli utenti a personalizzare le impostazioni di lifestyle per creare immagini accattivanti che aumentano le conversioni su varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un video introduttivo veloce di 30 secondi per venditori online impegnati e professionisti creativi in cerca di contenuti visivi rapidi. L'estetica dovrebbe essere vivace e dinamica, illustrando il rapido processo di generazione con testo d'impatto sullo schermo e una traccia musicale ad alta energia. Il video sottolineerà come la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen possa rapidamente trasmettere la potenza della creazione visiva potenziata dall'AI, dimostrando un'efficiente generazione di Video per tutte le loro esigenze promozionali.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Generazione di Promo Lifestyle AI

Crea rapidamente immagini di lifestyle straordinarie e contestuali per i tuoi prodotti usando l'AI, migliorando i tuoi materiali di marketing e la presenza sui social media.

1
Step 1
Carica il Prodotto
Inizia caricando l'immagine del tuo prodotto nel generatore di promo lifestyle AI. Assicurati di utilizzare un'immagine di prodotto di alta qualità per risultati ottimali.
2
Step 2
Descrivi la Scena
Fornisci prompt dettagliati per descrivere l'ambientazione e il contesto di lifestyle desiderati. Puoi personalizzare le impostazioni di lifestyle per allinearle all'estetica del tuo brand.
3
Step 3
Genera Immagini
L'AI creerà automaticamente immagini di lifestyle straordinarie, integrando perfettamente il tuo prodotto nella scena descritta attraverso la creazione visiva potenziata dall'AI.
4
Step 4
Scarica e Condividi
Rivedi le immagini generate e scarica le tue immagini di prodotto di alta qualità, pronte per l'uso immediato nelle tue campagne di marketing e pubblicitarie.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Contenuti di Lifestyle Ispiratori

Crea video motivazionali che mostrano stili di vita aspirazionali, connettendoti emotivamente con il tuo pubblico e promuovendo il tuo brand.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing?

HeyGen sfrutta l'AI per trasformare script in video di marketing professionali con avatar AI e voci fuori campo naturali. Questa creazione visiva potenziata dall'AI semplifica la produzione video, aiutando gli utenti a risparmiare tempo e generare contenuti accattivanti rapidamente utilizzando diversi template e scene per campagne di marketing.

HeyGen può produrre video di lifestyle di prodotto accattivanti?

Sì, HeyGen funge da generatore di promo lifestyle AI, permettendo alle aziende di creare video di prodotto dinamici che mostrano articoli in ambientazioni di lifestyle mozzafiato. Queste creazioni visive potenziate dall'AI forniscono materiali di marketing di alta qualità progettati per aumentare l'engagement e incrementare le conversioni.

Qual è il ruolo di HeyGen nella generazione di annunci AI?

HeyGen semplifica la generazione di annunci AI permettendo agli utenti di creare video pubblicitari di alta qualità e in linea con il brand con avatar AI personalizzabili. Le sue capacità avanzate assicurano che le campagne pubblicitarie siano visivamente coinvolgenti e coerenti con l'estetica del tuo brand.

Quanto controllo creativo ho sui miei video generati dall'AI?

HeyGen offre un ampio controllo creativo, permettendoti di personalizzare le impostazioni di lifestyle, utilizzare diversi template e scene, e applicare controlli di branding come loghi e colori. Puoi anche generare più variazioni di scena con una risoluzione di output di alta qualità per adattarsi perfettamente alla tua visione.

