Generatore di Lezioni AI: Crea Lezioni Coinvolgenti
Gli educatori risparmiano tempo creando rapidamente lezioni e attività personalizzate, arricchite da contenuti video dinamici dalla funzione di testo in video di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Questo video di 60 secondi, rivolto a educatori innovativi, dovrebbe essere dinamico e creativo, illustrando il potere di un AI nel creare lezioni e attività che catturano gli studenti. Attraverso una serie di tagli rapidi che mostrano classi interattive e apprendimento personalizzato, il video mette in evidenza la personalizzazione per obiettivi di apprendimento specifici. Utilizzando i vari modelli e scene di HeyGen e la funzione di testo in video da script, i visual saranno ispiratori, accompagnati da una colonna sonora energica e contemporanea.
Immagina un video di 30 secondi progettato per educatori che cercano flussi di lavoro semplificati, specialmente quelli nuovi alla tecnologia educativa. Una chiara narrazione visiva passo-passo, supportata da sottotitoli precisi, dimostra come un generatore di piani di lezione AI semplifichi la creazione delle lezioni. Lo stile visivo pulito e semplice rassicura gli spettatori, mostrando come possano facilmente esportare in PowerPoint, trasformando idee in presentazioni raffinate con il minimo sforzo, arricchite dal supporto professionale di stock dalla libreria multimediale di HeyGen.
Per amministratori scolastici e coordinatori di curriculum, crea un video professionale di 45 secondi. Un avatar AI autorevole spiega come gli strumenti di Generative AI garantiscano un forte allineamento del curriculum e aiutino a raggiungere obiettivi didattici tra i dipartimenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere sofisticato e ispiratore, con infografiche chiare e transizioni fluide. La capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen sarà mostrata in modo sottile, dimostrando come il contenuto generato si adatti perfettamente a varie piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Produzione di Contenuti Educativi.
Trasforma efficacemente i piani di lezione generati dall'AI in contenuti video di alta qualità, permettendo agli educatori di ampliare il loro curriculum e raggiungere più studenti.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione dell'Apprendimento.
Sfrutta il video AI per trasformare le lezioni da un generatore di lezioni AI in esperienze coinvolgenti e interattive che aumentano significativamente il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze.
Domande Frequenti
Come può HeyGen supportare gli educatori alla ricerca di un generatore di lezioni AI?
Sebbene HeyGen non generi piani di lezione completi, consente agli educatori di trasformare contenuti statici in lezioni video dinamiche. Gli insegnanti possono utilizzare gli avatar AI di HeyGen e le capacità di testo in video da script per creare materiali didattici coinvolgenti che rafforzano gli obiettivi di apprendimento per gli studenti, risparmiando tempo nella creazione dei contenuti.
Quali capacità video offre HeyGen per creare materiali didattici coinvolgenti?
HeyGen offre robuste funzionalità di creazione video, inclusi una varietà di avatar AI e modelli e scene personalizzabili, permettendo agli educatori di creare lezioni e attività con facilità. Gli utenti possono sfruttare la libreria multimediale di HeyGen e i controlli di branding per garantire l'allineamento del curriculum e fornire un'educazione di alta qualità su misura per gli studenti.
HeyGen può aiutare gli insegnanti a risparmiare tempo nel processo di pianificazione delle lezioni?
Assolutamente. HeyGen semplifica notevolmente la creazione di contenuti, aiutando gli insegnanti a risparmiare tempo nel processo di pianificazione delle lezioni automatizzando la produzione video. Con la generazione di testo in video da script e voiceover, gli educatori possono sviluppare rapidamente materiali didattici che si allineano con i loro obiettivi didattici, liberandoli per concentrarsi maggiormente sull'insegnamento.
L'AI di HeyGen offre funzionalità specifiche per coinvolgere gli studenti nelle lezioni?
Sì, la piattaforma AI di HeyGen offre diverse funzionalità progettate per catturare l'attenzione degli studenti e migliorare l'apprendimento. Gli educatori possono utilizzare avatar AI realistici, sottotitoli dinamici e scene coinvolgenti per creare lezioni interattive che si adattano a stili di apprendimento diversi e migliorano la comprensione complessiva degli obiettivi di apprendimento da parte degli studenti.