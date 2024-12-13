Generatore di Video per Annunci di Lavoro AI: Assumi Più Velocemente e in Modo Intelligente

Crea video straordinari di evidenziazione dei ruoli lavorativi rapidamente con modelli e scene professionali, migliorando lo storytelling del tuo brand del datore di lavoro.

498/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di reclutamento convincente di 60 secondi specificamente mirato a candidati interessati a un ruolo tecnico, come un Senior Software Engineer. Il video dovrebbe funzionare come un punto di forza del ruolo lavorativo, dimostrando la quotidianità attraverso grafica animata e testo sullo schermo, prodotto in modo efficiente utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen. Assicurati che l'audio sia autorevole ma coinvolgente, completato da sottotitoli precisi per trasmettere informazioni complesse in modo chiaro.
Prompt di Esempio 2
Produci un video vibrante di 30 secondi per i social media, perfettamente ottimizzato per i feed di LinkedIn, rivolto ai cercatori di lavoro passivi che potrebbero scorrere oltre gli annunci generici. Seleziona un modello esistente di HeyGen e sfrutta la sua funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per garantire una visione senza interruzioni su tutti i dispositivi. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e accattivante, abbinato a musica di sottofondo vivace e generazione di voce fuori campo concisa per annunciare rapidamente una nuova opportunità resa possibile da un generatore di video per annunci di lavoro AI.
Prompt di Esempio 3
Genera un video culturale ispiratore di 50 secondi che cattura l'essenza della tua azienda, destinato a potenziali assunzioni che ricercano il tuo ambiente di lavoro. Usa una combinazione di filmati d'archivio dalla libreria multimediale/supporto d'archivio di HeyGen e elementi animati sottili per creare un montaggio positivo ed energico. Una voce narrante dovrebbe enfatizzare la dinamica del team e i benefici, mostrando il lato umano dietro ogni esperienza di generatore di video per annunci di lavoro AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Annunci di Lavoro AI

Attira i migliori talenti senza sforzo con annunci di lavoro video coinvolgenti. Trasforma il testo in video di reclutamento dinamici che mostrano il tuo brand del datore di lavoro ed entusiasmano i candidati.

1
Step 1
Incolla la Descrizione del Tuo Lavoro
Inizia incollando la descrizione del tuo lavoro o i punti chiave nel generatore di testo-a-video. Questo script costituirà la base del tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il messaggio del tuo annuncio di lavoro. Questi presentatori digitali aiutano a catturare l'attenzione dei candidati e a mostrare il tuo brand del datore di lavoro.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Personalizza il tuo video con controlli di branding, applicando i loghi e i colori del tuo marchio per garantire un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ottimizzato
Esporta facilmente il tuo video di reclutamento con varie opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto, assicurandoti che appaia perfetto sui social media e sulla tua pagina delle carriere.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Video di Storytelling del Brand del Datore di Lavoro Ispiratori

.

Crea video avvincenti che mostrano la cultura e i valori della tua azienda, ispirando i migliori talenti a unirsi al tuo team e migliorando il tuo brand del datore di lavoro.

background image

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare video di reclutamento coinvolgenti?

HeyGen ti consente di produrre video di reclutamento avvincenti e di rafforzare lo storytelling del tuo brand del datore di lavoro. Utilizza modelli personalizzabili per creare video di evidenziazione dei ruoli lavorativi e video culturali che catturano l'attenzione dei candidati.

HeyGen può generare avatar AI e contenuti da testo a video?

Sì, HeyGen è un potente generatore di avatar AI e di contenuti da testo a video. Basta inserire il tuo script, e l'avanzata AI di HeyGen lo porterà in vita con avatar AI realistici e generazione di voce fuori campo, trasformando il testo in contenuti video dinamici.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per l'editing video?

HeyGen fornisce una suite completa di strumenti creativi per l'editing video per migliorare i tuoi contenuti. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli, incorporare controlli di branding come loghi e colori, e accedere a una ricca libreria multimediale per una struttura cinematografica.

Il generatore di video AI di HeyGen è adatto per varie piattaforme social media?

Assolutamente, il generatore di video AI di HeyGen è progettato per essere versatile su varie piattaforme social media. Ottimizza facilmente i tuoi contenuti con opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e assicurati che i tuoi video di reclutamento siano perfettamente formattati per canali come LinkedIn, coinvolgendo un pubblico più ampio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo