Generatore di comunicazioni interne AI: Eleva le comunicazioni aziendali

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e l'efficienza del flusso di lavoro trasformando il testo in video coinvolgenti utilizzando la nostra capacità di testo-a-video.

Crea un video istruttivo di 45 secondi rivolto ai responsabili delle risorse umane e ai responsabili delle comunicazioni interne, mostrando come un generatore di comunicazioni interne basato su AI rivoluziona l'efficienza del flusso di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, utilizzando grafiche animate coinvolgenti per illustrare il processo, accompagnate da musica strumentale vivace. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per dare vita a spiegazioni dinamiche, dimostrando la velocità e la facilità di generazione dei contenuti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo dinamico di 30 secondi per specialisti della comunicazione e leader di team, illustrando come un generatore di comunicazioni interne basato su AI semplifica i contenuti per varie piattaforme come post su Slack/Teams e email aziendali. Adotta uno stile visivo moderno e veloce con transizioni rapide e animazioni di testo sullo schermo, accompagnato da una voce narrante energica. Questo video dovrebbe sfruttare i modelli e le scene di HeyGen per evidenziare istantaneamente diversi formati di comunicazione.
Prompt di Esempio 2
Produci una presentazione raffinata di 60 secondi per direttori marketing e responsabili di brand, sottolineando come un generatore di comunicazioni interne basato su AI assicura una voce e un tono di brand coerenti in tutta la creazione di contenuti per il coinvolgimento dei dipendenti. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva sofisticata con elementi di branding coerenti e una voce sicura e rassicurante. Incorpora gli avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi chiave sulla coerenza del brand e la qualità dei contenuti.
Prompt di Esempio 3
Crea una panoramica informativa di 40 secondi rivolta ai decisori IT e ai dirigenti C-suite, evidenziando la natura robusta di una piattaforma basata su AI per le comunicazioni interne e il suo impegno per la sicurezza dei dati. Adotta uno stile visivo autorevole e affidabile, con visualizzazioni di dati e grafiche dall'aspetto sicuro, accompagnate da una narrazione chiara e precisa. Utilizza i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire che i dettagli tecnici critici siano chiaramente compresi in diversi ambienti di visualizzazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il Generatore di Comunicazioni Interne AI

Ottimizza le tue comunicazioni aziendali sfruttando una piattaforma basata su AI per creare messaggi coinvolgenti su misura per le esigenze del tuo team e il brand della tua azienda.

1
Step 1
Crea il tuo Brief del Messaggio
Inizia inserendo il tuo argomento principale, il pubblico di riferimento e le informazioni chiave nella piattaforma basata su AI. Questo input iniziale guida l'AI nella comprensione dello scopo della comunicazione.
2
Step 2
Seleziona il Formato di Comunicazione
Scegli il formato di output desiderato, come un'email aziendale o post su Slack/Teams. Il generatore adatta i contenuti specificamente per il canale scelto, ottimizzando l'efficienza del flusso di lavoro.
3
Step 3
Applica la Voce e il Tono del Brand
Personalizza il messaggio selezionando la voce e il tono del brand della tua azienda per garantire coerenza. L'AI adatta il linguaggio per riflettere l'identità organizzativa, favorendo il coinvolgimento dei dipendenti.
4
Step 4
Esporta la tua Comunicazione Finale
Rivedi la bozza generata dall'AI per verificarne l'accuratezza e la chiarezza, apportando eventuali modifiche finali. Una volta soddisfatto, esporta il contenuto rifinito, sfruttando le funzionalità di semplificazione dei contenuti per una distribuzione immediata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Coinvolgi i Dipendenti

.

Genera video motivazionali e coinvolgenti per promuovere una cultura aziendale positiva, celebrare i successi e aumentare il morale complessivo dei dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le comunicazioni interne?

HeyGen funge da potente generatore di comunicazioni interne basato su AI, trasformando script in messaggi video coinvolgenti con avatar AI e voiceover. Questa piattaforma basata su AI semplifica la creazione di contenuti, rendendo le comunicazioni aziendali più dinamiche e migliorando l'efficienza complessiva del flusso di lavoro.

HeyGen semplifica la creazione di elementi visivi coinvolgenti per il coinvolgimento dei dipendenti?

Assolutamente, HeyGen sfrutta l'AI generativa per aiutarti a generare facilmente elementi visivi e contenuti video dinamici a partire dal testo. Puoi utilizzare modelli personalizzabili e avatar AI per produrre messaggi accattivanti, aumentando significativamente il coinvolgimento dei dipendenti.

Che tipo di contenuti di comunicazione aziendale può produrre HeyGen?

HeyGen è uno strumento di comunicazione versatile progettato per semplificare i contenuti per una vasta gamma di software di comunicazione aziendale, inclusi post video per Slack/Teams e aggiornamenti email coinvolgenti per i dipendenti. Con funzionalità come testo-a-video e sottotitoli, HeyGen assicura messaggi chiari e coerenti su tutte le piattaforme.

Come mantiene HeyGen la coerenza del brand nelle comunicazioni interne?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e avatar AI coerenti in ogni video. Questo assicura che tutte le tue comunicazioni interne siano perfettamente allineate con la voce e il tono del tuo brand, rafforzando l'identità della tua azienda.

