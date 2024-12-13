Creatore di video esplicativi per assicurazioni AI: Semplifica le polizze complesse

Trasforma istantaneamente i dettagli intricati delle polizze in video chiari e coinvolgenti utilizzando la nostra funzione intuitiva di testo in video.

403/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi per i social media rivolto ai giovani adulti, promuovendo un nuovo prodotto di assicurazione auto con immagini accattivanti e musica vivace. Utilizza modelli e scene vivaci per mostrare i punti salienti del prodotto, assicurandoti che il video sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per massimizzare la portata.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 45 secondi che spiega il processo passo-passo per presentare un reclamo di assicurazione sulla casa, rivolto ai titolari di polizze esistenti in cerca di una guida chiara. Il video dovrebbe sfruttare il testo in video da script per una narrazione accurata e includere sottotitoli per l'accessibilità, assicurando che tutte le polizze assicurative siano spiegate in termini semplici.
Prompt di Esempio 3
Crea un video professionale di 60 secondi per la formazione interna, educando i nuovi agenti assicurativi sugli aggiornamenti recenti dei prodotti e sulle strategie di vendita. Incorpora una ricca libreria multimediale/supporto di stock con immagini aziendali pertinenti per migliorare il contenuto educativo e assicurare una generazione di voiceover chiara per facilitare la creazione efficace del video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il Creatore di Video Esplicativi per Assicurazioni AI

Trasforma senza sforzo concetti assicurativi complessi in video esplicativi chiari e coinvolgenti utilizzando avatar AI e strumenti intuitivi per educare e informare il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il tuo Script o Scegli un Modello
Inizia sfruttando i nostri modelli video diversificati o inserisci il tuo script di spiegazione della polizza, permettendo alla piattaforma di generare il tuo contenuto video iniziale.
2
Step 2
Seleziona il tuo Avatar AI e i Visual
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per presentare le tue informazioni, quindi arricchisci il tuo messaggio con visual AI accattivanti dalla nostra libreria multimediale.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding
Genera voiceover dal suono naturale in varie lingue e applica controlli di branding come loghi e colori personalizzati per mantenere la coerenza del marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il tuo Video Esplicativo
Finalizza il tuo video esplicativo aggiungendo sottotitoli per migliorare l'accessibilità, quindi esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato per una condivisione senza problemi su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Coinvolgimento Personalizzato dei Clienti

.

Crea video esplicativi e testimonianze personalizzati per costruire fiducia, favorire relazioni solide con i clienti e aumentare le vendite delle offerte assicurative.

background image

Domande Frequenti

Come possono gli avatar AI di HeyGen migliorare i video esplicativi per le assicurazioni?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati per creare video esplicativi coinvolgenti e personalizzati, perfetti per semplificare le spiegazioni delle polizze assicurative complesse. Questa capacità consente di creare storie visive accattivanti che favoriscono un coinvolgimento personalizzato dei clienti.

Qual è il processo per creare video esplicativi animati con HeyGen?

Con HeyGen, puoi facilmente creare video esplicativi animati semplicemente convertendo il tuo script di testo direttamente in video. Il nostro generatore di video AI semplifica il processo di creazione video, rendendolo veloce ed efficiente per generare video esplicativi di impatto.

Posso personalizzare i visual e il branding dei miei video esplicativi HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti e una vasta selezione di modelli video per garantire che i tuoi video esplicativi si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente personalizzare i visual, aggiungere grafiche ricche e incorporare risorse musicali per creare video promozionali unici.

Come supporta HeyGen la creazione di video esplicativi per pubblici diversi?

HeyGen supporta una libreria di attori diversificata e offre generazione di voiceover in oltre 50 lingue, insieme a sottotitoli automatici. Questo assicura che i tuoi video esplicativi AI possano raggiungere ed coinvolgere efficacemente un pubblico globale o multilingue con contenuti personalizzati.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo