Generatore di Video Istruzioni AI: Video Tutorial Semplici

Migliora l'onboarding dei dipendenti con istruzioni video personalizzate. Genera avatar AI realistici per guidare i nuovi assunti attraverso i passaggi essenziali senza sforzo.

Immagina un video AI di 30 secondi, vivace e progettato per i proprietari di piccole imprese, che mostra un rapido consiglio di marketing. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con un avatar AI coinvolgente che spiega il concetto con una voce fuori campo amichevole e vivace. Questo video sfrutterà la potente capacità di HeyGen di trasformare un testo in video da uno script per trasformare un'idea semplice in contenuti accattivanti per i social media.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di istruzioni AI conciso di 60 secondi per i team L&D, introducendo una nuova funzionalità software ai dipendenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale, chiaro e facile da seguire, utilizzando i diversi Template e scene di HeyGen per una presentazione strutturata e una generazione di voce fuori campo calma e autorevole. I sottotitoli/didascalie saranno cruciali per l'accessibilità, dimostrando come un generatore di video di istruzioni AI possa semplificare le comunicazioni interne.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video AI generativo dinamico di 45 secondi per i marketer digitali che promuovono una nuova funzionalità del prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e orientato alla conversione, integrando filmati professionali dalla libreria multimediale/supporto stock con un avatar AI sicuro che presenta i benefici chiave. Assicurati che il tono persuasivo della voce fuori campo sia completato dall'uso strategico del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto per ottimizzare i vari posizionamenti pubblicitari.
Prompt di Esempio 3
Produci una presentazione coinvolgente di 50 secondi di un generatore di video AI per i creatori di contenuti che puntano ai YouTube Shorts. Lo stile visivo dovrebbe essere alla moda e ricco di elementi visivi, incorporando testo animato e colori vivaci, con una voce fuori campo giovanile ed energica. Questo prompt evidenzia la semplicità di un generatore di testo in video, permettendo ai creatori di produrre rapidamente contenuti accattivanti sfruttando gli avatar AI di HeyGen e i Template e scene disponibili.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Istruzioni AI

Trasforma senza sforzo le tue istruzioni in guide video coinvolgenti con l'AI. Crea contenuti istruttivi chiari, concisi e professionali in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando il tuo testo istruttivo nella piattaforma. La nostra capacità di trasformare il testo in video da uno script elaborerà il tuo input, ponendo le basi per il tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Personalizza il tuo video scegliendo un avatar AI per presentare le tue istruzioni. Questo aggiunge un tocco umano e rende il tuo contenuto più coinvolgente per gli spettatori.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli e Media
Migliora la chiarezza e l'accessibilità incorporando sottotitoli/didascalie. Puoi anche arricchire il tuo video con elementi visivi di supporto dalla libreria multimediale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta soddisfatto, utilizza la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per generare il tuo video istruttivo finale ad alta risoluzione, pronto per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione e l'Onboarding dei Dipendenti

.

Migliora il coinvolgimento del personale e la ritenzione delle conoscenze per l'onboarding e la formazione continua dei dipendenti con video istruttivi AI dinamici e personalizzati.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video generati dall'AI?

HeyGen consente agli utenti di creare video AI coinvolgenti e professionali senza sforzo. La nostra piattaforma trasforma il testo in video, permettendoti di produrre rapidamente contenuti straordinari per varie esigenze, dai social media ai video di formazione.

Posso personalizzare gli avatar AI per contenuti video unici?

Assolutamente! HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI che puoi personalizzare per adattarli al tuo marchio o messaggio. Questo controllo creativo assicura che i tuoi presentatori trasmettano il tuo messaggio in modo efficace e unico.

Quali risorse creative offre HeyGen per i progetti video?

HeyGen fornisce una ricca libreria di template e scene per avviare la tua produzione video. Queste opzioni pre-progettate consentono una rapida creazione di contenuti di livello professionale, aiutandoti a realizzare video accattivanti per i social media o moduli di formazione con facilità.

Come può HeyGen aiutare a mantenere la coerenza del marchio nei video AI?

Il robusto editor video AI di HeyGen include controlli completi per il branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio. Questo assicura che ogni video generato dall'AI si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio su tutte le piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo