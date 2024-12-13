Sblocca l'Apprendimento con un Generatore di Video Istruttivi AI

Trasforma senza sforzo i tuoi script in video formativi coinvolgenti, risparmiando tempo e risorse con le nostre potenti capacità di text-to-video.

Immagina di creare un annuncio dinamico di 45 secondi per i social media che cattura davvero l'attenzione. Per i team di content marketing che mirano a connettersi con il loro pubblico, utilizza il Text-to-video di HeyGen da script per dare vita ai tuoi concetti con straordinari avatar AI, il tutto presentato con una colonna sonora pop moderna ed energica per il massimo coinvolgimento.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Hai difficoltà a produrre contenuti video professionali in modo efficiente? Questo video esplicativo di 60 secondi è rivolto ai proprietari di piccole imprese, offrendo una soluzione chiara e professionale. Sfrutta i nostri Template e scene facili da usare per una rapida creazione di video, arricchiti da una generazione di Voiceover nitida per articolare chiaramente il tuo messaggio, accompagnata da un jingle aziendale rilassante.
Prompt di Esempio 2
Educatori e formatori, offrite lezioni efficaci con un video istruttivo di 30 secondi progettato per chiarezza e ritenzione. Raggiungete video di qualità da studio incorporando ricche immagini dalla nostra libreria multimediale/supporto stock, assicurando che ogni dettaglio sia chiaro. Migliorate l'accessibilità con Sottotitoli/caption automatici, il tutto consegnato con una melodia educativa vivace e incoraggiante.
Prompt di Esempio 3
Sblocca il futuro della creazione di contenuti con una rivoluzionaria presentazione tecnologica di 15 secondi! Questo prompt dinamico, perfetto per gli appassionati di tecnologia, dimostra quanto rapidamente puoi trasformare concetti in immagini utilizzando i nostri innovativi avatar AI. Proietta un'estetica visiva elegante e futuristica abbinata a musica elettronica vibrante, e adatta facilmente le tue creazioni per qualsiasi piattaforma con il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Istruttivi AI

Crea senza sforzo video istruttivi coinvolgenti e di alta qualità in pochi minuti, semplificando la tua produzione di contenuti con l'efficienza potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando o digitando il tuo contenuto istruttivo direttamente nell'editor. La nostra piattaforma trasforma il tuo testo in un video dinamico, sfruttando la potenza della tecnologia "text-to-video".
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per fungere da presentatore sullo schermo. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi perfettamente al tuo brand e messaggio.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi
Utilizza "template" e scene pre-progettati per arricchire l'appeal visivo del tuo video. Incorpora musica di sottofondo, immagini e branding per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Con un solo clic, genera i tuoi "video di qualità da studio". Scarica in vari rapporti d'aspetto o condividi direttamente, pronto per qualsiasi piattaforma di apprendimento o canale social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva l'Efficacia della Formazione

.

Migliora il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze nei programmi di formazione sfruttando video dinamici generati dall'AI con teste parlanti e voiceover.

background image

Domande Frequenti

Come HeyGen potenzia la creazione di video creativi?

HeyGen rivoluziona la creazione di video trasformando il testo in video di qualità da studio con avatar AI realistici e voiceover professionali, offrendo potenti strumenti per i team creativi per produrre contenuti coinvolgenti in modo efficiente.

Quali tipi di video può generare HeyGen?

HeyGen è un generatore di video AI versatile, capace di produrre contenuti diversi, dai video formativi coinvolgenti ai post sui social media fino ai video istruttivi completi, sfruttando la sua vasta libreria di template.

Posso personalizzare il branding nei video creati da HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il logo della tua azienda e palette di colori specifiche. Questo assicura che ogni video, arricchito con Auto Captions, si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand.

Perché scegliere HeyGen per una produzione video semplificata?

HeyGen offre una piattaforma facile da usare che riduce drasticamente il tempo e il costo della creazione di video. La sua funzionalità intuitiva di text-to-video con avatar AI e voiceover consente a chiunque di generare video professionali con teste parlanti in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo