Generatore di Video Introduttivi per Influencer AI per Contenuti Coinvolgenti

Trasforma le tue idee in video introduttivi sorprendenti e di alta qualità in pochi minuti utilizzando la tecnologia da testo a video per la massima facilità d'uso.

446/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un'introduzione elegante di 45 secondi alimentata dall'AI per piccoli imprenditori, enfatizzando come l'AI Intro Maker semplifica la creazione della presenza digitale del loro marchio. Questo video dovrebbe adottare un'estetica visiva professionale e di marca, sfruttando modelli personalizzabili e la tecnologia da testo a video per produrre efficacemente un'apertura coinvolgente con un tono audio raffinato e invitante.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un'introduzione informativa di 30 secondi per creatori di contenuti educativi, evidenziando la competenza di HeyGen come generatore di video da testo AI per produrre introduzioni di alta qualità. Gli elementi visivi dovrebbero essere puliti e coinvolgenti, progettati per trasmettere chiaramente informazioni complesse con testo dinamico sullo schermo e sottotitoli automatici per la massima comprensione dello spettatore, abbinati a una voce calma e articolata.
Prompt di Esempio 3
Produci una sequenza introduttiva versatile di 1 minuto e 30 secondi per professionisti del marketing, mostrando il pieno potenziale del generatore di video AI di HeyGen per creare video di YouTube e social media di grande impatto. La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica e altamente raffinata, dimostrando un ridimensionamento e un'esportazione senza soluzione di continuità in vari formati, arricchita da avatar AI professionali e una ricca libreria multimediale/supporto di stock, il tutto accompagnato da una colonna sonora ispiratrice e moderna.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video Introduttivi per Influencer AI

Crea senza sforzo video introduttivi sorprendenti e personalizzati per il tuo canale YouTube o social media con tecnologia AI avanzata, potenziando la tua presenza online.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI e Modello
Inizia scegliendo da una vasta libreria di avatar AI realistici per rappresentare efficacemente il tuo marchio o persona nella tua introduzione.
2
Step 2
Crea il Tuo Script Coinvolgente
Inserisci il tuo script introduttivo e la nostra AI utilizzerà la tecnologia da testo a video per animare l'avatar scelto, dando vita alle tue parole istantaneamente.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionali
Arricchisci il tuo video con la generazione di voiceover professionali, selezionando tra vari toni e stili per trasmettere perfettamente il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Introduttivo Ottimizzato
Scarica il tuo video introduttivo per influencer completato, ottimizzato per vari formati di aspetto, assicurandoti che sia perfettamente adatto per piattaforme come YouTube e TikTok.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Intros Motivazionali Ispiratori

.

Crea senza sforzo video introduttivi generati dall'AI ispiratori e motivazionali per coinvolgere e motivare il tuo pubblico come influencer.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video introduttivi generati dall'AI?

HeyGen semplifica il processo di generazione di video introduttivi utilizzando una tecnologia AI avanzata. Puoi trasformare semplici suggerimenti di testo in sequenze video sorprendenti con avatar AI ultra-realistici, rendendolo un efficiente generatore di video da testo AI.

Posso personalizzare l'aspetto e la sensazione dei miei video introduttivi con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video introduttivi, inclusa una vasta gamma di modelli personalizzabili. Puoi integrare il tuo Brand Kit, animare il tuo logo e regolare vari elementi per assicurarti che la tua introduzione rifletta il tuo branding unico.

Quali opzioni di esportazione video e caratteristiche di qualità offre HeyGen?

HeyGen garantisce introduzioni di alta qualità con opzioni di esportazione flessibili per soddisfare le tue esigenze. Puoi esportare video in uscita HD in vari formati di aspetto, incluso il formato MP4, rendendo i tuoi video generati dall'AI pronti per qualsiasi piattaforma.

È necessaria un'esperienza precedente di editing video per creare introduzioni con HeyGen?

No, HeyGen è progettato per essere facile da usare, non richiede alcuna esperienza precedente di riprese o editing. Il suo intuitivo AI Intro Maker consente ai creatori di contenuti di generare facilmente video introduttivi professionali semplicemente fornendo suggerimenti di testo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo