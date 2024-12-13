Creatore di Video AI per il Business per Video Professionali Istantanei

Crea un video di marketing coinvolgente di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese, mostrando come un "creatore di video AI per il business" come HeyGen possa semplificare notevolmente i loro sforzi promozionali. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, con tagli rapidi di scene dall'aspetto professionale, mentre l'audio dovrebbe essere vivace e incoraggiante, con una voce narrante amichevole. Evidenzia la facilità di integrare avatar AI per personificare il messaggio del loro marchio senza bisogno di talenti in video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo informativo di 60 secondi rivolto alle startup tecnologiche, dimostrando come articolare le caratteristiche complesse del software con chiarezza e impatto. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante, utilizzando grafica animata e testo su schermo per scomporre i concetti tecnici, completata da una narrazione precisa e autorevole. Sottolinea la potenza della capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire documentazione dettagliata in video coinvolgenti e di alta qualità senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale dinamico di 45 secondi progettato per i creatori di contenuti che desiderano annunciare un nuovo corso o prodotto. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e veloce, incorporando tipografia cinetica e filmati di repertorio, con musica di sottofondo energica. Illustra come sfruttare i modelli e le scene predefinite di HeyGen consenta ai creatori di creare rapidamente un clip video che catturi l'attenzione del pubblico e aumenti le conversioni.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di comunicazione interna professionale di 90 secondi rivolto ai dipartimenti HR nelle multinazionali, progettato per introdurre nuove politiche aziendali o moduli di formazione. Lo stile visivo dovrebbe essere aziendale e rassicurante, con avatar AI diversi che presentano le informazioni, supportati da voci narranti chiare e multilingue. Mostra la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, rendendo semplice la produzione di video AI accessibili per scopi commerciali in team globali.
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video AI per il Business

Trasforma le tue comunicazioni aziendali creando facilmente video professionali e di alta qualità utilizzando l'AI, dal marketing alla formazione interna.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo script. Il generatore di testo in video utilizzerà questo per formare la base del tuo video, consentendo una rapida creazione di contenuti.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo messaggio, dando vita ai tuoi contenuti senza bisogno di attori o configurazioni complesse.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Personalizzazioni
Eleva l'impatto del tuo video generando voiceover realistici in varie lingue per adattarsi perfettamente al tuo script e al tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Completa il tuo progetto, quindi esporta il tuo video rifinito e di alta qualità nel formato desiderato, ottimizzato per qualsiasi piattaforma o scopo commerciale.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Contenuti Dinamici per i Social Media

Produci video e clip accattivanti per i social media con un creatore di video AI, aumentando l'interazione del pubblico e la visibilità del marchio.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per le aziende?

HeyGen è un innovativo generatore di video AI che semplifica notevolmente la produzione di video. La nostra piattaforma sfrutta avatar AI avanzati e suggerimenti testuali per creare video AI coinvolgenti, perfetti per video di marketing, comunicazioni interne o qualsiasi scopo commerciale.

Posso personalizzare i miei video AI con gli strumenti di HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre strumenti di editing estesi e una varietà di modelli predefiniti per garantire che i tuoi video AI siano in linea con il tuo marchio. Puoi incorporare foto e video di repertorio, regolare la grafica e utilizzare le funzionalità di Brandkit per produrre video di alta qualità con visuali cinematografiche.

Che tipo di contenuti posso creare con il creatore di video AI di HeyGen?

Come versatile creatore di video AI per il business, HeyGen ti consente di creare un clip video per praticamente qualsiasi esigenza. Questo include video esplicativi coinvolgenti, video promozionali dinamici, contenuti formativi efficaci e persino registrazioni professionali dello schermo.

HeyGen supporta diverse lingue per la produzione video globale?

Sì, il potente generatore di testo in video di HeyGen supporta oltre 140 lingue, permettendoti di generare voiceover dal suono naturale per i tuoi video AI. Questa capacità ti consente di raggiungere efficacemente pubblici diversi in tutto il mondo per i tuoi video di marketing.

