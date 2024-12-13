Generatore di Video AI Hype: Crea Entusiasmo Immediato

Trasforma il lancio del tuo prodotto con video promozionali che creano entusiasmo, sfruttando animazioni di testo dinamiche e generazione di voiceover professionali.

Crea una dimostrazione tecnica di 1 minuto per innovatori tecnologici e sviluppatori, mostrando come un generatore di video AI possa semplificare le spiegazioni di progetti complessi. Lo stile visivo dovrebbe essere futuristico e nitido, con voci sintetiche AI energiche, evidenziando il processo senza soluzione di continuità di trasformare un copione in un video dinamico utilizzando la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video promozionale di 45 secondi per professionisti del marketing e proprietari di piccole imprese che desiderano creare entusiasmo per un nuovo prodotto. Utilizza uno stile visivo dinamico, coinvolgente e moderno con musica vivace e voiceover professionali simili a quelli umani. Questo video dovrebbe enfatizzare la creazione rapida utilizzando i numerosi modelli e scene di HeyGen per produrre video promozionali straordinari senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 90 secondi per creatori di contenuti ed educatori online, dimostrando la facilità di migliorare l'accessibilità per il loro pubblico. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo, pulito e simile a un tutorial con narrazione chiara e sovrapposizioni di testo sullo schermo. Concentrati su come la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen possa generare automaticamente sottotitoli accurati, rendendo la creazione di contenuti più efficiente.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un reel vibrante di 30 secondi per i social media, rivolto a manager dei social media e marketer digitali desiderosi di creare entusiasmo ed espandere la portata. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce, visivamente accattivante e condivisibile, incorporando musica di tendenza e un voiceover incisivo. Illustra come la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen consenta un rapido adattamento su diverse piattaforme social, facilitando l'esportazione e la condivisione di animazioni di testo dinamiche.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video AI Hype

Crea facilmente video promozionali straordinari e coinvolgenti con l'assistenza AI, dalla selezione dei modelli alla condivisione delle tue creazioni d'impatto sui social media.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza Creativo
Inizia a creare il tuo "video promozionale" d'impatto scegliendo da una vasta libreria di "modelli" professionali o inizia con una tela bianca per realizzare appieno la tua visione unica.
2
Step 2
Aggiungi Miglioramenti AI Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video con una narrazione dinamica generando "voci AI" realistiche direttamente dal tuo copione, assicurando che il tuo messaggio catturi il tuo pubblico.
3
Step 3
Raffina e Ottimizza i Tuoi Elementi Visivi
Migliora la portata del tuo video applicando "sottotitoli automatici" per l'accessibilità e utilizza strumenti integrati per perfezionare i tuoi clip e il branding prima della finalizzazione.
4
Step 4
Esporta e Amplifica il Tuo Messaggio
Una volta perfezionato, "esporta e condividi" facilmente il tuo video completato in vari rapporti d'aspetto, pronto per un impatto massimo su tutte le piattaforme "social media".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in video AI dinamici, costruendo fiducia e credibilità mentre generi entusiasmo positivo intorno alle tue offerte.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI hype?

HeyGen rende la creazione di video AI hype semplice grazie alle sue potenti funzionalità AI e alla funzione intuitiva di drag-and-drop. Questo permette agli utenti di trasformare i copioni in video promozionali dinamici in modo efficiente, senza bisogno di strumenti complessi di editing video.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per migliorare la produzione video?

HeyGen fornisce robuste capacità AI, tra cui voci AI realistiche per la generazione di voiceover e sottotitoli automatici. Queste caratteristiche tecniche assicurano che il contenuto del tuo video promozionale sia accessibile, coinvolgente e professionale per qualsiasi pubblico.

Posso utilizzare modelli per generare rapidamente video promozionali con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre una selezione diversificata di modelli professionali, permettendoti di creare rapidamente entusiasmo e produrre video promozionali accattivanti per lanci di prodotti o social media. Questi modelli semplificano l'intero processo di creazione di video promozionali.

Come può HeyGen aiutarmi a condividere i miei video promozionali generati dall'AI su diverse piattaforme?

HeyGen offre opzioni versatili di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione, rendendo semplice l'esportazione e la condivisione delle tue creazioni video AI hype senza soluzione di continuità. Questo assicura che il tuo contenuto sia ottimizzato per i social media e vari altri canali di distribuzione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo