Generatore di Video HR AI: Trasforma le Comunicazioni con i Dipendenti

Automatizza l'onboarding e la formazione con avatar AI per video di comunicazione interna dinamici.

Produci un video di onboarding di 90 secondi per i nuovi assunti aziendali, con un avatar AI amichevole che li guida attraverso le politiche aziendali essenziali con uno stile visivo e audio professionale ma accogliente, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per un'introduzione personalizzata.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di reclutamento dinamico di 45 secondi rivolto ai potenziali candidati, mostrando la cultura aziendale e le posizioni aperte con immagini ispiratrici e una voce narrante sicura, utilizzando i modelli personalizzabili di HeyGen per annunci di lavoro coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di comunicazione interna di 1 minuto per i dipendenti esistenti, annunciando un aggiornamento delle politiche HR con un tono conciso e informativo, incorporando grafica chiara e un audio preciso, potenziato dalla funzione di testo-a-video di HeyGen per un messaggio accurato.
Prompt di Esempio 3
Progetta un modulo di formazione video di 2 minuti rivolto ai dipendenti per lo sviluppo delle competenze, impiegando uno stile visivo educativo e strutturato con istruzioni passo-passo e una voce autorevole ma utile, migliorato dalle capacità di generazione di voiceover di HeyGen.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generatori di Video HR AI

Rivoluziona le tue comunicazioni HR con l'AI. Crea rapidamente video professionali di onboarding, formazione e reclutamento utilizzando l'automazione intelligente.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando da una libreria di modelli personalizzabili progettati per l'HR, oppure inizia con una scena vuota per un controllo creativo completo.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Script
Scegli un avatar AI per presentare i tuoi contenuti. Poi, incolla il tuo script di testo e l'AI genererà un voiceover realistico con sincronizzazione labiale.
3
Step 3
Migliora il Tuo Video
Aggiungi gli elementi del brand della tua azienda come loghi e colori, e integra musica di sottofondo o media di stock dalla libreria per perfezionare i tuoi video HR.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video, esportalo nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Scarica e condividi facilmente i tuoi video di comunicazione interna dinamici.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Reclutamento Coinvolgenti

Genera video di reclutamento accattivanti e annunci di lavoro con l'AI, attirando i migliori talenti e arricchendo il tuo processo di assunzione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video HR utilizzando l'AI?

HeyGen funziona come un avanzato generatore di video HR AI, permettendo agli utenti di trasformare script di testo in video coinvolgenti con facilità. Sfrutta avatar AI realistici e voiceover di alta qualità per automatizzare la produzione di contenuti HR critici per l'onboarding, la formazione e il reclutamento, semplificando notevolmente i processi.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per gli avatar AI e i contenuti video all'interno di HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi contenuti video e avatar AI. Gli utenti possono utilizzare strumenti di editing robusti per adattare visivi, sfondi ed elementi del brand, assicurando che i video HR siano perfettamente allineati con l'identità e il messaggio aziendale.

HeyGen può creare video con voiceover e sincronizzazione labiale in più lingue?

Sì, HeyGen supporta la generazione di audio sincronizzato con sincronizzazione labiale realistica per avatar AI in oltre 175 lingue. Questa capacità tecnica consente un coinvolgimento e una formazione efficaci dei dipendenti a livello globale attraverso gruppi linguistici diversi senza traduzione manuale o ri-registrazione.

In quali formati di file video posso scaricare i video creati con HeyGen?

I video prodotti con HeyGen possono essere facilmente scaricati in formati di file video standard, principalmente MP4, garantendo un'ampia compatibilità tra le piattaforme. Questo consente una condivisione e un'integrazione senza soluzione di continuità nei vari sistemi di comunicazione interna, sistemi di gestione dell'apprendimento o canali social media.

