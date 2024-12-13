Creatore di video di annunci HR AI: Comunicazioni HR senza sforzo
Aumenta l'engagement dei dipendenti e trasmetti annunci HR chiari e incisivi istantaneamente con avatar AI realistici.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di annuncio celebrativo di 30 secondi progettato per i team leader e i dipendenti, riconoscendo le eccezionali prestazioni del team nell'ultimo trimestre. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e ispirante, incorporando immagini dinamiche di stock e musica di sottofondo motivante dalla libreria multimediale/supporto stock. Questo video dovrebbe favorire l'engagement dei dipendenti evidenziando i successi e può sfruttare modelli personalizzabili per un aspetto raffinato.
Produci un video di aggiornamento dinamico di 60 secondi per i dipendenti, in particolare quelli che lavorano da remoto, dettagliando gli eventi aziendali imminenti e importanti promemoria sulle politiche. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e informativo, con sottotitoli chiari per l'accessibilità e una voce narrante professionale generata tramite la generazione di voiceover di HeyGen. Questo lo rende un efficace creatore di video AI per una distribuzione interna ampia, assicurando che tutti rimangano informati.
Crea un video di benvenuto di 40 secondi per l'onboarding specificamente per i nuovi assunti, introducendoli ai valori chiave dell'azienda e ai primi passi. Lo stile visivo deve essere amichevole e incoraggiante, utilizzando un approccio di Automated Employee Video Maker con modelli e scene pre-progettati. Questo video, prodotto con le capacità di HeyGen, serve come parte cruciale dei video di onboarding e formazione, facendo sentire i nuovi dipendenti integrati fin dal primo giorno.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione dei Dipendenti.
Aumenta l'engagement e la ritenzione per tutti i video di formazione e onboarding dei dipendenti utilizzando l'AI.
Trasmetti Comunicazioni Interne Efficaci.
Crea video di annunci HR ispiranti e informativi che catturano e coinvolgono i dipendenti.
Domande Frequenti
Come HeyGen consente ai team creativi di produrre video di annunci coinvolgenti?
HeyGen è un avanzato creatore di video AI che fornisce modelli personalizzabili, permettendo ai team creativi di generare rapidamente video di annunci professionali. Puoi trasformare il tuo script in un video raffinato con avatar AI, semplificando notevolmente il processo di creazione di video per una comunicazione efficace.
Quali vantaggi offre HeyGen per la creazione di contenuti di Automated Employee Video Maker?
HeyGen eccelle come Automated Employee Video Maker, permettendo ai team HR e di comunicazione interna di creare video di annunci HR AI coinvolgenti. Utilizzando avatar AI realistici e la conversione testo-a-video, HeyGen aumenta l'engagement dei dipendenti con messaggi personalizzati e coerenti.
Quali caratteristiche rendono HeyGen un eccezionale creatore di video AI per la conversione testo-a-video?
HeyGen si distingue come creatore di video AI offrendo una robusta conversione testo-a-video, permettendoti di trasformare facilmente qualsiasi script in video AI coinvolgenti. La sua avanzata generazione di voiceover assicura un audio di alta qualità, rendendo il processo di creazione di video fluido ed efficiente.
HeyGen può supportare la creazione di video di formazione e reclutamento diversificati per il brand storytelling?
Assolutamente. HeyGen fornisce strumenti per creare video per varie applicazioni, inclusi video di onboarding e formazione completi, nonché video di reclutamento efficaci. Con controlli di branding e modelli personalizzabili, HeyGen ti aiuta a trasmettere un brand storytelling coerente in tutte le tue comunicazioni interne.