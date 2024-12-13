Generatore di Video di Annuncio HR AI: Crea Aggiornamenti Coinvolgenti

Potenzia i team HR e delle operazioni per semplificare la comunicazione, trasformando senza sforzo script di testo in annunci video professionali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina di creare un video coinvolgente di 60 secondi per i nuovi dipendenti, spiegando i valori fondamentali dell'azienda. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo vivace e amichevole con musica di sottofondo stimolante e una voce narrante calda. Sfruttando i modelli e le scene di HeyGen, i team HR e delle operazioni possono generare rapidamente un'introduzione invitante alla cultura aziendale, facendo sentire i nuovi assunti benvenuti fin dal primo giorno.
Prompt di Esempio 2
Visualizza un video di aggiornamento rapido di 30 secondi per i team di vendita, evidenziando il lancio di una recente funzionalità del prodotto. Il video dovrebbe avere un'attrattiva visiva dinamica ed energica con musica vivace e una consegna audio concisa ed entusiasta. Crea senza sforzo questa produzione di video AI utilizzando la funzione di testo a video di HeyGen, trasformando un semplice script in un messaggio d'impatto che ottimizza il flusso di lavoro per i team impegnati.
Prompt di Esempio 3
Per la direzione, un video informativo di 50 secondi che dettaglia il programma di revisione delle prestazioni del Q4 e gli obiettivi chiave sarebbe altamente efficace. L'estetica dovrebbe essere pulita e aziendale, con immagini nitide e una voce narrante autorevole ma incoraggiante. Eleva i tuoi sforzi di "generatore di video di annuncio HR AI" impiegando la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una comunicazione professionale e chiara per tutti i principali stakeholder.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Generatori di Video di Annuncio HR AI

Trasforma le tue comunicazioni HR in video coinvolgenti senza sforzo. Questa guida mostra come creare annunci professionali utilizzando l'AI, dallo script alla condivisione.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Annuncio
Inizia incollando il tuo script di annuncio HR nell'editor di testo a video intuitivo, sfruttando la capacità di HeyGen di convertire il contenuto scritto direttamente in video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio HR, garantendo una consegna professionale e coinvolgente per i tuoi annunci aziendali.
3
Step 3
Applica i Tuoi Elementi di Branding
Incorpora i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per garantire che il tuo video di annuncio HR AI si allinei perfettamente con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video, scegliendo il rapporto d'aspetto desiderato, quindi esporta o condividi istantaneamente il tuo video di annuncio HR AI attraverso i tuoi canali di comunicazione interna.

Crea Comunicazioni Interne di Impatto

Trasmetti annunci aziendali chiave e messaggi motivazionali alla tua forza lavoro, promuovendo l'engagement e una cultura aziendale positiva.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei annunci aziendali con l'AI?

HeyGen agisce come un potente generatore di video AI, trasformando i tuoi annunci aziendali in visualizzazioni coinvolgenti. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli di annuncio e personalizzarli con i tuoi kit di branding, garantendo una comunicazione professionale e coerente. Scarica facilmente o condividi istantaneamente per raggiungere efficacemente il tuo pubblico.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per la generazione di video?

HeyGen potenzia la generazione creativa di video attraverso il suo editor intuitivo drag-and-drop, permettendoti di trasformare facilmente il testo in video. Puoi scegliere tra diversi avatar AI e personalizzare il voiceover AI in oltre 40 lingue per trasmettere il tuo messaggio in modo unico. Questo toolkit completo semplifica la creazione di contenuti dinamici.

HeyGen può semplificare la comunicazione delle operazioni HR e delle persone?

Assolutamente, HeyGen è un generatore di video AI ideale per i team HR e delle operazioni che cercano di semplificare il flusso di lavoro e migliorare la comunicazione. Semplifica la creazione di video di formazione essenziali e video di onboarding coinvolgenti, garantendo un messaggio coerente in tutta l'organizzazione. Questa capacità risparmia tempo e risorse preziose.

Come funzionano gli avatar AI e le capacità di testo a video di HeyGen?

La funzione innovativa di testo a video di HeyGen ti consente di inserire semplicemente il tuo script, che viene poi portato in vita da avatar AI realistici. Questi avatar trasmettono il tuo messaggio con un voiceover AI di alta qualità, e puoi facilmente aggiungere sottotitoli per l'accessibilità. Questo processo rende la creazione di video professionali accessibile a tutti.

