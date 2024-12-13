Generatore di Annunci HR AI: Semplifica le Tue Comunicazioni
Semplifica le approvazioni e le comunicazioni aziendali con modelli di annunci, trasformando gli script in aggiornamenti coinvolgenti da testo a video.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di 90 secondi per System Integrators e Specialisti in Automazione dei Flussi di Lavoro, illustrando le integrazioni senza soluzione di continuità offerte da un generatore di annunci basato su AI. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno con elementi infografici e transizioni dinamiche, accompagnato da una voce narrante energica e chiara. Sottolinea come i Template e le scene di HeyGen possano essere personalizzati per adattarsi a varie architetture di sistema e linee guida di branding.
Crea un video di 2 minuti rivolto a Sviluppatori AI e Responsabili delle Operazioni HR Globali, spiegando il modello AI avanzato che alimenta il generatore di annunci HR e il suo supporto per oltre 40 lingue. Lo stile visivo dovrebbe essere sofisticato e futuristico, con rappresentazioni astratte dell'elaborazione AI, accompagnato da una voce narrante calma e autorevole. Mostra gli avatar AI di HeyGen per personalizzare gli annunci multilingue per team globali diversi.
Progetta un video di 45 secondi per Ingegneri del Software e Specialisti in Comunicazioni Interne, dimostrando l'efficienza nella generazione e distribuzione immediata di aggiornamenti aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico con tagli rapidi e musica di sottofondo vivace, accompagnato da una voce narrante amichevole e concisa. Evidenzia la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per sottolineare la facile distribuzione su varie piattaforme interne.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione dei Dipendenti.
Migliora gli annunci di cambiamenti di policy o nuovi programmi di formazione, garantendo una maggiore ritenzione e comprensione dei dipendenti con video AI coinvolgenti.
Fornisci Annunci Aziendali Ispiratori.
Genera video motivazionali per il riconoscimento dei dipendenti, traguardi aziendali o campagne interne per promuovere una cultura lavorativa positiva.
Domande Frequenti
Come funziona il Generatore di Annunci AI di HeyGen per creare aggiornamenti professionali?
HeyGen sfrutta modelli AI avanzati, inclusa la capacità di trasformare il testo in video da script, per convertire i tuoi contenuti scritti in annunci video coinvolgenti con avatar AI realistici. Questo consente ai dipartimenti HR e ad altri team di produrre rapidamente annunci professionali per aggiornamenti interni, cambiamenti di policy o riconoscimenti di successi.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per personalizzare le comunicazioni aziendali?
HeyGen fornisce un editor intuitivo drag-and-drop insieme a potenti strumenti di design basati su AI, permettendo agli utenti di applicare controlli di branding completi e utilizzare vari modelli di annunci. Questo assicura che ogni aggiornamento aziendale o video promozionale di eventi si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand.
HeyGen può semplificare i flussi di lavoro di approvazione per le comunicazioni HR e interne?
Sì, HeyGen è progettato per migliorare l'efficienza della comunicazione all'interno delle organizzazioni supportando la raccolta strutturata dei dati per gli annunci e offrendo capacità per flussi di lavoro di approvazione a più fasi. Questo aiuta i Dipartimenti HR a gestire più efficacemente gli aggiornamenti interni e i lanci di prodotti, migliorando l'accuratezza dei messaggi.
Come posso condividere o integrare gli annunci generati da AI di HeyGen?
HeyGen ti consente di Scaricare o Condividere Immediatamente i tuoi annunci generati da AI, con opzioni per il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattarsi a varie piattaforme. Questo facilita integrazioni senza soluzione di continuità con i tuoi processi di comunicazione interna esistenti, sia per email, intranet o altri canali per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti.