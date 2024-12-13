Generatore di video tutorial AI: Crea Tutorial Coinvolgenti Velocemente

Crea istantaneamente video tutorial con spiegazioni cristalline e immagini cinematografiche, potenziati dalla generazione avanzata di voce fuori campo di HeyGen.

Crea un video di marketing vivace di 30 secondi per piccoli imprenditori, mostrando quanto sia facile creare contenuti video coinvolgenti generati dall'AI. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con un avatar AI energico che spiega un prodotto con una voce fuori campo amichevole.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video ispiratore di 45 secondi per aspiranti creatori di contenuti, dimostrando come i modelli predefiniti semplifichino la creazione di video complessi. Utilizza transizioni dinamiche e uno stile visivo cinematografico, accompagnato da una colonna sonora motivante e sottotitoli chiari per guidare gli spettatori.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi rivolto ai formatori aziendali, illustrando la potenza dei generatori di testo in video per convertire script in presentazioni raffinate. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando immagini cinematografiche e una voce fuori campo sicura generata direttamente dalla capacità di testo in video da script.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video tutorial vivace di 20 secondi per educatori, evidenziando la facilità d'uso di un generatore di video tutorial AI per spiegazioni rapide. Integra adesivi e grafiche giocose dalla libreria multimediale/supporto stock per migliorare l'appeal visivo, abbinati a una voce fuori campo chiara ed entusiasta.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Tutorial AI

Trasforma le tue istruzioni in video tutorial coinvolgenti in pochi minuti utilizzando un potente AI. Crea immagini straordinarie e narrazioni professionali senza sforzo per trasmettere il tuo messaggio.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando o incollando il tuo script per il video tutorial. La nostra piattaforma utilizza un AI avanzato, incluse le capacità di testo in video da script, per convertire istantaneamente i tuoi suggerimenti testuali in una bozza di video di base, pronta per ulteriori personalizzazioni.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI per presentare i tuoi contenuti, oppure scegli un modello predefinito per impostare la scena. Questi modelli predefiniti forniscono un avvio rapido per migliorare il tuo video tutorial con immagini e scene coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Narrazione e Rifinisci
Migliora il tuo video con una generazione di voce fuori campo dal suono naturale. Assicurati chiarezza aggiungendo audio sincronizzato e sottotitoli automatici, rendendo il tuo tutorial accessibile a tutti gli spettatori e offrendo una finitura professionale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video tutorial utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per soddisfare le esigenze della tua piattaforma. Esporta il tuo contenuto istruttivo come file MP4 ad alta risoluzione, pronto per essere condiviso facilmente con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti

.

Produci rapidamente video tutorial accattivanti e brevi clip per le piattaforme social, aumentando il coinvolgimento e la visibilità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare il mio processo di creazione video?

HeyGen funziona come un intuitivo generatore di video AI, permettendoti di trasformare testo in video da script in pochi minuti. Con il suo robusto editor video AI e modelli predefiniti, puoi semplificare l'intero flusso di lavoro di creazione video, rendendo semplici i compiti complessi.

Quali opzioni creative offre HeyGen per contenuti visivamente coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di produrre contenuti video generati dall'AI coinvolgenti con funzionalità come avatar AI realistici e la possibilità di incorporare animazioni originali, adesivi e grafiche. Puoi anche personalizzare i tuoi contenuti con immagini cinematografiche e controlli di branding robusti.

HeyGen può generare voci realistiche e audio sincronizzato per i miei video?

Assolutamente. HeyGen include un avanzato generatore di voce AI che crea voci fuori campo dal suono naturale, garantendo audio sincronizzato in tutto il video. Questa capacità è essenziale per produrre contenuti di alta qualità senza bisogno di attori vocali esterni.

Come supporta HeyGen la produzione di video di marketing professionali?

HeyGen è un generatore di video tutorial AI ideale per video di marketing, offrendo una suite di strumenti per creare contenuti coinvolgenti. Dalla scrittura di script all'esportazione di file MP4 ad alta risoluzione, HeyGen ti aiuta a sviluppare rapidamente video professionali che catturano l'attenzione del pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo