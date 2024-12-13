AI Hotel Welcome Video Maker: Coinvolgi gli Ospiti e Aumenta le Prenotazioni

Crea video professionali e coinvolgenti per hotel in pochi minuti e migliora il tuo brand con modelli video personalizzabili.

432/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un tour dinamico dell'hotel di 45 secondi, utilizzando modelli video personalizzabili per mostrare le caratteristiche uniche e le strutture lussuose della proprietà. Questo contenuto promozionale, destinato a potenziali prenotatori e viaggiatori che ricercano alloggi, dovrebbe presentare uno stile visivo vivace con una generazione di voiceover professionale che guida gli spettatori attraverso ogni area.
Prompt di Esempio 2
Produci un entusiasmante video promozionale di 20 secondi per l'hotel per annunciare un'offerta stagionale o un pacchetto speciale, sfruttando il generatore di video AI per una rapida creazione di contenuti. Questo video vivace e orientato all'azione, rivolto a ospiti precedenti e membri fedeli, necessita di uno stile visivo energico e può essere rapidamente costruito utilizzando il Text-to-video da script per un messaggio chiaro e d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un autentico video di 60 secondi per l'hotel per un segmento 'incontra il team' o uno sguardo dietro le quinte al servizio eccezionale, creando video professionali che costruiscono fiducia e una connessione personale. Questo video caldo e personale, destinato agli ospiti e ai membri della comunità, dovrebbe utilizzare illuminazione naturale e musica strumentale soft, incorporando sottotitoli per le interviste al personale per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Benvenuto per Hotel AI

Crea video di benvenuto per hotel coinvolgenti e personalizzati in pochi minuti per catturare gli ospiti e potenziare la presenza del tuo brand con tecnologia AI all'avanguardia.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo dalla nostra vasta gamma di "modelli video personalizzabili" progettati per hotel, oppure inizia da zero per creare il tuo video di benvenuto unico.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Carica foto e clip video che mostrano le migliori caratteristiche del tuo hotel. Poi, incolla semplicemente il tuo script di messaggio di benvenuto per la funzionalità "Text-to-video da script" per generare la bozza iniziale del video.
3
Step 3
Raffina la Tua Identità di Brand
Integra senza sforzo lo stile unico del tuo hotel applicando "controlli di branding" come loghi, colori e font. Questo assicura che ogni video sia perfettamente allineato con l'immagine del tuo brand.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Produci "esportazioni ad alta risoluzione" del tuo video di benvenuto rifinito. Ottimizza facilmente il suo rapporto d'aspetto per "campagne sui social media" o "video su YouTube", pronto per gli ospiti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva l'Esperienza degli Ospiti con Video Personalizzati

.

Crea video di benvenuto personalizzati e contenuti informativi utilizzando avatar AI per garantire che ogni ospite si senta unicamente valorizzato, migliorando il loro soggiorno fin dall'arrivo.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come creatore di video di benvenuto per hotel AI?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che ti consente di creare video di benvenuto per hotel professionali e esperienze coinvolgenti per gli ospiti. Utilizza modelli video personalizzabili e avatar AI per produrre facilmente un video promozionale per hotel accattivante.

Quali caratteristiche offre HeyGen per personalizzare i video degli hotel?

HeyGen fornisce un potente motore creativo con funzionalità come Text-to-video da script, generazione di voiceover e la possibilità di aggiungere i tuoi media. Puoi facilmente personalizzare i video per mettere in risalto il marchio unico del tuo hotel, assicurando che ogni video dell'hotel si distingua.

HeyGen può aiutare a creare video promozionali per hotel coerenti con il marchio?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e colori specifici in ogni video promozionale per hotel. Questo assicura una presenza del marchio coerente in tutte le tue campagne sui social media, inclusi video su YouTube e tour video dell'hotel.

Come può la generazione di video AI con HeyGen aumentare le prenotazioni degli hotel?

Creando rapidamente video di alta qualità e coinvolgenti per hotel, il generatore di video AI di HeyGen ti aiuta a catturare l'attenzione e aumentare le prenotazioni. Presentazioni video professionali per hotel possono coinvolgere gli spettatori e incoraggiarli a vivere la tua struttura in prima persona.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo