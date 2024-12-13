Generatore di annunci immobiliari AI: Annunci istantanei e accattivanti

Crea descrizioni immobiliari sorprendenti generate da AI in modo efficiente, poi migliora il tuo marketing immobiliare con la generazione di voiceover senza soluzione di continuità di HeyGen.

Crea un video esplicativo dinamico di 30 secondi rivolto ai professionisti del settore immobiliare, dimostrando come un generatore di annunci immobiliari basato su AI possa risparmiare significativamente tempo nelle loro attività quotidiane. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, incorporando testo animato e immagini immobiliari raffinate, accompagnato da una colonna sonora vivace e professionale. Questo video metterà in evidenza la capacità di HeyGen di "trasformare il testo in video da script" per convertire senza sforzo i dettagli degli annunci in contenuti coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video informativo di 45 secondi per Agenti Immobiliari, illustrando l'impatto trasformativo delle descrizioni di annunci immobiliari generate da AI sui loro sforzi di marketing. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando un avatar AI amichevole per presentare le caratteristiche e i benefici principali, supportato da una voce narrante chiara e sicura. Questa narrazione enfatizza gli "avatar AI" di HeyGen per trasmettere un messaggio credibile e coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial di 60 secondi in stile tutorial rivolto ai Gestori di Proprietà, mostrando il processo semplificato di creazione di contenuti per annunci immobiliari utilizzando layout predefiniti. Lo stile visivo dovrebbe essere pratico e facile da seguire, con dimostrazioni registrate dello schermo dell'interfaccia della piattaforma e una traccia audio di supporto e istruttiva. Il video metterà in evidenza l'efficienza offerta dai "Template e scene" di HeyGen per una generazione di annunci rapida e coerente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale vivace di 30 secondi per chiunque sia interessato al marketing immobiliare di alto livello, concentrandosi sull'efficacia di un Generatore di Descrizioni di Annunci Immobiliari. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e ricco di immagini, mostrando varie immagini immobiliari accattivanti con animazioni di testo dinamiche, accompagnato da una traccia musicale contemporanea ed entusiasmante. La "generazione di voiceover" di HeyGen fornirà una narrazione coinvolgente, sottolineando il potere degli Strumenti di Scrittura AI per creare descrizioni immobiliari straordinarie.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funzionano i Generatori di Annunci Immobiliari AI

Crea senza sforzo descrizioni immobiliari coinvolgenti con AI, risparmiando tempo e attirando più acquirenti.

1
Step 1
Fornisci Informazioni sulla Proprietà
Inizia inserendo i dettagli chiave della tua proprietà, inclusi posizione, caratteristiche e punti di forza unici. L'AI utilizza queste informazioni per comprendere le "descrizioni delle proprietà" necessarie.
2
Step 2
Genera Descrizioni Diverse
Lo "strumento basato su AI" elabora il tuo input e crea automaticamente diverse "descrizioni di annunci immobiliari" accattivanti, adattate a toni e stili diversi.
3
Step 3
Personalizza e Migliora
Rivedi le opzioni generate e personalizzale per adattarle perfettamente al tuo marchio e alle esigenze specifiche dell'annuncio. Utilizza i "template" integrati per regolare e perfezionare rapidamente la descrizione scelta.
4
Step 4
Pubblica i Tuoi Annunci
Una volta soddisfatto, pubblica senza sforzo la tua descrizione dell'annuncio raffinata su tutte le piattaforme. Questo processo aiuta "Agenti Immobiliari" e Gestori di Proprietà a "Risparmiare tempo" mentre creano contenuti coinvolgenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Proprietà e i Profili degli Agenti

.

Genera video AI coinvolgenti per evidenziare le caratteristiche delle proprietà o mostrare l'esperienza degli agenti, aumentando la fiducia e attirando più acquirenti.

background image

Domande Frequenti

Qual è il ruolo di HeyGen nel marketing immobiliare?

HeyGen consente agli Agenti Immobiliari e ai Gestori di Proprietà di creare contenuti video coinvolgenti senza sforzo. Il nostro strumento basato su AI ti permette di trasformare le descrizioni delle proprietà in tour video dinamici con avatar AI e voiceover, potenziando significativamente i tuoi sforzi di creazione di contenuti.

HeyGen fa risparmiare tempo nella creazione di video per annunci immobiliari?

Assolutamente. HeyGen è uno strumento basato su AI progettato per far risparmiare tempo agli Agenti Immobiliari. Sfruttando le capacità di trasformazione del testo in video e i template professionali, puoi convertire rapidamente le descrizioni esistenti degli annunci immobiliari in video raffinati, ottimizzando il tuo flusso di lavoro di creazione di contenuti.

HeyGen può utilizzare le mie descrizioni di annunci immobiliari generate da AI per i video?

Sì, HeyGen rende semplice trasformare le tue descrizioni di annunci immobiliari generate da AI in video coinvolgenti. Basta inserire il testo generato, e la funzione avanzata di trasformazione del testo in video di HeyGen, insieme alla generazione di voiceover realistici, produrrà un video di alta qualità per le tue descrizioni immobiliari.

Quali opzioni creative offre HeyGen per i video di annunci immobiliari?

HeyGen offre diverse opzioni creative per i tuoi video di annunci immobiliari, inclusa una vasta gamma di template e scene. Puoi personalizzare i video con controlli di branding, utilizzare avatar AI realistici e integrare media dalla vasta libreria di HeyGen, migliorando la tua creazione di contenuti complessiva.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo