Creatore di Video Annunci Governativi AI: Potenzia la Comunicazione Pubblica

Crea annunci di servizio pubblico coinvolgenti più velocemente utilizzando il testo per video avanzato di HeyGen, migliorando la comunicazione pubblica.

374/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di comunicazione interna di 60 secondi per i dipendenti governativi, dettagliando una nuova politica delle risorse umane. Il video dovrebbe avere uno stile visivo chiaro e autorevole, utilizzando il testo per video da script per una creazione di contenuti efficiente e incorporando sottotitoli per garantire l'accessibilità a tutti i membri del personale in questo contesto di creazione video governativa.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione digitale di 30 secondi per famiglie e membri della comunità locale, spiegando le nuove linee guida per la sicurezza nei parchi. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente con grafica semplice e chiara e un tono audio rassicurante, sfruttando efficacemente modelli e scene ricchi per una produzione rapida e integrando il supporto della libreria multimediale/stock per migliorare l'appeal visivo come un video PSA convincente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo di 50 secondi rivolto ai cittadini che necessitano di assistenza con un nuovo servizio governativo online. Il video dovrebbe presentare le informazioni in modo passo-passo con visuali chiare e una narrazione calma e utile, utilizzando il testo per video da script per costruire la narrazione e avatar AI per guidare gli utenti attraverso il processo, garantendo che possa essere facilmente adattato per varie piattaforme con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni come soluzione di creazione video AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Annunci Governativi AI

Crea efficacemente annunci di servizio pubblico e comunicazioni interne con la potente piattaforma di creazione video AI di HeyGen.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Annuncio
Inserisci il testo del tuo annuncio di servizio pubblico nella piattaforma. La nostra funzione "testo per video" genererà automaticamente uno storyboard iniziale per il tuo progetto "creatore di video AI".
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per rappresentare il tuo messaggio. Puoi anche personalizzare il loro aspetto e selezionare un voiceover dal suono naturale per chiarezza, utilizzando la nostra capacità di "avatar AI".
3
Step 3
Applica Miglioramenti Visivi
Migliora il tuo video con "sottotitoli" per l'accessibilità e aggiungi musica di sottofondo, immagini o clip video dalla nostra libreria multimediale. Utilizza la nostra funzione di "sottotitoli" per garantire che il tuo messaggio sia compreso universalmente.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Finalizza il tuo progetto "creatore di video governativi" ed esportalo in vari formati di aspetto adatti a diverse piattaforme. Condividi ampiamente il tuo annuncio per una comunicazione pubblica efficace.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora le Comunicazioni Interne del Governo

.

Migliora la formazione del personale e gli annunci interni con video AI coinvolgenti, garantendo una maggiore comprensione e un messaggio coerente tra i dipartimenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen assistere le entità governative nella creazione di annunci di servizio pubblico?

HeyGen funge da avanzato creatore di video annunci governativi AI, consentendo alle organizzazioni del settore pubblico di produrre rapidamente annunci di servizio pubblico professionali. Con la sua interfaccia intuitiva, puoi trasformare facilmente il testo in video coinvolgenti per una comunicazione pubblica ed digitale efficace.

Quali capacità AI offre HeyGen per la generazione di video governativi?

HeyGen fornisce potenti capacità AI come avatar AI realistici e funzionalità avanzate di testo per video. Questo consente agli utenti di creare video governativi di alta qualità e comunicazioni ufficiali con generazione di voiceover professionale, semplificando l'intero processo di creazione video.

HeyGen supporta la personalizzazione e il branding per la comunicazione governativa ufficiale?

Sì, HeyGen è una piattaforma di creazione video versatile che offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding per mantenere la coerenza ufficiale. Puoi utilizzare modelli video ricchi, aggiungere sottotitoli e integrare il tuo logo e colori per garantire che tutte le comunicazioni interne e i video PSA siano allineati agli standard governativi.

HeyGen è una soluzione efficiente per la comunicazione digitale nel settore pubblico?

Assolutamente. HeyGen è progettato per essere un creatore di video governativi altamente efficiente, accelerando la creazione di contenuti di comunicazione digitale diversificati. Funziona come un potente motore creativo, fornendo storyboard automatizzati e una robusta libreria multimediale per produrre rapidamente video d'impatto per varie esigenze del settore pubblico e comunicazione pubblica.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo