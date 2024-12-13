Creatore di video di marca globale AI per video più rapidi e coerenti con il brand

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video coinvolgente di 45 secondi per i team di marketing di prodotto nelle startup tecnologiche, dimostrando come creare rapidamente contenuti di marketing accattivanti per il lancio di nuovi prodotti. Il video dovrebbe presentare un avatar AI amichevole, reso in uno stile visivo moderno ed energico, che spiega le caratteristiche principali del prodotto con musica di sottofondo vivace. Sottolinea la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per una rapida generazione di contenuti e sottotitoli automatici per l'accessibilità, mostrando l'efficienza di questo creatore di video AI.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi rivolto ai rappresentanti di vendita e ai manager dell'abilitazione, illustrando come i messaggi video personalizzati possano aumentare significativamente il coinvolgimento nelle attività di vendita. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e diretto, con vari avatar AI che dimostrano comunicazioni personalizzate, accompagnati da una generazione di Voiceover empatica e persuasiva. Mostra gli avatar AI di HeyGen come uno strumento potente per creare contenuti di abilitazione alle vendite relazionabili e scalabili rapidamente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso di 30 secondi per i professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo nelle grandi imprese, evidenziando i vantaggi dell'utilizzo di modelli video per una formazione dei dipendenti efficiente e comunicazioni interne. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e informativo, incorporando immagini aziendali amichevoli dalla libreria multimediale/supporto stock, supportato da una voce professionale e articolata. Sottolinea la capacità di HeyGen di personalizzare facilmente il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme e aggiungere sottotitoli per esigenze di apprendimento diversificate.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il Creatore di Video di Marca Globale AI

Crea facilmente video professionali e coerenti con il brand per un pubblico globale utilizzando strumenti potenziati dall'AI, semplificando il tuo processo di produzione di contenuti.

1
Step 1
Crea il tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo script. La nostra piattaforma sfrutta la tecnologia di trasformazione del testo in video per trasformare le tue parole in contenuti visivi coinvolgenti, gettando le basi per il tuo video di marca.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Scene
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand. Personalizza il loro aspetto e seleziona scene accattivanti dalla nostra libreria per migliorare visivamente il tuo messaggio.
3
Step 3
Applica i Controlli di Branding
Assicurati che il tuo video sia in linea con l'identità del tuo brand. Utilizza i nostri robusti controlli di branding per integrare il tuo logo, i colori e i caratteri, rendendo ogni video distintamente tuo.
4
Step 4
Esporta e Localizza
Finalizza il tuo video con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme. Aggiungi facilmente voiceover e traduzioni per raggiungere efficacemente un pubblico globale diversificato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione Efficace dei Dipendenti

Migliora le comunicazioni interne e le esperienze di formazione dei dipendenti globali con video coinvolgenti potenziati dall'AI che aumentano la ritenzione.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen nella creazione di video di marca di alta qualità?

HeyGen ti consente di produrre video di marca coinvolgenti e di qualità da studio in modo efficiente sfruttando l'AI. Trasforma il testo in immagini accattivanti con avatar AI e voiceover, rendendolo un creatore di video di marca globale AI ideale per campagne di impatto.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per gli avatar AI di HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per gli avatar AI, permettendoti di adattare il loro aspetto e le loro espressioni per rispecchiare l'identità unica del tuo brand. Puoi anche generare avatar personalizzati per personalizzare veramente i tuoi contenuti video.

HeyGen può semplificare la produzione di contenuti di marketing creativi?

Assolutamente, HeyGen è progettato per semplificare il tuo processo di creazione di contenuti, consentendo alle aziende di scalare la produzione video con facilità. La nostra piattaforma offre vari modelli di video e strumenti potenziati dall'AI per generare rapidamente contenuti di marketing potenti.

HeyGen fornisce controlli di branding robusti per la creazione di video?

Sì, HeyGen garantisce che i tuoi video rimangano costantemente coerenti con il brand attraverso controlli di branding completi. Puoi incorporare il logo, i colori e i caratteri del tuo brand nei modelli predefiniti, garantendo che tutti i tuoi contenuti video riflettano gli elementi specifici del tuo brand.

