Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Hai difficoltà a connetterti con il tuo pubblico sui social media? Che ne dici di un video di 45 secondi su misura per i proprietari di piccole imprese che desiderano creare contenuti coinvolgenti, con un Avatar AI amichevole e accessibile, immagini pulite e musica di sottofondo sottile. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per dare vita al tuo brand in questa creazione video.
Prompt di Esempio 2
Sfrutta al massimo il potenziale dei tuoi contenuti educativi creando un video esplicativo di 60 secondi per creatori di contenuti ed educatori che spiegano argomenti complessi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo e professionale con elementi di design eleganti e sovrapposizioni di testo sullo schermo, tutto costruito in modo efficiente utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen e sfruttando i modelli video predefiniti.
Prompt di Esempio 3
Immagina una presentazione del brand di 30 secondi per brand globali, rivolta a multinazionali che mirano a penetrare nuovi mercati internazionali. Questo video raffinato dovrebbe mostrare immagini multiculturali ambientate in luoghi diversi, supportate da una traccia strumentale edificante e attingendo alla vasta libreria multimediale/stock di HeyGen per fornire immagini autentiche.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funzionano i generatori di video per brand globali AI

Crea video professionali e brandizzati per un pubblico globale in pochi minuti, sfruttando l'AI per semplificare il tuo processo di produzione e raggiungere efficacemente mercati diversi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo script video nella piattaforma. La nostra funzione "Testo-a-video da script" converte il tuo contenuto scritto in scene dinamiche, avviando la creazione del tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta libreria di "Avatar AI" realistici per rappresentare il tuo brand. Scegli un avatar che meglio trasmette il tuo messaggio, migliorando l'appeal del tuo video.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Aggiungi il tocco unico del tuo brand con loghi personalizzati, colori e musica di sottofondo utilizzando i nostri "Controlli di branding (logo, colori)". Assicurati che il tuo messaggio risuoni con i brand globali.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta il tuo video finito in vari formati ottimizzati per diverse piattaforme. Condividi facilmente i tuoi "annunci video" di alta qualità su tutti i tuoi canali social media per coinvolgere il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo dei Clienti

Crea potenti video AI per evidenziare le storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo brand globale.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per le aziende?

HeyGen semplifica l'intero processo di creazione video permettendo agli utenti di trasformare facilmente il testo in video con diversi Avatar AI e modelli video professionali, ideale per la generazione di video per brand globali.

HeyGen può creare Avatar AI realistici per contenuti coinvolgenti?

Sì, HeyGen offre avanzati Avatar AI che forniscono teste parlanti realistiche, migliorando significativamente il coinvolgimento per annunci video e contenuti sui social media.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per produrre rapidamente annunci video professionali?

HeyGen fornisce una robusta suite di strumenti creativi tra cui un generatore vocale AI, modelli video pre-progettati e strumenti di editing video intuitivi, consentendo una rapida produzione di annunci video e contenuti di alta qualità, che possono portare a risparmi sui costi.

Come può HeyGen supportare i brand globali nella loro strategia di contenuti video?

HeyGen consente ai brand globali di produrre contenuti video localizzati e coerenti utilizzando Avatar AI e testo-a-video AI con capacità di traduzione integrate, garantendo una comunicazione efficace attraverso mercati diversi.

