Generatore di Video di Raccolta Fondi AI: Crea Campagne Efficaci

Crea storie coinvolgenti e coinvolgi i donatori più velocemente con potenti capacità di trasformazione testo-in-video.

Crea un video di raccolta fondi di 60 secondi per condividere storie di impatto coinvolgenti, rivolto a potenziali donatori e volontari. Lo stile visivo dovrebbe essere toccante e simile a un documentario, mostrando la differenza reale fatta, accompagnato da una voce narrante calda e incoraggiante. Questo video sfrutterà efficacemente gli avatar AI di HeyGen per presentare testimonianze o narrazioni dei beneficiari, aggiungendo un tocco personale senza la necessità di riprese dal vivo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi per una campagna di sensibilizzazione non-profit, progettato specificamente per il marketing sui social media per raggiungere un ampio pubblico generale, in particolare le fasce più giovani. I visual dovrebbero essere veloci, moderni e coinvolgenti con colori vivaci e tagli rapidi, accompagnati da una colonna sonora energica e alla moda e una voce narrante chiara e concisa. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente contenuti coinvolgenti, garantendo una rapida realizzazione per campagne tempestive.
Prompt di Esempio 2
Produci un video estetico professionale di 45 secondi per una prossima campagna di crowdfunding, mirato ad attrarre utenti delle piattaforme di crowdfunding e investitori in fase iniziale. La presentazione visiva deve essere pulita, moderna e ispiratrice, evidenziando i benefici del progetto con grafiche eleganti, mentre l'audio presenta una voce narrante professionale e persuasiva che costruisce fiducia e urgenza. Questo video beneficerà dei modelli e delle scene di HeyGen, permettendo una produzione economica con un aspetto raffinato.
Prompt di Esempio 3
Immagina di trasformare messaggi in storie visive per una campagna di email marketing con un video informativo di 50 secondi, rivolto agli abbonati esistenti e ai sostenitori a lungo termine. I visual dovrebbero essere diretti, ottimistici e presentare dati chiari o metriche di successo, presentati con una voce narrante calma e rassicurante che rafforza la fiducia. Fondamentale, integra la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e alto coinvolgimento, anche quando visualizzato senza audio, migliorando il coinvolgimento dei donatori.


Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Raccolta Fondi AI

Genera video di raccolta fondi professionali senza sforzo. Sfrutta l'AI per creare storie coinvolgenti, coinvolgere i donatori e promuovere la missione della tua organizzazione non-profit con velocità e impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando il tuo messaggio di raccolta fondi. Utilizza le capacità di trasformazione testo-in-video per trasformare il tuo script scritto in scene dinamiche, gettando le basi per la tua storia video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Narratore Visivo
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Questi presentatori digitali aiutano a trasmettere empatia e professionalità senza la necessità di attori, dando vita alla tua narrazione.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti Coinvolgenti
Migliora l'accessibilità e il coinvolgimento degli spettatori generando automaticamente sottotitoli/didascalie precisi. Questo assicura che il tuo messaggio sia chiaro e raggiunga un pubblico più ampio, inclusi quelli con disabilità uditive.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Impatto
Finalizza il tuo video con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportalo in formati ottimizzati per varie piattaforme. Condividi senza problemi il tuo video professionale attraverso i canali di marketing sui social media per connetterti con i donatori.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira il Pubblico con Contenuti Motivazionali

Crea video potenti ed emotivamente risonanti per motivare potenziali donatori e incoraggiare il supporto per la tua causa.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare video di raccolta fondi efficaci?

HeyGen funge da motore creativo, permettendoti di trasformare suggerimenti in risorse video pronte per la pubblicazione. Il nostro intuitivo generatore di video AI semplifica il processo di creazione di contenuti video coinvolgenti con un'estetica professionale, perfetti per le tue campagne di sensibilizzazione non-profit.

HeyGen può migliorare la narrazione video per le organizzazioni non-profit?

Assolutamente. HeyGen sfrutta avatar AI e clip video dinamici per dare vita alle tue storie di impatto senza dover assumere attori. Questo ti consente di creare contenuti coinvolgenti che risuonano profondamente con il tuo pubblico e favoriscono il coinvolgimento dei donatori.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per la creazione rapida di contenuti?

HeyGen fornisce modelli video personalizzabili e capacità di trasformazione testo-in-video, rendendo la creazione rapida di contenuti senza sforzo. Puoi scegliere il tono e il formato del video, assicurando che i tuoi video di raccolta fondi siano sempre in linea con i tuoi obiettivi di campagna unici.

Come può HeyGen garantire un'estetica professionale nei video di raccolta fondi?

HeyGen integra editing guidato dall'AI e generazione di voiceover, insieme a media stock royalty-free, per garantire un'estetica professionale di alta qualità. La nostra piattaforma ti aiuta a produrre video fotorealistici con sottotitoli e didascalie, elevando la produzione video della tua organizzazione non-profit.

