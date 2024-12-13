Generatore di Annunci di Funzionalità AI: Crea Aggiornamenti Coinvolgenti

Semplifica la creazione di contenuti per annunci strutturati e raffinati con branding personalizzato, potenziato dagli avatar AI di HeyGen.

Svela il potere di un generatore di annunci di funzionalità AI in un vivace video di 30 secondi progettato per team di marketing e product manager. Questo pezzo energico e moderno, accompagnato da musica vivace, dimostra come gli utenti possano passare senza sforzo dal copione al video utilizzando la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen, aiutando infine a semplificare la creazione di contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Mostra come i proprietari di piccole imprese e i creatori di contenuti possano personalizzare i loro messaggi di marca con il nostro Generatore di Annunci AI in uno spot amichevole di 45 secondi. Con visuali calde e una voce fuori campo personalizzata e invitante, questo video mette in evidenza la generazione di voiceover di HeyGen e i diversi modelli di annunci per coltivare una personalità di marca distintiva.
Prompt di Esempio 2
Eleva i tuoi annunci sui social media con un elegante video di 60 secondi rivolto a manager dei social media e professionisti delle comunicazioni aziendali. Con transizioni dinamiche e una colonna sonora moderna e ispiratrice, questa presentazione professionale, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e sottotitoli/didascalie, enfatizza come produrre annunci raffinati e strutturati per il successo multi-canale.
Prompt di Esempio 3
Introduce il nostro Generatore di Annunci AI alle aziende SaaS e ai dipartimenti HR in un video conciso di 30 secondi con un'estetica minimalista e futuristica e una voce fuori campo autorevole. Questo prompt si concentra sull'utilizzo della libreria multimediale/supporto stock di HeyGen e del testo-a-video da copione per garantire un branding personalizzato coerente e comunicazioni interne efficienti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Annunci di Funzionalità AI

Crea rapidamente annunci coinvolgenti per nuove funzionalità o eventi, garantendo una comunicazione chiara e una consegna raffinata su tutti i tuoi canali.

1
Step 1
Crea la Tua Bozza Iniziale
Utilizza i robusti Modelli di Annuncio per generare rapidamente una base strutturata per il tuo annuncio di funzionalità. Inserisci semplicemente i tuoi dettagli chiave e lascia che l'AI assista nella stesura del contenuto iniziale.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Tono e Stile
Affina il testo generato dall'AI sfruttando la nostra funzione di Adattamento di Tono e Stile. Scegli la voce perfetta per abbinare il tuo marchio e il messaggio specifico che vuoi trasmettere, garantendo coerenza e impatto.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Sonori
Arricchisci il tuo messaggio con visuali e audio coinvolgenti. Incorpora avatar AI per presentare il tuo annuncio con un tocco umano, rendendo la tua comunicazione più dinamica e memorabile per un annuncio strutturato e raffinato.
4
Step 4
Esporta per la Distribuzione Multi-Canale
Prepara il tuo annuncio per varie piattaforme. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzare i tuoi contenuti per i social media, le comunicazioni interne o gli embed sul sito web, garantendo un supporto di formato multi-canale senza soluzione di continuità ovunque si trovi il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora le Comunicazioni Interne sulle Funzionalità

Eleva le comunicazioni interne e la formazione con video generati dall'AI, garantendo lanci di funzionalità chiari e coinvolgenti per il tuo team.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di annunci strutturati e raffinati?

HeyGen agisce come un potente Generatore di Annunci AI, sfruttando avatar AI e capacità di testo-a-video per trasformare i copioni in annunci professionali, raffinati e strutturati. La sua interfaccia intuitiva e i modelli diversificati semplificano la creazione di contenuti, garantendo un output di alta qualità.

HeyGen supporta il branding personalizzato per annunci di prodotti ed eventi?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e colori specifici del marchio nei tuoi annunci di prodotti ed eventi. Questo assicura che ogni video sia perfettamente allineato con l'identità del tuo marchio, trasmettendo un messaggio coerente e professionale.

HeyGen può adattare il tono e lo stile per diverse esigenze comunicative?

Sì, HeyGen consente una significativa adattabilità di tono e stile attraverso la sua generazione di voiceover guidata dall'AI e avatar AI personalizzabili, riflettendo voce e personalità su misura. Questo assicura che i tuoi output del Generatore di Annunci AI siano perfettamente adattati al tuo pubblico di riferimento e agli obiettivi comunicativi specifici.

Quali tipi di annunci sono più adatti alle funzionalità AI di HeyGen?

HeyGen è ideale per una vasta gamma di esigenze, inclusa la generazione di video di annunci di funzionalità AI coinvolgenti, annunci dinamici sui social media e comunicazioni interne chiare. Le sue capacità AI, come avatar AI e testo-a-video, lo rendono perfetto per vari annunci di prodotti ed eventi su diverse piattaforme.

