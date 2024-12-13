Generatore di Video AI Faccia a Telecamera: Crea Contenuti Coinvolgenti

Trasforma i tuoi script in video di marketing ed esplicativi professionali istantaneamente con avatar AI.

Crea un video di marketing dinamico di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer digitali, mostrando come un generatore di video AI possa produrre annunci pubblicitari coinvolgenti per i social media. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e veloce con grafiche moderne, accompagnato da una voce narrante entusiasta e vivace. Evidenzia la facilità d'uso della funzione Text-to-video di HeyGen per trasformare il testo pubblicitario in immagini accattivanti istantaneamente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo conciso di 45 secondi progettato per educatori e product manager, semplificando un concetto tecnico complesso con l'aiuto di un generatore di avatar AI. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando testi chiari e informativi sullo schermo, mentre l'audio presenta una voce amichevole e articolata di un avatar AI. Dimostra la capacità di HeyGen di generare avatar AI di alta qualità e utilizzare la generazione di Voiceover per una narrazione senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Produci un pezzo di contenuto creativo e ispiratore di 60 secondi per creatori di contenuti e designer, trasformando una serie di immagini statiche in una storia visiva coinvolgente utilizzando l'AI Image to Video. Impiega uno stile visivo cinematografico ed emotivo con transizioni fluide e musica di sottofondo sottile, completato da una voce calda e chiara. Sottolinea come il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen possa migliorare le narrazioni personali e l'impatto visivo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di aggiornamento notizie diretto di 30 secondi per YouTuber e team di comunicazione interna, fornendo un annuncio rapido in uno stile professionale, faccia a faccia con la telecamera. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante e concisa, imitando una trasmissione di notizie, con una voce sicura e autorevole. Mostra l'uso efficiente di HeyGen di Templates & scenes e dei suoi avatar AI per produrre rapidamente contenuti raffinati e pronti per la condivisione con il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video AI Faccia a Telecamera

Trasforma il tuo testo in video faccia a telecamera coinvolgenti con avatar AI realistici e sincronizzazione vocale perfetta, migliorando il tuo flusso di creazione di contenuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla o digita il tuo script nell'editor per gettare le basi del tuo video, utilizzando la capacità Text-to-video da script.
2
Step 2
Seleziona un Avatar
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI predefiniti o personalizzati per essere il tuo presentatore sullo schermo, potenziato dalla nostra funzione di avatar AI.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover
Genera voiceover dal suono naturale direttamente dal tuo script, garantendo una perfetta sincronizzazione labiale con l'avatar scelto tramite la generazione di Voiceover.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza e scarica il tuo video di alta qualità in vari formati e rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso con il tuo pubblico utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione e E-learning Potenziati

.

Sviluppa moduli di formazione dinamici e contenuti di e-learning con avatar AI, migliorando significativamente il coinvolgimento e i tassi di ritenzione degli studenti.

background image

Domande Frequenti

Quali capacità creative offre il generatore di video AI di HeyGen?

Il potente generatore di video AI di HeyGen trasforma gli script di testo in contenuti creativi coinvolgenti. Puoi sfruttare una vasta gamma di avatar AI e integrare voiceover accattivanti per dare vita alla tua visione senza sforzo.

HeyGen offre avatar AI personalizzabili per il marketing?

Sì, HeyGen ti consente di generare e personalizzare avatar AI, inclusi avatar stock, per adattarsi perfettamente al messaggio del tuo brand. Questo è ideale per creare video di marketing professionali e video esplicativi dinamici.

HeyGen può creare foto o video parlanti con sincronizzazione labiale realistica?

Assolutamente, HeyGen ti permette di trasformare immagini statiche in foto parlanti dinamiche con sincronizzazione labiale realistica. Con capacità avanzate di clonazione vocale, i tuoi avatar AI possono trasmettere messaggi con espressioni autentiche.

Quanto è facile creare video coinvolgenti per i social media con HeyGen?

Creare contenuti coinvolgenti per i social media è incredibilmente facile con HeyGen. La nostra piattaforma intuitiva e i vari modelli ti permettono di produrre video di alta qualità in modo efficiente, pronti per qualsiasi piattaforma.

