Strumento Generatore di Video Esplicativi AI: Crea Video Esplicativi Coinvolgenti

Crea facilmente video esplicativi straordinari. Trasforma i tuoi copioni in contenuti animati accattivanti utilizzando la tecnologia avanzata di testo in video di HeyGen.

Crea un video esplicativo di 1 minuto rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili marketing, mostrando come lo strumento generatore di video esplicativi di HeyGen semplifica la creazione di video. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, accompagnato da una voce narrante professionale e vivace. Evidenzia la facilità d'uso di modelli e scene e la generazione di voiceover da un copione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto ai dipartimenti HR e formatori aziendali, illustrando come un creatore di video esplicativi come HeyGen possa ottimizzare l'onboarding dei dipendenti. Il tono dovrebbe essere chiaro e informativo, utilizzando un avatar AI amichevole come presentatore. Sottolinea il vantaggio dei sottotitoli automatici per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo animato di 2 minuti coinvolgente per creatori di contenuti ed educatori, dimostrando come trasformare documenti in video senza sforzo con HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico ed educativo, accompagnato da musica di sottofondo stimolante. Mostra l'ampio supporto della libreria multimediale/stock e il ridimensionamento e l'esportazione flessibili del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video dimostrativo tecnico di 1 minuto per sviluppatori software e responsabili di prodotto tecnici, concentrandoti sugli strumenti potenti basati su AI all'interno di HeyGen per generare spiegazioni dettagliate. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere preciso e dimostrativo, con una voce sicura e articolata. Dimostra l'efficienza del testo in video da un copione e il ridimensionamento e l'esportazione finale del rapporto d'aspetto in MP4.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Strumento Generatore di Video Esplicativi AI

Crea video esplicativi coinvolgenti in pochi minuti utilizzando la piattaforma intuitiva basata su AI di HeyGen, trasformando le tue idee in storie visive accattivanti senza sforzo.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione
Inizia incollando il tuo copione per il video esplicativo direttamente in HeyGen. Il nostro strumento basato su AI analizzerà il tuo testo per suggerire layout iniziali delle scene, ponendo le basi per il tuo video.
2
Step 2
Seleziona un Modello e i Visual
Scegli da una vasta libreria di modelli professionali per adattare lo stile del tuo video esplicativo. Migliora le scene con video stock, immagini o carica i tuoi media utilizzando la nostra interfaccia intuitiva.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI
Dai vita al tuo video esplicativo selezionando un avatar AI per narrare il tuo copione. Gli avatar AI di HeyGen offrono una presenza coinvolgente sullo schermo, trasmettendo automaticamente il tuo messaggio con una voce naturale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Rivedi il tuo video esplicativo completo, applica eventuali regolazioni finali e poi esportalo nel formato desiderato. Il tuo file MP4 di alta qualità è pronto per essere condiviso su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Casi d'Uso

Formazione e Coinvolgimento Migliorati

Utilizza video esplicativi generati da AI per chiarire procedure e concetti, migliorando significativamente la comprensione e la ritenzione dei tirocinanti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati basati su AI per ottimizzare l'intero processo di creazione di video esplicativi. Gli utenti possono facilmente generare video esplicativi coinvolgenti a partire da testo, utilizzando avatar AI e voiceover automatici, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per l'accessibilità e la distribuzione dei video?

HeyGen fornisce robuste caratteristiche tecniche per l'accessibilità, inclusi sottotitoli automatici per tutti i video generati. Una volta completato il tuo video esplicativo animato, HeyGen ti consente di esportarlo facilmente in MP4 in vari rapporti d'aspetto per una distribuzione senza problemi su tutte le piattaforme.

Posso personalizzare i video esplicativi con i miei contenuti e risorse in HeyGen?

Sì, l'editor intuitivo drag-and-drop di HeyGen consente un'ampia personalizzazione dei tuoi video esplicativi. Puoi facilmente integrare i tuoi media o scegliere da una vasta libreria di video e immagini stock per migliorare il tuo video esplicativo animato.

HeyGen supporta funzionalità avanzate come avatar AI e voiceover personalizzati?

Assolutamente. HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI realistici che possono essere utilizzati nei tuoi video per trasmettere efficacemente il tuo messaggio. Puoi anche generare voiceover di alta qualità dai tuoi copioni, assicurando che i tuoi video esplicativi abbiano una narrazione professionale e coinvolgente.

