Crea un video di 45 secondi per i team di marketing, dimostrando come un Generatore di Spiegazioni AI possa semplificare concetti complessi. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e moderno, con grafiche in movimento nitide e una voce narrante professionale e sicura. Mostra gli avatar AI di HeyGen che trasmettono messaggi chiave, evidenziando la loro capacità di comunicare informazioni intricate in modo chiaro.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo di 60 secondi rivolto ai product manager, illustrando la creazione di spiegazioni di prodotto efficaci e guide pratiche. Adotta uno stile visivo pulito e coinvolgente con una voce narrante amichevole e competente. Questo video dovrebbe enfatizzare l'uso dei Modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente modelli di video esplicativi di livello professionale senza esperienza di design estesa.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video conciso di 30 secondi rivolto ai dipartimenti HR, mostrando l'efficienza di una piattaforma di generazione video AI per comunicazioni interne rapide. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale, diretto e rassicurante, con una voce calda e aziendale. Evidenzia come HeyGen faciliti la creazione rapida e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, rendendo la comunicazione professionale semplice ed economica.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di 75 secondi progettato per i team di vendita globale e successo clienti, dimostrando come migliorare il coinvolgimento dei clienti attraverso spiegazioni AI scalabili. Lo stile dovrebbe essere dinamico, inclusivo e visivamente diversificato, accompagnato da una voce narrante amichevole e chiara. Concentrati sulla funzione Sottotitoli/didascalie di HeyGen, che consente alle aziende di scalare e tradurre facilmente i video per raggiungere un pubblico internazionale più ampio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generatori di Spiegazioni AI per le Aziende

Trasforma rapidamente idee complesse in video esplicativi coinvolgenti e accurati per il prodotto. Sfrutta l'AI per semplificare la creazione di contenuti, migliorare la comunicazione e catturare il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Redigi il tuo contenuto o incolla uno script esistente nella nostra piattaforma. La capacità di testo-a-video da script genera rapidamente il tuo video esplicativo, semplificando il processo di creazione iniziale.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una gamma diversificata di avatar AI realistici per trasmettere il tuo messaggio. Questi avatar AI danno vita al tuo script, rendendo il tuo video esplicativo altamente coinvolgente per il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica Marchio e Visuali
Integra il logo e i colori del tuo marchio aziendale utilizzando controlli di branding intuitivi. Questo assicura che le tue spiegazioni di prodotto mantengano un aspetto coerente e professionale in tutte le comunicazioni.
4
Step 4
Esporta per l'Impatto
Adatta il tuo video esplicativo per qualsiasi piattaforma con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Esporta la tua creazione finale per semplificare efficacemente concetti complessi e massimizzare il coinvolgimento dei clienti su tutti i tuoi canali.

Casi d'Uso

Casi d'Uso

Spiega Storie di Successo dei Clienti

Crea video AI coinvolgenti per articolare chiaramente le storie di successo dei clienti, dimostrando il valore del prodotto e favorendo la fiducia con i potenziali clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video esplicativi coinvolgenti rapidamente?

Il Generatore di Spiegazioni AI di HeyGen ti consente di creare rapidamente video esplicativi trasformando il testo in contenuti video coinvolgenti con avatar AI realistici e media ricchi. Questa piattaforma alimentata dall'AI semplifica il processo di produzione, permettendoti di trasmettere messaggi efficaci in modo efficiente.

Che tipo di avatar AI offre HeyGen per i video esplicativi?

HeyGen offre una gamma diversificata di avatar AI realistici che possono essere integrati nei tuoi video esplicativi, migliorando la professionalità e il coinvolgimento degli spettatori. Questi avatar AI sono alimentati da tecnologia avanzata per offrire movimenti ed espressioni naturali per i tuoi contenuti.

Posso personalizzare i modelli di video esplicativi su HeyGen?

Sì, HeyGen offre modelli di video esplicativi personalizzabili e controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare i tuoi video con loghi, colori e altri elementi. Questo assicura che le tue spiegazioni di prodotto e guide pratiche si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Come semplifica HeyGen la creazione di spiegazioni di prodotto e guide pratiche?

HeyGen, come piattaforma di generazione video AI, semplifica concetti complessi permettendo agli utenti di produrre senza sforzo spiegazioni di prodotto di alta qualità e guide pratiche. La sua interfaccia user-friendly e le capacità di testo-a-video semplificano l'intero flusso di lavoro di creazione dei contenuti.

