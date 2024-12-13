Generatore di annunci esplicativi AI: Crea Video Pubblicitari Coinvolgenti

Trasforma i testi in annunci video esplicativi coinvolgenti senza sforzo con le capacità di testo-a-video di HeyGen, ideale per i marketer in cerca di efficienza.

Crea un annuncio esplicativo AI di 30 secondi per piccoli imprenditori, mostrando come un generatore di annunci esplicativi AI possa semplificare i loro sforzi di marketing. Presenta un avatar AI amichevole che trasmette un messaggio chiaro e conciso in uno stile visivo elegante e moderno con una voce fuori campo vivace, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per una presentazione senza soluzione di continuità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio video vibrante di 45 secondi progettato per i marketer dei social media, illustrando come trasformare contenuti grezzi generati dagli utenti (Video UGC) in creativi pubblicitari raffinati. Utilizza transizioni dinamiche e musica di tendenza con i modelli e le scene estese di HeyGen, puntando a uno stile visivo veloce e un audio energico.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio video di 60 secondi focalizzato sul prodotto per marchi di e-commerce, evidenziando le nuove collezioni stagionali con immagini nitide e un tono professionale. Utilizza la generazione di voce fuori campo di HeyGen per aggiungere una narrazione coinvolgente che guidi gli spettatori attraverso le caratteristiche del prodotto, mantenendo uno stile visivo lussuoso e un audio sofisticato.
Prompt di Esempio 3
Progetta una guida animata informativa di 90 secondi per aziende SaaS, dimostrando come semplificare idee complesse delle loro funzionalità software in storie visive facilmente digeribili. Adotta uno stile visivo pulito e minimalista con una voce istruttiva e calmante, sfruttando la capacità di testo-a-video di HeyGen per generare automaticamente immagini coinvolgenti da una spiegazione dettagliata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Annunci Esplicativi AI

Trasforma rapidamente i tuoi concetti pubblicitari in video esplicativi coinvolgenti con strumenti creativi alimentati da AI, progettati per semplificare idee complesse.

1
Step 1
Crea il Tuo Testo Esplicativo
Inserisci il tuo testo pubblicitario, permettendo alla nostra funzione di testo-a-video di generare la narrazione di base per il tuo annuncio esplicativo AI.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una galleria diversificata di avatar AI per comunicare visivamente il tuo messaggio, rendendo il tuo annuncio coinvolgente e relazionabile.
3
Step 3
Genera Voce Fuori Campo e Sottotitoli
Produci voci fuori campo chiare e naturali in più lingue e aggiungi automaticamente sottotitoli, assicurando che il tuo messaggio raggiunga un ampio pubblico.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Personalizza il tuo annuncio con controlli di branding, inclusi il tuo logo e i colori, quindi esporta facilmente il tuo annuncio finito in vari formati di proporzioni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci Testimonial di Clienti Alimentati da AI

.

Crea annunci video autentici e persuasivi che mostrano storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e credibilità con il tuo pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come migliora HeyGen la produzione creativa di annunci?

HeyGen sfrutta un motore creativo alimentato da AI per trasformare i suggerimenti di testo in "Creativi Pubblicitari" coinvolgenti istantaneamente, presentando diversi "Avatar AI" per catturare l'attenzione del pubblico. Questo semplifica la produzione di "Video Pubblicitari" di alta qualità con un'efficienza senza pari.

HeyGen può semplificare la creazione di video esplicativi?

Sì, HeyGen è specializzato nella generazione di contenuti "Video Esplicativi AI" coinvolgenti convertendo i testi in immagini dinamiche con "Avatar AI" realistici e voci fuori campo professionali. Questo consente agli utenti di "Semplificare Idee Complesse" in modo efficace per qualsiasi pubblico.

Quali funzionalità offre HeyGen per la coerenza del marchio?

HeyGen fornisce robusti "Controlli di Branding" che permettono agli utenti di integrare senza soluzione di continuità il "logo, i colori" e lo stile visivo del loro marchio direttamente in tutti i "Creativi Pubblicitari". Questo assicura un'aderenza costante alle "Linee Guida del Marchio" stabilite in ogni risorsa video prodotta.

Che tipo di contenuti per i social media posso creare con HeyGen?

I "Creatori di Contenuti" possono utilizzare HeyGen per produrre diversi "Contenuti per i Social Media", inclusi "Video Pubblicitari" raffinati e "Video UGC" dall'aspetto autentico, sfruttando "Attori AI" realistici e modelli flessibili. Questo consente una rapida creazione per piattaforme come Instagram, Facebook e TikTok.

logo
