Crea un video promozionale di 30 secondi rivolto a organizzatori di eventi impegnati che desiderano lanciare rapidamente la loro prossima campagna. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo luminoso ed energico con musica di sottofondo vivace e una voce fuori campo chiara ed entusiasta, dimostrando quanto sia facile utilizzare i "Templates & scenes" di HeyGen per generare un video "AI event promo generator" raffinato in pochi minuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina di creare un video dinamico di 45 secondi specificamente per marketer digitali e proprietari di piccole imprese che mirano a elevare le loro "campagne sui social media" con un tocco personale. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con un "AI avatar" amichevole che spiega i dettagli dell'evento, accompagnato da una traccia di sottofondo accattivante e moderna. Evidenzia il processo senza soluzione di continuità di trasformare "Text-to-video from script" in "video promozionali" accattivanti che si distinguono su qualsiasi piattaforma.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo conciso di 60 secondi progettato per responsabili marketing e fondatori di startup focalizzati sulla riduzione dei costi di produzione pur creando "event ads" di alta qualità. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e informativo, utilizzando transizioni fluide e un tono di voce professionale e rassicurante generato attraverso l'avanzata "Voiceover generation" di HeyGen. Questo video dovrebbe illustrare come la piattaforma aiuti gli utenti a "risparmiare tempo e costi" senza compromettere la qualità, rendendo accessibile la creazione di video professionali.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video breve di 30 secondi d'impatto per creatori di contenuti e specialisti di marketing che vogliono "aumentare l'engagement" su varie piattaforme per le loro "promozioni di eventi". Questo video necessita di uno stile creativo e visivamente ricco, utilizzando filmati di repertorio accattivanti dalla "Media library/stock support" e musica di sottofondo ispiratrice. Mostra la facilità di adattare i contenuti per diversi canali utilizzando "Aspect-ratio resizing & exports", assicurando che il messaggio risuoni sia per le Instagram Stories che per le campagne di Email Marketing.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Promo Eventi AI

Crea facilmente video promozionali per eventi che catturano l'attenzione e aumentano l'engagement, risparmiando tempo e risorse.

1
Step 1
Incolla i Dettagli del Tuo Evento
Inizia incollando il tuo script dell'evento o le informazioni chiave. Il nostro generatore sfrutta il text-to-video da script per trasformare istantaneamente il tuo testo in un video dinamico, formando la base del tuo contenuto promozionale.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e la Voce
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI e voiceover realistici per rappresentare il tuo brand e trasmettere il tuo messaggio in modo efficace. Personalizza il loro aspetto e tono per adattarsi perfettamente al tema e al pubblico del tuo evento.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Brand
Personalizza il tuo video promozionale con il tuo branding unico. Utilizza il nostro editor intuitivo drag-and-drop per incorporare il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati, assicurando un aspetto coerente e professionale per le tue promozioni di eventi.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Promo
Finalizza il tuo video promozionale d'impatto e esportalo facilmente in vari formati di aspetto adatti a diverse piattaforme. Prepara il tuo video per la condivisione immediata nelle tue campagne sui social media e negli sforzi di email marketing.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare gli organizzatori di eventi a creare video promozionali accattivanti?

HeyGen consente agli organizzatori di eventi di produrre facilmente video promozionali di alta qualità utilizzando il suo intuitivo generatore di promo eventi AI. Sfrutta i nostri diversi template e avatar AI con generazione di voiceover professionale per aumentare l'engagement e risparmiare tempo e costi.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un potente creatore di video promozionali AI?

HeyGen si distingue come un efficace creatore di video promozionali AI grazie alla sua interfaccia user-friendly e alle sue capacità robuste. Puoi facilmente trasformare il testo in video da script con un semplice editor drag-and-drop per generare annunci eventi di grande impatto.

HeyGen supporta avatar AI e voiceover personalizzati per campagne di marketing?

Assolutamente. HeyGen fornisce avatar AI realistici e avanzata generazione di voiceover per aggiungere un tocco unico alle tue campagne sui social media e agli sforzi di Email Marketing. Questo ti permette di generare idee e personalizzare le tue promozioni di eventi per un impatto massimo.

Posso adattare i miei video promozionali HeyGen per diverse piattaforme social?

Sì, HeyGen ti consente di ottimizzare i tuoi video promozionali per varie piattaforme con facilità. I nostri strumenti supportano il ridimensionamento e l'esportazione degli aspetti e i controlli di branding, assicurando che le tue promozioni di eventi appaiano raffinate e professionali su tutti i canali desiderati.

