Sviluppa un video educativo coinvolgente di 60 secondi progettato per studenti universitari e professionisti del settore tecnologico, illustrando un complesso dilemma etico nello sviluppo dell'AI. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con un avatar AI amichevole che presenta le informazioni con una voce chiara e informativa. Sfrutta i potenti avatar AI di HeyGen per dare vita in modo efficace al complesso tema dell'educazione all'etica dell'AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi rivolto al pubblico generale e agli studenti delle scuole superiori, semplificando il concetto di bias algoritmico. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo vivace e colorato, accompagnato da una voce calda e accessibile. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente i contenuti scritti in video educativi dinamici.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione conciso di 90 secondi per dipendenti aziendali e proprietari di piccole imprese, enfatizzando le migliori pratiche per la privacy dei dati nelle applicazioni AI. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e aziendale, con una voce autorevole ma avvicinabile. Questo progetto beneficerà della generazione avanzata di Voiceover di HeyGen, garantendo un'esperienza audio coerente e professionale per video di formazione critici relativi alla sicurezza e alla conformità.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di marketing persuasivo di 30 secondi rivolto a potenziali clienti e investitori, mostrando un nuovo strumento di auditing etico dell'AI. Impiega uno stile visivo dinamico ed elegante, completato da una voce energica e professionale. Crea questo video di marketing in modo efficiente sfruttando i modelli e le scene estese di HeyGen, accelerando la produzione di un annuncio pubblicitario convincente per il generatore di video AI.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video Educativi sull'Etica dell'AI

Produci rapidamente video di formazione ed educativi coinvolgenti sull'etica con strumenti potenziati dall'AI, semplificando la creazione di contenuti per esperienze di apprendimento impattanti.

Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo piano di lezione sull'etica nell'editor di testo, sfruttando la capacità di trasformare il testo in video per i tuoi contenuti educativi.
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e i Visual
Personalizza il tuo video scegliendo un avatar AI espressivo e selezionando tra varie scene per adattarsi al tono e allo stile del tuo contenuto etico.
Step 3
Genera Voiceover e Affina
Crea automaticamente un voiceover dal suono naturale per il tuo video utilizzando la generazione avanzata di Voiceover, quindi rivedi e apporta eventuali aggiustamenti necessari.
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza i tuoi video di formazione di alta qualità e utilizza le funzionalità di esportazione della piattaforma per condividerli su diverse piattaforme o integrarli nei sistemi di gestione dell'apprendimento.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Complessi sull'Etica dell'AI

Semplifica argomenti complessi sull'etica dell'AI in contenuti video digeribili e coinvolgenti, migliorando la comprensione per tutti i discenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video educativi coinvolgenti?

HeyGen semplifica la creazione di video educativi coinvolgenti trasformando script di testo in contenuti video dinamici. Gli utenti possono sfruttare avatar AI realistici e un avanzato generatore di voce AI per fornire spiegazioni chiare, rendendo i piani di lezione e l'apprendimento più coinvolgenti e accessibili per qualsiasi pubblico.

HeyGen può essere utilizzato efficacemente per sviluppare video di formazione completi e materiali di onboarding?

Assolutamente, HeyGen è ideale per sviluppare video di formazione completi e materiali di onboarding. Le sue funzionalità robuste, inclusa la conversione senza soluzione di continuità da testo a video e modelli video personalizzabili, consentono di creare spiegazioni coerenti e di alta qualità che semplificano l'integrazione dei dipendenti e lo sviluppo delle competenze.

Che tipo di flessibilità creativa offre HeyGen per generare contenuti video diversi?

HeyGen offre un'ampia flessibilità creativa con una vasta gamma di modelli video, avatar AI e opzioni di personalizzazione robuste. Gli utenti possono integrare il loro branding, selezionare da una ricca libreria multimediale e regolare i rapporti d'aspetto per video di marketing diversi, garantendo un output ottimale per varie piattaforme.

Quali sono i principali vantaggi dell'utilizzo di HeyGen come generatore di video AI per le aziende?

Le aziende sfruttano HeyGen come un avanzato generatore di video AI per produrre in modo efficiente contenuti video di alta qualità con il minimo sforzo. Consente ai team di creare tutto, dai video educativi professionali e campagne di marketing coinvolgenti a video di onboarding efficaci con facilità e velocità senza pari, garantendo sicurezza e conformità.

