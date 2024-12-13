Creatore di Video di Formazione Potenziato dall'AI: Aumenta Apprendimento e Coinvolgimento

Produci video coinvolgenti per l'onboarding dei dipendenti e i team di L&D rapidamente. Sfrutta gli avatar AI per catturare il tuo pubblico.

Immagina un video di 45 secondi, energico e visivamente accattivante, che mostra come i proprietari di piccole imprese possano rapidamente produrre video coinvolgenti per promuovere il lancio del loro ultimo prodotto. Il pubblico di riferimento include team di marketing e imprenditori alla ricerca di strumenti efficienti per la creazione di contenuti. Con uno stile visivo moderno e pulito e una traccia audio vivace e ispirante, il video dovrebbe evidenziare l'integrazione senza soluzione di continuità degli avatar AI di HeyGen per dare vita ai copioni, dimostrando quanto sia facile creare contenuti di livello professionale senza un'esperienza estesa nella produzione video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo conciso di 30 secondi progettato per i team di L&D e gli educatori, illustrando la semplicità di sviluppare un video di formazione potenziato dall'AI per un nuovo aggiornamento software. Questo video dovrebbe adottare un approccio visivo chiaro e passo-passo con una voce narrante calma e autorevole. Sottolinea come l'ampia libreria di Template e scene di HeyGen permetta agli utenti di avviare i loro progetti, garantendo un modo rapido ed efficace per fornire informazioni cruciali a dipendenti o studenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video sofisticato di 60 secondi rivolto a creatori di contenuti e coach online, dimostrando il potere di trasformare contenuti scritti in output video di alta qualità. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con sovrapposizioni di testo dinamiche e una voce narrante persuasiva e articolata. Questo prompt mira a mostrare quanto sia facile per un utente utilizzare la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen per convertire un post del blog in un tutorial video coinvolgente o un annuncio, risparmiando tempo e ampliando la portata.
Prompt di Esempio 3
Produci un video caldo e informativo di 30 secondi per i dipartimenti HR e i team di comunicazione interna, annunciando nuovi benefici o politiche aziendali. L'estetica visiva dovrebbe essere amichevole e accogliente, incorporando grafiche animate sottili con una voce narrante rassicurante e chiara. Evidenzia l'efficienza della generazione di voiceover di HeyGen, permettendo agli utenti di aggiungere rapidamente una narrazione professionale ai loro annunci, garantendo un'esperienza di comunicazione coerente e piacevole per tutti i dipendenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video di Formazione Potenziato dall'AI

Rivoluziona i tuoi contenuti di formazione. Crea senza sforzo video di formazione coinvolgenti e di alta qualità con avatar AI e strumenti di editing intelligenti, semplificando il tuo processo di produzione.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Inserisci il tuo copione o i punti chiave. Il nostro generatore di video AI utilizza la funzionalità di testo-a-video da copione per trasformare rapidamente il tuo testo in scene video dinamiche.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per essere il presentatore del tuo materiale di formazione, dando vita ai tuoi contenuti con personaggi realistici simili a umani.
3
Step 3
Migliora con Elementi Visivi e Branding
Aggiungi media di stock, carica i tuoi asset e applica controlli di Branding inclusi loghi e colori per creare video visivamente ricchi e coinvolgenti che risuonano con il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Rivedi il tuo video di formazione per la perfezione. Poi, utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per scaricare il tuo output video di alta qualità, pronto per qualsiasi piattaforma o dispositivo.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Educativi Complessi

Trasforma argomenti intricati in video generati dall'AI facilmente digeribili e visivamente accattivanti, migliorando la comprensione in tutti i campi.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creatività della mia produzione video?

HeyGen consente agli utenti di creare video coinvolgenti con avatar AI realistici e animazioni dinamiche. La nostra piattaforma semplifica la produzione video complessa, garantendo un output video di alta qualità che cattura il tuo pubblico.

Quali tipi specifici di video di formazione può aiutare a creare HeyGen?

HeyGen funge da creatore di video di formazione potenziato dall'AI, perfetto per produrre vari video di formazione, inclusi moduli completi di Onboarding dei Dipendenti o contenuti per team di L&D. Utilizza i nostri ampi Template per semplificare la creazione.

HeyGen offre funzionalità di testo-a-video per una creazione di contenuti efficiente?

Sì, HeyGen funziona come una piattaforma video AI avanzata e generatore di video AI, offrendo una robusta funzionalità di testo-a-video direttamente dal tuo copione. Questo include una generazione di voiceover senza soluzione di continuità, aumentando significativamente l'efficienza.

HeyGen può aiutare a localizzare i video per un pubblico globale?

Assolutamente. HeyGen ti consente di localizzare facilmente i video con funzionalità come sottotitoli/caption automatici e supporto per voiceover multilingue, assicurando che i tuoi contenuti risuonino con un pubblico globale.

