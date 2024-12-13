Output Video Generato da AI per Email: Aumenta il Coinvolgimento delle Campagne

Crea rapidamente contenuti video personalizzati per le tue campagne email utilizzando la generazione di testo in video senza soluzione di continuità.

Crea un video di marketing di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili marketing, mostrando quanto sia facile produrre un "output video generato da AI per email" coinvolgente per le loro campagne. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e dinamico, con tagli rapidi delle interfacce utente e risultati positivi, accompagnato da una voce narrante AI chiara e coinvolgente per spiegare efficacemente i benefici.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video personalizzato di 45 secondi progettato per professionisti delle vendite e team di outreach B2B, dimostrando il potere dei "Video di Vendita Personalizzati AI" per costruire rapporti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e diretto, utilizzando un avatar AI amichevole che parla direttamente allo spettatore su una musica di sottofondo calda e sottile, enfatizzando il tocco personale.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo informativo di 60 secondi per creatori di contenuti e marketer email, illustrando come un "generatore di video AI" semplifica la creazione di contenuti coinvolgenti per "campagne email". Il video dovrebbe presentare visuali pulite e illustrative che guidano il processo passo dopo passo, supportate da sottotitoli chiari per migliorare l'accessibilità e la comprensione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video moderno di 15 secondi per i social media rivolto a manager dei social media e imprenditori impegnati, evidenziando l'efficienza di trasformare un semplice testo in "contenuti per social media" accattivanti. Lo stile visivo del video dovrebbe essere veloce e vibrante, con musica di sottofondo contemporanea e transizioni fluide, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per creare visuali dinamiche a partire da input scritti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona l'Output Video Generato da AI per Email

Crea e integra senza sforzo video personalizzati generati da AI nelle tue campagne email per migliorare il coinvolgimento e la comunicazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Utilizza il generatore di video AI per trasformare il tuo script in un video coinvolgente. Seleziona tra vari avatar AI per narrare il tuo messaggio, garantendo una presentazione professionale e coinvolgente.
2
Step 2
Personalizza con il Branding
Migliora i tuoi video di marketing con controlli di branding, aggiungendo il tuo logo, i colori del marchio e media rilevanti dalla libreria per garantire coerenza e un aspetto curato.
3
Step 3
Ottimizza per la Consegna via Email
Prepara il tuo video generato da AI per le campagne email selezionando il rapporto d'aspetto appropriato e le impostazioni di esportazione per email per un'integrazione senza soluzione di continuità in varie piattaforme email.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video Email
Una volta ottimizzato, genera il tuo output video finale di alta qualità generato da AI per email, pronto per essere incorporato o collegato all'interno della tua email, fornendo un'esperienza video personalizzata per i tuoi destinatari.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video di Testimonianze dei Clienti Dinamici

.

Trasforma le testimonianze scritte in narrazioni video potenti potenziate da AI per costruire fiducia e credibilità all'interno delle tue sequenze di vendita basate su email.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le mie campagne email con video personalizzati?

HeyGen trasforma le tue campagne email permettendoti di creare messaggi video personalizzati su larga scala utilizzando il nostro avanzato generatore di video email AI. Questi video generati da AI possono aumentare significativamente il coinvolgimento nel tuo outreach email.

Che tipo di video generati da AI posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi generare una vasta gamma di video generati da AI, inclusi video di marketing, video esplicativi e contenuti per social media. La nostra piattaforma offre avatar AI personalizzati, capacità di testo in video e vari modelli di video per dare vita alla tua visione.

HeyGen supporta l'esportazione di output video specificamente per campagne email?

Sì, HeyGen fornisce output video generati da AI ottimizzati per email che possono essere integrati senza problemi nelle tue campagne email. Puoi facilmente esportare i tuoi contenuti video personalizzati per migliorare i tuoi sforzi di outreach video o incorporare su pagine di destinazione video dedicate.

Come facilita HeyGen la creazione di Video di Vendita Personalizzati AI?

HeyGen consente ai team di vendita di creare video personalizzati con AI, semplificando le loro sequenze di vendita e l'automazione del marketing. Questa capacità aiuta i team di vendita B2B a fornire messaggi video personalizzati e di impatto ai potenziali clienti in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo