Generatore di Educazione AI: Crea Lezioni Coinvolgenti Più Velocemente

Aumenta il coinvolgimento degli studenti e risparmia tempo con materiali didattici dinamici. Crea lezioni video personalizzate utilizzando avatar AI per catturare la tua classe.

Scopri come il generatore di educazione AI rivoluziona il tuo processo di pianificazione in questo video di 45 secondi, pensato per educatori K-12 e progettisti di curriculum impegnati. Vivi uno stile visivo moderno e ispirante accompagnato da una voce amichevole e chiara mentre dimostriamo come le capacità di generazione da testo a video e di voiceover di HeyGen ti aiutano a creare piani di lezione completi più velocemente, recuperando tempo prezioso.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Dai energia alla tua classe con materiali didattici coinvolgenti e quiz dinamici in un video di 30 secondi progettato per insegnanti che mirano a potenziare il coinvolgimento degli studenti. Con gli avatar AI di HeyGen e i ricchi modelli e scene, puoi trasformare senza sforzo argomenti complessi in risorse pronte per gli studenti, caratterizzate da uno stile visivo dinamico e colorato e da un narratore AI entusiasta che mantiene gli studenti attenti.
Prompt di Esempio 2
Sblocca il potere dell'apprendimento personalizzato e della differenziazione senza soluzione di continuità per ogni studente con questo video di 60 secondi, perfetto per insegnanti di educazione speciale ed educatori che promuovono classi inclusive. Attraverso uno stile visivo calmo, empatico e professionale, accompagnato da una voce rassicurante, scopri come i sottotitoli/caption di HeyGen e l'ampia libreria multimediale/supporto stock ti permettono di creare valutazioni e risorse su misura che soddisfano le diverse esigenze degli studenti, assicurando che nessuno venga lasciato indietro.
Prompt di Esempio 3
Ottimizza il tuo processo di creazione di contenuti e genera risorse pronte per gli studenti come schede di lavoro in questo video pratico di 40 secondi, specificamente per nuovi insegnanti e coloro sopraffatti dalle richieste del curriculum. Con un avatar AI professionale che ne dimostra l'uso in uno stile visivo chiaro ed efficiente, gli strumenti per insegnanti AI di HeyGen consentono una rapida funzionalità di generazione di schede di lavoro, completa di ridimensionamento del rapporto d'aspetto flessibile ed esportazioni per adattarsi a qualsiasi piattaforma.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Educazione AI

Sfrutta l'AI per creare in modo efficiente video educativi dinamici, piani di lezione e materiali interattivi che coinvolgono gli studenti e fanno risparmiare tempo agli educatori.

1
Step 1
Crea Contenuti Educativi
Inizia utilizzando il generatore di educazione AI per produrre istantaneamente bozze per piani di lezione, quiz o materiali didattici su misura per le tue esigenze curricolari.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Prendi il contenuto della lezione generato dall'AI e incollalo nella piattaforma. La nostra funzione da testo a video trasformerà automaticamente il tuo testo in una narrazione visiva.
3
Step 3
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per personalizzare il tuo video educativo. Questi avatar AI possono presentare le tue lezioni con un tocco umano, migliorando la connessione con gli studenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video educativo ed esportalo in vari rapporti d'aspetto per una condivisione senza problemi su diverse piattaforme di apprendimento. Fornisci risorse coinvolgenti e pronte per gli studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi

.

Trasforma concetti educativi difficili in video AI facilmente digeribili e visivamente accattivanti, rendendo le informazioni complesse accessibili e coinvolgenti per tutti gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come generatore di educazione AI per le scuole?

HeyGen è un potente generatore di educazione AI che consente alle scuole e agli educatori di creare rapidamente materiali didattici dinamici. Trasforma il testo in video coinvolgenti con avatar AI realistici e generazione di voiceover professionale, migliorando significativamente l'esperienza di apprendimento e rendendolo una piattaforma AI ideale per le scuole.

Quali tipi di risorse pronte per gli studenti possono creare gli educatori con HeyGen?

Con HeyGen, gli educatori possono facilmente produrre una varietà di risorse pronte per gli studenti, che vanno da piani di lezione video interattivi a spiegazioni visive per argomenti complessi. Sfruttando la funzione da testo a video, HeyGen supporta l'apprendimento personalizzato permettendo agli insegnanti di generare rapidamente contenuti personalizzati per varie valutazioni ed esigenze didattiche.

Come aiuta HeyGen gli educatori a creare contenuti di apprendimento coinvolgenti in modo efficiente?

HeyGen funziona come un avanzato assistente AI per l'educazione, permettendo agli educatori di produrre in modo efficiente contenuti video di apprendimento di alta qualità a partire da semplici script di testo. Questo approccio che fa risparmiare tempo consente lo sviluppo rapido di piani di lezione completi e materiali didattici arricchenti, rendendolo uno strumento AI prezioso per gli insegnanti.

Le scuole possono personalizzare i video educativi creati con HeyGen per il loro specifico branding?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendo alle scuole e agli educatori di integrare i loro loghi e colori del marchio in tutti i video prodotti. Questo assicura che tutti i materiali didattici mantengano un'identità coerente e professionale, allineandosi perfettamente con gli standard di comunicazione di una scuola come piattaforma AI leader per le scuole.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo