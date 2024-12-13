Sblocca le Vendite con il Nostro Generatore di Video E-commerce AI

Trasforma le descrizioni dei prodotti in video accattivanti generati dall'AI in pochi minuti con la potente funzione di testo in video da script di HeyGen.

Immagina un video promozionale di 30 secondi rivolto a piccoli imprenditori e imprenditori di e-commerce, che mostra come un generatore di video e-commerce AI semplifica la creazione di video di presentazione dei prodotti coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con una colonna sonora vivace e una voce fuori campo amichevole e professionale generata utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen, evidenziando la facilità di trasformare un semplice script in un video raffinato con il testo in video da script.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video ispiratore di 45 secondi per professionisti del marketing e agenzie creative, illustrando il potere di un generatore di video AI per produrre visuali cinematografiche. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo di alta gamma e artistico con illuminazione drammatica e una colonna sonora evocativa, dimostrando come gli avatar AI di HeyGen possano dare vita alle narrazioni e come il supporto della libreria multimediale/stock arricchisca la narrazione visiva, aumentando il coinvolgimento e il ricordo del marchio attraverso video personalizzati.
Prompt di Esempio 2
Progetta un prompt in stile tutorial di 60 secondi rivolto a gestori di social media e creatori di contenuti che hanno difficoltà con la creazione di contenuti, enfatizzando la velocità e la semplicità dell'uso degli strumenti di marketing AI. Il video dovrebbe avere uno stile visivo energico e a taglio rapido con musica di sottofondo contemporanea e testo chiaro sullo schermo supportato dai sottotitoli di HeyGen, mostrando come i modelli e le scene disponibili consentano una rapida produzione video per diverse piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video dinamico e conciso di 20 secondi per responsabili di marchi e team di lancio di prodotti, evidenziando l'impatto dell'AI generativa nella creazione di output fotorealistici per il marketing video e-commerce. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante, futuristica e premium, accompagnata da una voce fuori campo autorevole e pulita. Questo video deve dimostrare le capacità di HeyGen nella produzione di visuali sorprendenti e nell'adattamento per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, insieme all'opzione di integrare avatar AI professionali per le introduzioni dei prodotti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video E-commerce AI

Crea senza sforzo presentazioni di prodotti e-commerce sorprendenti con strumenti AI, trasformando il testo in contenuti video di alta qualità in pochi minuti per catturare il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando o incollando il tuo script del prodotto, sfruttando la capacità di testo in video da script di HeyGen per formare la base del tuo video.
2
Step 2
Scegli un Modello e un Avatar
Seleziona da un'ampia gamma di modelli e scene e scegli un avatar AI per presentare il tuo prodotto. Personalizza i visuali con media dalla libreria o con i tuoi caricamenti.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Incorpora l'identità unica del tuo marchio utilizzando i controlli di branding per aggiungere loghi, scegliere i colori del marchio e selezionare una generazione di voiceover dal suono naturale per i tuoi video personalizzati.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Rivedi il tuo video generato dall'AI e utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per scaricarlo in vari formati adatti a diverse piattaforme, assicurando che il tuo video di presentazione del prodotto raggiunga ogni pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Testimonianze Autentiche dei Clienti

.

Sfrutta l'AI per generare storie di successo e testimonianze dei clienti autentiche e coinvolgenti che costruiscono fiducia e credibilità per il tuo marchio e i tuoi prodotti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per l'e-commerce?

HeyGen è un avanzato generatore di video e-commerce AI che consente alle aziende di creare contenuti di marketing coinvolgenti senza sforzo. La nostra piattaforma trasforma il testo in video da uno script utilizzando avatar AI e generazione di voiceover, semplificando il processo di creazione di contenuti per presentazioni di prodotti coinvolgenti.

HeyGen può creare video di presentazione dei prodotti fotorealistici?

Sì, HeyGen sfrutta l'AI generativa per produrre output di alta qualità e fotorealistici adatti a visuali cinematografiche. Gli utenti possono scegliere tra vari modelli di video e incorporare i propri media per creare video di presentazione dei prodotti sorprendenti che catturano efficacemente l'attenzione del pubblico.

Quali caratteristiche rendono HeyGen uno strumento di marketing AI efficace?

HeyGen si distingue come un potente strumento di marketing AI offrendo capacità robuste come la generazione di testo in video, video personalizzati e ampi controlli di branding. Queste caratteristiche consentono alle aziende di produrre rapidamente ed efficacemente contenuti video generati dall'AI ad alto impatto per le loro strategie di marketing video e-commerce.

Come può HeyGen migliorare i contenuti video del mio marchio?

HeyGen consente ai marchi di mantenere coerenza e professionalità in tutti i contenuti video attraverso controlli di branding completi, inclusi loghi personalizzati e colori. La nostra piattaforma offre diversi modelli di video e opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto, garantendo che i tuoi contenuti di marketing siano sempre in linea con il marchio e ottimizzati per vari canali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo