Sblocca le Vendite con il Nostro Generatore di Video E-commerce AI
Trasforma le descrizioni dei prodotti in video accattivanti generati dall'AI in pochi minuti con la potente funzione di testo in video da script di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video ispiratore di 45 secondi per professionisti del marketing e agenzie creative, illustrando il potere di un generatore di video AI per produrre visuali cinematografiche. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo di alta gamma e artistico con illuminazione drammatica e una colonna sonora evocativa, dimostrando come gli avatar AI di HeyGen possano dare vita alle narrazioni e come il supporto della libreria multimediale/stock arricchisca la narrazione visiva, aumentando il coinvolgimento e il ricordo del marchio attraverso video personalizzati.
Progetta un prompt in stile tutorial di 60 secondi rivolto a gestori di social media e creatori di contenuti che hanno difficoltà con la creazione di contenuti, enfatizzando la velocità e la semplicità dell'uso degli strumenti di marketing AI. Il video dovrebbe avere uno stile visivo energico e a taglio rapido con musica di sottofondo contemporanea e testo chiaro sullo schermo supportato dai sottotitoli di HeyGen, mostrando come i modelli e le scene disponibili consentano una rapida produzione video per diverse piattaforme.
Sviluppa un video dinamico e conciso di 20 secondi per responsabili di marchi e team di lancio di prodotti, evidenziando l'impatto dell'AI generativa nella creazione di output fotorealistici per il marketing video e-commerce. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante, futuristica e premium, accompagnata da una voce fuori campo autorevole e pulita. Questo video deve dimostrare le capacità di HeyGen nella produzione di visuali sorprendenti e nell'adattamento per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, insieme all'opzione di integrare avatar AI professionali per le introduzioni dei prodotti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video coinvolgenti e potenziati dall'AI che catturano l'attenzione e aumentano le vendite dei tuoi prodotti e-commerce.
Produci Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Crea facilmente video dinamici per i social media e clip brevi per aumentare la consapevolezza del marchio e attirare più clienti nel tuo negozio e-commerce.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per l'e-commerce?
HeyGen è un avanzato generatore di video e-commerce AI che consente alle aziende di creare contenuti di marketing coinvolgenti senza sforzo. La nostra piattaforma trasforma il testo in video da uno script utilizzando avatar AI e generazione di voiceover, semplificando il processo di creazione di contenuti per presentazioni di prodotti coinvolgenti.
HeyGen può creare video di presentazione dei prodotti fotorealistici?
Sì, HeyGen sfrutta l'AI generativa per produrre output di alta qualità e fotorealistici adatti a visuali cinematografiche. Gli utenti possono scegliere tra vari modelli di video e incorporare i propri media per creare video di presentazione dei prodotti sorprendenti che catturano efficacemente l'attenzione del pubblico.
Quali caratteristiche rendono HeyGen uno strumento di marketing AI efficace?
HeyGen si distingue come un potente strumento di marketing AI offrendo capacità robuste come la generazione di testo in video, video personalizzati e ampi controlli di branding. Queste caratteristiche consentono alle aziende di produrre rapidamente ed efficacemente contenuti video generati dall'AI ad alto impatto per le loro strategie di marketing video e-commerce.
Come può HeyGen migliorare i contenuti video del mio marchio?
HeyGen consente ai marchi di mantenere coerenza e professionalità in tutti i contenuti video attraverso controlli di branding completi, inclusi loghi personalizzati e colori. La nostra piattaforma offre diversi modelli di video e opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto, garantendo che i tuoi contenuti di marketing siano sempre in linea con il marchio e ottimizzati per vari canali.