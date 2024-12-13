Generatore di video prodotto AI per e-commerce: Aumenta le vendite con l'AI

Crea rapidamente video di presentazione prodotto straordinari per i lanci di prodotto, sfruttando il testo in video da script per una generazione di contenuti efficiente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di presentazione prodotto elegante di 45 secondi rivolto ai responsabili marketing di rivenditori online, presentando una dimostrazione visiva in alta definizione delle caratteristiche del prodotto con una voce narrante sofisticata e calma. Utilizza gli "Avatar AI" di HeyGen per comunicare i punti di vendita chiave, garantendo un'esperienza di contenuto personalizzata che risuoni con i potenziali clienti.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio pubblicitario di 60 secondi per i social media, pensato per imprenditori e-commerce che mirano ad aumentare il coinvolgimento, con un approccio narrativo dal tono amichevole e relazionabile e una traccia musicale leggera e popolare. Incorpora i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per garantire l'accessibilità, dimostrando efficacemente come i video AI UGC possano catturare l'interesse genuino dei clienti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video prodotto conciso di 15 secondi per i digital marketer che necessitano di punti salienti rapidi e accattivanti, con tagli visivamente ricchi e veloci e testi sovrapposti audaci, supportati da un jingle musicale energico e breve. Sfrutta il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per ottimizzare l'output fotorealistico per varie piattaforme, garantendo il massimo impatto in un breve lasso di tempo.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funzionano i generatori di video prodotto AI per e-commerce

Crea senza sforzo video di presentazione prodotto straordinari e personalizzati per tutte le tue esigenze di marketing, dai lanci di prodotto agli annunci sui social media.

1
Step 1
Crea il tuo script
Inizia fornendo i dettagli del tuo prodotto o sfrutta script generati automaticamente dall'AI per generare istantaneamente narrazioni coinvolgenti per il tuo video.
2
Step 2
Scegli i tuoi elementi visivi
Seleziona da una libreria diversificata di modelli video e scene per mostrare perfettamente le caratteristiche e i benefici del tuo prodotto.
3
Step 3
Aggiungi elementi coinvolgenti
Personalizza il tuo video utilizzando i controlli del marchio per applicare il tuo logo e i colori del tuo brand, garantendo un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta la tua creazione
Finalizza e scarica il tuo video di alta qualità, ottimizzato per varie piattaforme con opzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Amplifica la fiducia nel prodotto con le storie dei clienti

Sviluppa potenti video alimentati dall'AI con storie di successo dei clienti per costruire fiducia e mettere in evidenza il valore dei tuoi prodotti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video prodotto per l'e-commerce?

HeyGen funziona come un avanzato generatore di video prodotto AI per e-commerce, abilitando un flusso di lavoro di creazione rapido. Gli utenti possono sfruttare script generati automaticamente dall'AI e una vasta gamma di modelli video per produrre rapidamente video di presentazione prodotto coinvolgenti che risuonano con i clienti.

HeyGen può creare video di presentazione prodotto personalizzati con Avatar AI?

Sì, HeyGen ti consente di generare contenuti personalizzati per i tuoi video di presentazione prodotto utilizzando Avatar AI realistici. Questa capacità assicura un output fotorealistico, rendendo i tuoi contenuti video più coinvolgenti e su misura per il tuo pubblico.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per gli annunci sui social media?

HeyGen è un efficace generatore di video AI che semplifica la produzione di annunci sui social media coinvolgenti. Il suo flusso di lavoro di creazione rapido e le funzionalità facili da personalizzare consentono una rapida generazione di contenuti video AI UGC, perfetti per varie piattaforme social.

Quanto sono personalizzabili i video prodotto generati con HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di creare video prodotto cinematografici su misura per il tuo brand. Puoi facilmente adattare i modelli video, incorporare i controlli del tuo marchio e integrare le descrizioni specifiche dei tuoi prodotti per un risultato finale raffinato.

