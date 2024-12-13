Generatore di Video E-learning AI per Corsi Coinvolgenti

Converti i tuoi copioni in video formativi avvincenti con la nostra capacità di testo-a-video da copione, perfetta per i team L&D.

Immagina un video avvincente di 30 secondi progettato per i team L&D impegnati, che mostra quanto velocemente possono creare video formativi di impatto con HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, moderno e coinvolgente, con transizioni fluide tra i punti chiave, accompagnato da una voce AI allegra e amichevole che evidenzia il processo senza soluzione di continuità di trasformare un copione in un video rifinito utilizzando la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen, rendendolo il generatore di video e-learning AI definitivo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video educativo di 45 secondi per i creatori di corsi online, dimostrando la potenza di HeyGen nel produrre contenuti accattivanti. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo luminoso, illustrativo e invitante, enfatizzando i visual personalizzati e supportato da una voce AI calma, chiara e realistica, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo accessibile, consolidando la sua posizione come leader nella creazione di video educativi.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo professionale di 60 secondi rivolto ai professionisti del marketing, illustrando come HeyGen semplifica la creazione di contenuti istruttivi di alta qualità. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante, dinamico e professionale, semplificando efficacemente concetti complessi, abbinato a una voce AI autorevole e informativa, sfruttando i vari modelli e scene di HeyGen per avviare la produzione, stabilendolo come uno strumento versatile per video esplicativi coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video promozionale veloce di 30 secondi rivolto ai creatori di contenuti, mostrando loro quanto facilmente possono trasformare copioni scritti in video educativi coinvolgenti. Lo stile visivo deve essere ricco di elementi visivi, dimostrando una trasformazione efficiente dei contenuti con media dinamici, mentre una voce AI energica e persuasiva guida lo spettatore, completata da sottotitoli/caption generati automaticamente per migliorare l'accessibilità e la portata, consentendo ai creatori di passare dal copione alla creazione di video con una facilità senza precedenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funzionano i generatori di video e-learning AI

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti educativi in video coinvolgenti con un generatore di video e-learning AI, semplificando la creazione dal copione all'esportazione finale.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Inizia delineando i tuoi contenuti e-learning. Incolla il tuo testo e il generatore di video e-learning AI utilizzerà la sua capacità di testo-a-video da copione per trasformare le tue parole in uno storyboard visivo, ponendo le basi per il tuo video educativo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per fungere da presentatore sullo schermo. Questi generatori di avatar AI danno vita ai tuoi contenuti, fornendo un tocco umano ai tuoi video educativi senza la necessità di telecamere o attori.
3
Step 3
Personalizza i Visual e Migliora l'Audio
Raffina il tuo video personalizzando gli sfondi, aggiungendo media dalla libreria integrata e migliorando l'audio con voci AI realistiche. Utilizza la funzione di sottotitoli/caption per migliorare l'accessibilità e la comprensione per tutti i discenti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video E-learning
Una volta completato il tuo video e-learning, finalizzalo selezionando il rapporto d'aspetto e la qualità desiderati. Esporta il tuo video educativo in alta definizione, pronto per essere condiviso con il tuo pubblico su qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Efficacia della Formazione

.

Utilizza video alimentati da AI per aumentare significativamente il coinvolgimento dei discenti e la ritenzione delle conoscenze in tutti i tuoi programmi di formazione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la produzione creativa di video per contenuti educativi?

HeyGen funge da potente generatore di video e-learning AI, permettendoti di creare video educativi coinvolgenti con facilità. Sfrutta gli avatar AI, i vari modelli e le risorse creative per trasformare i tuoi copioni in contenuti rifiniti e professionali.

Posso personalizzare i visual e gli avatar AI in HeyGen per scopi di branding?

Sì, HeyGen ti consente di personalizzare completamente i visual e gli avatar AI, integrando lo stile unico del tuo brand con facilità. Puoi personalizzare i tuoi presentatori virtuali e i contenuti per allinearsi perfettamente con il tuo branding, creando video memorabili e professionali.

Quali funzionalità offre HeyGen per convertire i copioni di testo in video?

HeyGen eccelle nella creazione di testo-a-video alimentata da AI, permettendoti di inserire semplicemente il tuo copione per creare video con voci AI realistiche. La piattaforma genera automaticamente anche sottotitoli, garantendo che i tuoi contenuti siano accessibili e professionali.

HeyGen è adatto per generare vari tipi di contenuti video coinvolgenti oltre all'educazione?

Assolutamente. HeyGen è un generatore di video AI versatile perfetto per creare vari contenuti video coinvolgenti, dai video esplicativi ai video formativi e contenuti educativi. La sua libreria di oltre 1000 modelli video personalizzati rende facile personalizzare e produrre video di alta qualità per qualsiasi scopo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo