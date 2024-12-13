Generatore di Video E-commerce AI per Video di Prodotti Straordinari

Genera video esplicativi di prodotti di alta qualità con avatar AI per ridurre i costi di produzione e ottimizzare il flusso di lavoro dei tuoi contenuti di marketing.

Un vivace video di 45 secondi per la presentazione di un prodotto e-commerce dovrebbe essere progettato per giovani appassionati di tecnologia di età compresa tra 18 e 35 anni, con visual futuristici ed eleganti accompagnati da una colonna sonora elettronica dinamica e vivace. Questo video sfrutterà la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per evidenziare in modo conciso le caratteristiche all'avanguardia di un nuovo gadget, rendendolo un video di prodotto AI coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo di 60 secondi rivolto a professionisti impegnati e proprietari di casa di età compresa tra 30 e 55 anni, che presenta un elegante oggetto di arredamento per la casa con un'illuminazione morbida e naturale, visual rilassanti e una musica di sottofondo calmante. La narrazione sarà affidata a un avatar digitale amichevole creato utilizzando la funzione di avatar AI di HeyGen, offrendo una dimostrazione accogliente e invitante.
Prompt di Esempio 2
Per un pubblico target di acquirenti online attenti al budget di età compresa tra 20 e 40 anni alla ricerca di valore e convenienza, crea un video social di 30 secondi vivace e incisivo per promuovere una box in abbonamento. Questo video dovrebbe presentare visual in stile stop-motion luminosi, colorati e giocosi con una traccia pop accattivante ed energica, utilizzando i sottotitoli di HeyGen per un consumo rapido e basato su modelli e scene adattabili.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo di 50 secondi che dimostri la potenza di un generatore di video e-commerce AI per semplificare la creazione di contenuti di marketing per piccoli imprenditori e imprenditori e-commerce di età compresa tra 25 e 60 anni. Lo stile visivo sarà pulito e professionale, alternando dimostrazioni dell'interfaccia a testimonianze simulate, il tutto narrato da una voce fuori campo sicura generata tramite la generazione di voiceover di HeyGen, arricchita con media pertinenti dalla libreria di supporto media/stock.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video E-commerce AI

Trasforma le descrizioni dei prodotti in presentazioni video coinvolgenti con avatar digitali e un flusso di creazione rapido. Genera video di prodotti e-commerce di alta qualità in modo efficiente.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Prodotto
Inizia inserendo i dettagli del tuo prodotto o selezionando un modello video professionale. Questo avvia un flusso di creazione rapido, convertendo senza sforzo la descrizione del tuo prodotto in contenuti video dinamici.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per fungere da portavoce digitale. I nostri avatar AI offrono un volto e una voce coinvolgenti, migliorando le tue presentazioni di prodotti e-commerce con un tocco umano.
3
Step 3
Aggiungi Tocchi Personalizzati
Personalizza facilmente il tuo video con controlli di branding, musica e risorse della libreria multimediale. Questo consente semplici regolazioni ai visual e ai voiceover, rendendo facile personalizzare i tuoi video di prodotti AI alla perfezione.
4
Step 4
Esporta i Tuoi Contenuti di Marketing
Finalizza ed esporta i tuoi contenuti di marketing in più rapporti d'aspetto, ottimizzati per varie piattaforme. Condividi facilmente i tuoi video di prodotti rifiniti sui social media per espandere la portata del tuo brand.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Costruisci Fiducia con Video di Testimonianze dei Clienti

Sviluppa video autentici di storie di successo dei clienti utilizzando l'AI, costruendo efficacemente fiducia e credibilità per il tuo brand e-commerce.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di presentazioni di prodotti e-commerce accattivanti?

Il generatore di video e-commerce AI di HeyGen offre un flusso di lavoro di creazione rapido, permettendoti di trasformare le descrizioni dei prodotti in contenuti di marketing coinvolgenti con facilità. Sfrutta una vasta gamma di modelli video per produrre rapidamente presentazioni di prodotti e-commerce di alta qualità che catturano l'attenzione del tuo pubblico.

HeyGen può aiutare a creare Video Avatar professionali per i miei prodotti?

Assolutamente, HeyGen ti consente di generare Video Avatar professionali per i tuoi video di prodotti AI utilizzando avatar digitali realistici. Basta inserire il tuo script e la nostra piattaforma creerà un output video di alta qualità con voiceover sincronizzato, ideale per i tuoi contenuti di marketing.

Quanto è facile personalizzare i video di prodotti AI con HeyGen?

HeyGen rende la personalizzazione dei tuoi video di prodotti AI semplice grazie a controlli intuitivi e modelli video flessibili. Puoi facilmente regolare gli script per la generazione di testo in video, aggiungere elementi di branding e incorporare sottotitoli per creare un video esplicativo del prodotto perfetto.

Che tipo di output video di alta qualità posso aspettarmi per i video sui social media utilizzando HeyGen?

HeyGen garantisce un output video di alta qualità per tutti i tuoi video di prodotti, perfettamente adatti per i video sui social media. Puoi generare contenuti da testo a video con voiceover dinamici e sottotitoli, e regolare facilmente i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme, assicurando che il tuo messaggio appaia professionale ovunque.

