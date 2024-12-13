Generatore di Video Dinamici AI: La Tua Visione, Subito Viva

Genera rapidamente video coinvolgenti per i social media con avatar AI personalizzati, trasformando il tuo script in visual dinamici senza sforzo.

Crea un video promozionale vivace di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, dimostrando come il generatore di video dinamici AI di HeyGen li abiliti con il controllo creativo per produrre contenuti coinvolgenti senza sforzo. Utilizza la funzione di HeyGen 'Testo in video da script' per convertire rapidamente i messaggi di marketing, accompagnati da uno stile audio vivace per catturare l'attenzione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video generativo AI moderno e professionale di 45 secondi rivolto a creatori di contenuti ed educatori, illustrando un argomento complesso con l'aiuto di un avatar AI amichevole. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e chiaro, supportato dalla generazione di Voiceover di HeyGen per una narrazione naturale e Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video promozionale elegante e dinamico di 60 secondi progettato per i team di marketing, annunciando il lancio di un nuovo prodotto con immagini accattivanti e musica di sottofondo potente. Sfrutta i modelli e le scene estese di HeyGen per stabilire un'estetica raffinata e incorpora il supporto della libreria multimediale/stock per immagini di alta qualità, evidenziando la facilità di creazione video.
Prompt di Esempio 3
Produci un video alla moda e veloce di 15 secondi specificamente per influencer e marchi personali, fornendo un rapido consiglio o annuncio per le piattaforme social. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente coinvolgente con musica popolare, utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare per varie piattaforme e Sottotitoli/didascalie per la massima portata, dimostrando capacità semplificate di testo in video.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Dinamici AI

Trasforma senza sforzo le tue idee in video straordinari e professionali con la potenza dell'AI, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti dal concetto al completamento.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il testo o lo script desiderato. La nostra piattaforma sfrutta la tecnologia avanzata di testo in video per convertire istantaneamente le tue parole in un video dinamico.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio e abbinali a scene e modelli adatti per articolare visivamente il tuo contenuto.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti
Personalizza ulteriormente il tuo video abilitando sottotitoli/didascalie automatici per una maggiore accessibilità, insieme ad altri controlli di branding e opzioni di voiceover.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video impostando il rapporto d'aspetto ideale per la tua piattaforma di destinazione ed esportandolo in alta qualità, pronto per la distribuzione immediata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Potenzia la Formazione e l'Apprendimento

Migliora l'apprendimento e la ritenzione generando video di formazione dinamici e coinvolgenti potenziati dall'AI che catturano efficacemente l'attenzione del pubblico.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video creativi?

HeyGen è un generatore di video AI che offre agli utenti un ampio controllo creativo sui loro flussi di lavoro di produzione video. Puoi facilmente generare video dinamici utilizzando avatar AI e personalizzare vari elementi per dare vita alla tua visione, semplificando l'intero processo di creazione video.

Posso trasformare il testo in video dinamici con HeyGen?

Sì, HeyGen eccelle come generatore di video dinamici AI trasformando i tuoi script direttamente in video coinvolgenti. La nostra capacità di testo in video, potenziata da animazioni AI e supporto multilingue, semplifica la produzione di contenuti per varie piattaforme.

Che tipo di avatar AI offre HeyGen per progetti video generativi AI?

HeyGen fornisce una selezione diversificata di avatar AI realistici ed espressivi per migliorare i tuoi progetti video generativi AI. Gli utenti hanno un ampio controllo creativo, inclusi controlli di branding, per garantire che l'avatar AI si allinei perfettamente con il loro contenuto e messaggio per video promozionali di impatto.

Come può HeyGen assistere nella produzione di video per i social media e contenuti di marketing?

HeyGen è ideale per produrre in modo efficiente video di alta qualità per i social media e altri contenuti di marketing. Con modelli potenziati dall'AI, sottotitoli automatici e funzionalità come immagine in video, HeyGen consente la rapida creazione di video promozionali di impatto per qualsiasi pubblico.

