Crea un video dinamico di 30 secondi rivolto ai Proprietari di Piccole Imprese, mostrando come un generatore di campagne digitali AI possa semplificare il loro marketing. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e ispirante, dimostrando un imprenditore che utilizza senza sforzo il Text-to-video da script per produrre contenuti pubblicitari coinvolgenti che generano risultati immediati.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina uno scenario di 45 secondi per i Responsabili Marketing, illustrando l'efficienza di un generatore di campagne marketing AI nella creazione di campagne personalizzate. Il tono dovrebbe essere professionale ed elegante, con un avatar AI che presenta approfondimenti e strategie di campagna, supportato da una narrazione audio sofisticata ma chiara.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi per i Professionisti del Marketing, evidenziando la portata globale e la versatilità di un Generatore di Campagne Marketing che offre generazioni illimitate e supporta oltre 40 lingue. Lo stile visivo dovrebbe essere ampio e innovativo, completato da una generazione di voiceover energica che cattura un pubblico diversificato.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 30 secondi rivolto a Imprenditori e Freelance, dimostrando la facilità di creazione di contenuti per raggiungere il loro pubblico target. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole e potenziante, mostrando come i sottotitoli automatici migliorino l'accessibilità per campagne di marketing personalizzate progettate per connettere e convertire.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Campagne Digitali AI

Genera campagne di marketing innovative e basate sui dati con il nostro strumento basato su AI. Definisci la tua strategia, crea contenuti coinvolgenti e ottimizza per il successo.

1
Step 1
Seleziona il Focus della Tua Campagna
Inizia selezionando il tipo di campagna e definendo il tuo pubblico target per guidare efficacemente il processo di generazione dell'AI.
2
Step 2
Crea Contenuti Coinvolgenti
Sfrutta il modello AI avanzato per generare testi di campagne di marketing di alta qualità per vari canali, accelerando la creazione dei tuoi contenuti.
3
Step 3
Applica Personalizzazioni
Applica la tua voce di marca unica e le tue preferenze per personalizzare ulteriormente le campagne generate, assicurandoti che si allineino perfettamente con la tua strategia di marketing.
4
Step 4
Esporta e Lancia
Esporta le tue campagne digitali complete per il marketing multicanale, pronte per un'integrazione senza interruzioni sulle tue piattaforme preferite.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Dimostra il successo dei clienti con video AI accattivanti, aumentando la credibilità e le conversioni nelle tue campagne di marketing.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di campagne marketing AI?

HeyGen è uno strumento avanzato basato su AI che funge da generatore di campagne marketing AI, consentendo una creazione di contenuti senza sforzo. Trasforma gli script in video coinvolgenti con avatar AI e voiceover realistici, semplificando notevolmente le tue campagne di marketing.

Posso personalizzare i contenuti video per il mio specifico pubblico target con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen supporta campagne di marketing personalizzate offrendo una varietà di modelli, scene e controlli di branding per adattarsi perfettamente alla voce del tuo marchio e risuonare con il tuo pubblico target. Puoi facilmente integrare i tuoi media per un messaggio davvero unico.

Quale supporto linguistico offre HeyGen per le campagne di marketing globali?

HeyGen ti aiuta a raggiungere un ampio pubblico per i tuoi sforzi di marketing multicanale supportando oltre 40 lingue. Questo ampio supporto linguistico garantisce che il tuo messaggio sia trasmesso efficacemente attraverso una generazione di voiceover di alta qualità e sottotitoli accurati per diversi gruppi demografici.

HeyGen è adatto per i proprietari di piccole imprese e i responsabili marketing?

Sì, HeyGen è progettato come uno strumento intuitivo basato su AI perfetto sia per i Proprietari di Piccole Imprese che per i Responsabili Marketing. Semplifica la creazione di contenuti complessi, aiutando gli utenti a implementare le loro idee di generatore di strategie di marketing in modo efficiente e a produrre campagne di marketing di livello professionale senza competenze tecniche estese.

