Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta una guida video di onboarding personalizzata di 60 secondi rivolta agli utenti esistenti che necessitano di tutorial rapidi sulle funzionalità avanzate del prodotto. Impiega un'estetica visiva moderna ed elegante con un tono diretto e utile, generando automaticamente il copione tramite la funzione Text-to-video di HeyGen per spiegare le funzioni complesse in modo chiaro e conciso, arricchito da sottotitoli precisi.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 30 secondi rivolto ai nuovi dipendenti, introducendoli a un sistema interno cruciale. Adotta uno stile visivo professionale e strutturato con una narrazione facile da seguire, sfruttando i Template e le scene diversificate di HeyGen per presentare le informazioni chiave in modo efficiente, garantendo che questi video di formazione per i dipendenti siano facilmente comprensibili e coerenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale dinamico di 40 secondi per le aziende che cercano di migliorare l'esperienza dei nuovi assunti con video di onboarding virtuali. Mostra una presentazione visiva ispiratrice e di alta qualità, utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni in Aspect-ratio di HeyGen per una visualizzazione ottimale su varie piattaforme, dimostrando infine come creare video di benvenuto coinvolgenti che catturino i nuovi membri del team fin dal primo giorno.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding AI

Crea video di onboarding per i clienti coinvolgenti e personalizzati senza sforzo utilizzando l'AI, garantendo un percorso fluido e informativo per ogni nuovo utente.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Onboarding
Inizia scrivendo o incollando il tuo copione per il video di onboarding. La nostra piattaforma utilizza un'AI avanzata per convertire il tuo testo in video, rendendo la produzione da copione a video senza intoppi.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo contenuto. Questi presentatori digitali aggiungono un tocco professionale e coinvolgente ai tuoi video di onboarding per i clienti.
3
Step 3
Applica l'Identità del Tuo Brand
Integra gli elementi unici del tuo brand applicando controlli di branding personalizzati. Questo assicura che i tuoi video di onboarding siano perfettamente allineati con l'aspetto e il feeling della tua azienda, migliorando il riconoscimento del brand.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta completato il tuo video di onboarding personalizzato per i clienti, esportalo facilmente nel formato di aspect-ratio desiderato. Condividi il tuo video di alta qualità su varie piattaforme per educare e accogliere i nuovi clienti.

Produci Guide Video Istruttive Veloci

Crea rapidamente clip video istruttivi concisi e coinvolgenti per chiarire le funzionalità o offrire suggerimenti rapidi, migliorando l'esperienza di apprendimento del cliente.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creatività dei video di onboarding personalizzati?

HeyGen ti consente di creare video di benvenuto altamente coinvolgenti sfruttando avatar AI e una vasta libreria di risorse creative. Puoi facilmente personalizzare questi video con gli elementi specifici del tuo brand per un'esperienza di onboarding unica per i clienti.

Quali risorse creative offre HeyGen per i video istruttivi?

HeyGen offre una ricca selezione di modelli video, personaggi animati e una libreria multimediale completa per aiutarti a produrre video istruttivi professionali. Puoi trasformare il contenuto testuale in documentazione video dinamica senza sforzo utilizzando la nostra funzione di trasformazione del testo in video.

Posso personalizzare i miei video di formazione con l'identità visiva del mio brand usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti che ti permettono di integrare i controlli di branding personalizzati, inclusi loghi e colori, in tutti i tuoi video di formazione per i dipendenti. Questo assicura un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi contenuti.

Come supporta HeyGen la creazione di video animati diversificati per varie piattaforme?

HeyGen fornisce uno strumento versatile per la creazione di video con funzionalità come il ridimensionamento dell'aspect-ratio e modelli video diversificati, rendendo semplice la generazione di video animati adatti a piattaforme come LinkedIn. Questo assicura che il tuo contenuto sia ottimizzato e d'impatto ovunque venga condiviso.

