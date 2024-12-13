Generatore di Curriculum AI: Progetta Corsi Più Velocemente

Semplifica la creazione di curriculum e genera schemi di corsi con il nostro generatore di curriculum AI. Migliora l'apprendimento con i dinamici avatar AI di HeyGen.

Crea un video coinvolgente di 30 secondi pensato per educatori impegnati, illustrando come un generatore di curriculum AI semplifica la pianificazione delle lezioni. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con tagli rapidi tra un insegnante frustrato e uno rilassato, sottolineato da una colonna sonora ispiratrice e vivace. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertire senza sforzo idee di contenuti educativi in narrazioni visive coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video raffinato di 45 secondi rivolto a sviluppatori di e-learning e responsabili della formazione, dimostrando la creazione precisa di schemi di corsi e percorsi di apprendimento personalizzati. Questo video dovrebbe impiegare un'estetica pulita e professionale con transizioni fluide e una voce narrante chiara e informativa. Gli avatar AI di HeyGen presenteranno i vantaggi chiave, rendendo le informazioni complesse accessibili e coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video d'impatto di 60 secondi rivolto a professionisti delle risorse umane e specialisti L&D in ambienti di formazione aziendale, mostrando i vantaggi strategici del Design Avanzato del Curriculum. La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica e aziendale, utilizzando infografiche e filmati di stock professionali per enfatizzare efficienza e risultati, accompagnata da una voce narrante autorevole. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per creare una narrazione persuasiva che evidenzi il potere trasformativo dello strumento.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 30 secondi per istruttori di corsi online e creatori di contenuti, evidenziando la velocità e la versatilità della Creazione di Corsi AI, inclusa l'integrazione di quiz interattivi. L'approccio visivo dovrebbe essere veloce e energico, con colori vivaci e animazioni di testo rapide, accompagnato da un tono audio entusiasta. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un pezzo promozionale visivamente attraente e informativo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Curriculum AI

Progetta senza sforzo schemi di corsi completi e percorsi di apprendimento con il nostro AI intelligente, semplificando il tuo processo di creazione di curriculum per educatori e formazione aziendale.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto di Curriculum
Inizia inserendo il tuo argomento principale e gli obiettivi di apprendimento per sfruttare il nostro AI nella generazione di un progetto di curriculum iniziale completo.
2
Step 2
Raffina gli Schemi di Corso
Utilizza l'Editor Potenziato dall'AI per personalizzare e migliorare gli schemi di corso generati, regolando moduli, flusso di contenuti e profondità.
3
Step 3
Aggiungi Valutazioni e Quiz
Integra valutazioni interattive utilizzando il Generatore di Quiz AI, permettendoti di costruire facilmente quiz e altri metodi di valutazione.
4
Step 4
Esporta per Piattaforme di Apprendimento
Finalizza il tuo curriculum ed esportalo in vari formati, pronto per un'integrazione senza soluzione di continuità con la piattaforma di apprendimento scelta.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi nell'Istruzione

Utilizza HeyGen per trasformare schemi di corso densi dal tuo generatore di curriculum AI in contenuti video facilmente comprensibili e visivamente attraenti per qualsiasi materia complessa.

Domande Frequenti

Come può HeyGen supportare gli educatori nella creazione di contenuti coinvolgenti per il loro curriculum?

HeyGen consente agli educatori di trasformare i progetti di curriculum e la pianificazione delle lezioni in esperienze di e-learning dinamiche utilizzando avatar AI e capacità di trasformazione del testo in video. Semplifica la creazione di video educativi di alta qualità, rendendo i contenuti più accessibili e coinvolgenti per varie piattaforme di apprendimento.

HeyGen offre strumenti per sviluppare rapidamente moduli di formazione da schemi di corsi esistenti?

Sì, HeyGen accelera significativamente la Creazione di Corsi AI permettendo agli utenti di convertire rapidamente gli schemi di corsi in lezioni video professionali con modelli pre-progettati e controlli di branding personalizzati. Puoi facilmente aggiungere la generazione di voiceover per personalizzare i materiali di formazione aziendale in modo efficiente.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare l'accessibilità e la versatilità dei video educativi?

HeyGen offre funzionalità cruciali come sottotitoli e didascalie automatiche per garantire l'accessibilità a tutti gli studenti, supportando percorsi di apprendimento personalizzati. La sua robusta libreria multimediale e le capacità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto consentono una creazione video versatile adatta a varie piattaforme, completando elementi come quiz e valutazioni con rubriche.

Come semplifica HeyGen il processo complessivo di creazione di contenuti per il curriculum?

HeyGen rivoluziona la creazione di curriculum permettendo agli utenti di generare contenuti video professionali direttamente da script utilizzando avatar AI e l'Editor Potenziato dall'AI, riducendo significativamente il tempo e la complessità di produzione. La piattaforma intuitiva combinata con modelli personalizzabili rende la creazione di video efficiente e semplice.

