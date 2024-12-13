Creatore di Video Promozionali AI: Video Istantanei e Sorprendenti

Genera facilmente video promozionali personalizzati con il nostro creatore di video promozionali AI utilizzando modelli e scene intuitivi per un impatto immediato.

644/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video demo dinamico di 90 secondi per piccoli imprenditori e creatori di contenuti che cercano di aumentare la loro presenza sui social media. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo luminoso ed energico con tagli rapidi e musica royalty-free vivace, dimostrando la facilità di generare video promozionali sorprendenti. Il messaggio principale ruota attorno all'utilizzo dei diversi "AI avatars" di HeyGen per dare vita istantaneamente ai copioni, rendendo la produzione video avanzata accessibile e veloce.
Prompt di Esempio 2
Crea un video tutorial di 2 minuti progettato per formatori aziendali e sviluppatori di e-learning, dettagliando il processo di produzione di contenuti educativi coinvolgenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, professionale e altamente informativo, con un focus su registrazioni dello schermo e voiceover dal suono umano. Il video sottolinea come lo strumento preciso di "Voiceover generation" di HeyGen, combinato con il suo intuitivo editor video AI, semplifichi la creazione di moduli di formazione di alta qualità senza bisogno di costose attrezzature da studio.
Prompt di Esempio 3
Produci un video vetrina di 45 secondi vibrante rivolto a marchi di e-commerce e marketer di prodotto che cercano di creare video di prodotto d'impatto. L'estetica visiva dovrebbe essere ricca e all'avanguardia, con diverse riprese di prodotto e musica di sottofondo contemporanea. Questo prompt evidenzia come i "Templates & scenes" estesi di HeyGen permettano agli utenti di personalizzare rapidamente e brandizzare video promozionali, consentendo un rapido dispiegamento di contenuti su varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali AI

Crea video promozionali accattivanti senza sforzo con strumenti potenziati dall'AI. Genera annunci video sorprendenti e contenuti per i social media in modo efficiente.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia inserendo il tuo testo. I nostri strumenti potenziati dall'AI convertono istantaneamente le tue parole in scene dinamiche, formando la base del tuo video.
2
Step 2
Scegli un Modello
Seleziona tra una vasta gamma di modelli video professionali. Questi layout pre-progettati forniscono un punto di partenza raffinato per il tuo progetto.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Assicurati che il tuo video sia distintamente tuo utilizzando i nostri controlli di branding. Applica facilmente il tuo logo, i colori del marchio e i caratteri per creare un aspetto personalizzato per il tuo marchio.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Con tutto impostato, genera istantaneamente il tuo video. Esporta la tua creazione di alta qualità con varie opzioni di rapporto d'aspetto, pronta per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti e il Valore del Prodotto

.

Produci facilmente video AI coinvolgenti che evidenziano storie di successo dei clienti e dimostrano efficacemente il valore del prodotto per i potenziali clienti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video promozionali?

L'editor video AI di HeyGen offre un'interfaccia intuitiva drag-and-drop, rendendo facile produrre video promozionali di alta qualità. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli video e strumenti potenziati dall'AI per la generazione istantanea di video con un controllo creativo significativo.

HeyGen può creare contenuti promozionali guidati dall'AI a partire da testo?

Assolutamente. Come avanzato creatore di video promozionali AI, HeyGen ti permette di trasformare il testo direttamente in video accattivanti utilizzando avatar AI realistici e voiceover dal suono umano. La nostra capacità di text-to-video from script semplifica la produzione dei tuoi contenuti in modo efficiente.

Quali opzioni di branding sono disponibili per i miei video promozionali?

HeyGen ti consente di creare video promozionali personalizzati per il tuo marchio con controlli di branding completi, inclusi loghi e colori. Questo assicura che i tuoi annunci video e video di prodotto siano perfettamente allineati con l'identità della tua azienda su tutte le piattaforme, come i social media.

HeyGen è un editor online e quali funzionalità multimediali offre?

Sì, HeyGen è un potente editor online che offre una ricca libreria multimediale e supporto per stock per migliorare i tuoi video promozionali. Puoi facilmente aggiungere sottotitoli/didascalie e utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, assicurando che i tuoi contenuti abbiano sempre un aspetto professionale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo