Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video demo dinamico di 90 secondi per piccoli imprenditori e creatori di contenuti che cercano di aumentare la loro presenza sui social media. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo luminoso ed energico con tagli rapidi e musica royalty-free vivace, dimostrando la facilità di generare video promozionali sorprendenti. Il messaggio principale ruota attorno all'utilizzo dei diversi "AI avatars" di HeyGen per dare vita istantaneamente ai copioni, rendendo la produzione video avanzata accessibile e veloce.
Crea un video tutorial di 2 minuti progettato per formatori aziendali e sviluppatori di e-learning, dettagliando il processo di produzione di contenuti educativi coinvolgenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, professionale e altamente informativo, con un focus su registrazioni dello schermo e voiceover dal suono umano. Il video sottolinea come lo strumento preciso di "Voiceover generation" di HeyGen, combinato con il suo intuitivo editor video AI, semplifichi la creazione di moduli di formazione di alta qualità senza bisogno di costose attrezzature da studio.
Produci un video vetrina di 45 secondi vibrante rivolto a marchi di e-commerce e marketer di prodotto che cercano di creare video di prodotto d'impatto. L'estetica visiva dovrebbe essere ricca e all'avanguardia, con diverse riprese di prodotto e musica di sottofondo contemporanea. Questo prompt evidenzia come i "Templates & scenes" estesi di HeyGen permettano agli utenti di personalizzare rapidamente e brandizzare video promozionali, consentendo un rapido dispiegamento di contenuti su varie piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Genera rapidamente annunci video accattivanti con l'AI per catturare l'attenzione e guidare le conversioni per le tue campagne di marketing.
Produci Promozioni Coinvolgenti per i Social Media.
Crea video promozionali e clip accattivanti per le piattaforme social per aumentare istantaneamente il coinvolgimento e la visibilità del marchio.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video promozionali?
L'editor video AI di HeyGen offre un'interfaccia intuitiva drag-and-drop, rendendo facile produrre video promozionali di alta qualità. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli video e strumenti potenziati dall'AI per la generazione istantanea di video con un controllo creativo significativo.
HeyGen può creare contenuti promozionali guidati dall'AI a partire da testo?
Assolutamente. Come avanzato creatore di video promozionali AI, HeyGen ti permette di trasformare il testo direttamente in video accattivanti utilizzando avatar AI realistici e voiceover dal suono umano. La nostra capacità di text-to-video from script semplifica la produzione dei tuoi contenuti in modo efficiente.
Quali opzioni di branding sono disponibili per i miei video promozionali?
HeyGen ti consente di creare video promozionali personalizzati per il tuo marchio con controlli di branding completi, inclusi loghi e colori. Questo assicura che i tuoi annunci video e video di prodotto siano perfettamente allineati con l'identità della tua azienda su tutte le piattaforme, come i social media.
HeyGen è un editor online e quali funzionalità multimediali offre?
Sì, HeyGen è un potente editor online che offre una ricca libreria multimediale e supporto per stock per migliorare i tuoi video promozionali. Puoi facilmente aggiungere sottotitoli/didascalie e utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, assicurando che i tuoi contenuti abbiano sempre un aspetto professionale.