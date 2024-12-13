Generatore di video promozionali creato da AI: Crea Video Straordinari Velocemente

Crea video promozionali accattivanti istantaneamente con il nostro generatore di video AI, sfruttando la potente funzione di testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta una narrazione avvincente di 30 secondi per piccoli imprenditori, illustrando come un potente creatore di video promozionali possa elevare il loro marchio. Adotta un'estetica visiva professionale ma accessibile, con diversi "avatar AI" che trasmettono messaggi chiave con una voce chiara e articolata. Sottolinea la facilità di creare "video personalizzabili" per rappresentare perfettamente l'identità unica della loro attività.
Prompt di Esempio 2
Esplora un clip coinvolgente di 60 secondi rivolto ai creatori di contenuti sui social media, dimostrando come produrre "video promozionali AI" che catturano l'attenzione su piattaforme come TikTok e Instagram. Questo video dovrebbe utilizzare uno stile visivo alla moda e dinamico con testi in sovrimpressione audaci, tagli rapidi e musica allegra e senza diritti d'autore, rendendolo perfetto per "annunci video sui social media". Presenta i "Sottotitoli/caption" automatici di HeyGen per garantire la massima accessibilità e coinvolgimento in tutti gli ambienti di visualizzazione.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video promozionale elegante di 50 secondi rivolto agli imprenditori dell'e-commerce, evidenziando il potere trasformativo di un "generatore di video AI" nel raccontare "storie di marketing" avvincenti. Mostra immagini di prodotto di alta qualità e scatti di lifestyle ispirazionali, supportati da musica strumentale ispiratrice. Sottolinea come la vasta "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen permetta agli utenti di trovare le risorse perfette, trasformando i concetti in straordinarie narrazioni visive senza difficoltà.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Promozionali Creato da AI

Trasforma senza sforzo le tue idee in video promozionali avvincenti. Questa guida ti accompagnerà nella creazione di contenuti professionali, potenziati dall'AI, in soli quattro semplici passaggi.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando un "modello video" pre-progettato o inserendo il tuo script per sfruttare il "Testo-a-video da script" per un avvio rapido. Questo stabilisce la base per il tuo promo.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Personalizza il tuo video incorporando "avatar AI" e selezionando risorse pertinenti dalla "libreria di media stock". Applica i controlli di branding per mantenere un aspetto e una sensazione coerenti.
3
Step 3
Applica Voiceover e Sottotitoli
Migliora il tuo messaggio con la "generazione di voiceover" professionale. Migliora l'accessibilità e il coinvolgimento aggiungendo automaticamente sottotitoli e caption precisi al tuo video.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video promozionale AI regolando "ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" secondo necessità. Scarica la tua creazione di alta qualità, pronta per l'uso come "annunci video sui social media" o altri canali di marketing.

Evidenzia il Successo dei Clienti

Crea video AI di impatto per condividere autenticamente le testimonianze dei clienti e costruire fiducia.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video promozionali accattivanti creati da AI?

HeyGen semplifica il processo di generazione di video promozionali AI di impatto, permettendoti di raccontare la storia unica del tuo marchio senza sforzo con strumenti avanzati basati su AI e modelli video personalizzabili.

HeyGen può assistere le aziende con diverse esigenze di creatori di video promozionali online?

Sì, HeyGen è un versatile creatore di video promozionali online, offrendo una vasta gamma di modelli video e un editor intuitivo drag-and-drop per creare video personalizzati per vari obiettivi di marketing aziendale, inclusi potenti annunci video sui social media.

Quali caratteristiche uniche offre il generatore di video AI di HeyGen per creare video promozionali AI personalizzati?

Il generatore di video AI di HeyGen offre caratteristiche uniche come avatar AI realistici, funzionalità di testo-a-video e opzioni di personalizzazione robuste per produrre video promozionali AI altamente coinvolgenti e personalizzati per qualsiasi campagna.

Quali elementi posso includere per migliorare i miei annunci video sui social media utilizzando HeyGen?

Con HeyGen, puoi elevare i tuoi annunci video sui social media incorporando voiceover di alta qualità, musica ed effetti coinvolgenti, e utilizzando la sua vasta libreria di media stock, assicurando che la tua narrazione di marketing risuoni con il tuo pubblico.

