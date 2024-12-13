Generatore di Promo Corsi AI: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Produci senza sforzo promozioni di corsi di alta qualità trasformando script in video accattivanti con text-to-video.

Produci un video promozionale di 30 secondi per creatori di corsi e professionisti del marketing, dimostrando come generare rapidamente un video "AI course promo generator". Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e dinamico, con grafiche moderne e una voce narrante AI sicura, sfruttando le funzionalità "Text-to-video from script" e "AI avatars" di HeyGen per semplificare il processo di creazione di video coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo di 45 secondi rivolto a educatori e sviluppatori di e-learning, illustrando il flusso di lavoro senza soluzione di continuità della "creazione di corsi online" utilizzando HeyGen. Il video dovrebbe adottare un'estetica pulita e professionale con una generazione di voce narrante chiara e autorevole, evidenziando come i modelli e le scene semplificano lo sviluppo di contenuti formativi di alta qualità, mostrando la piattaforma intuitiva di HeyGen come un "AI video generator."
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi coinvolgente per piccoli imprenditori e dipartimenti HR, mostrando HeyGen come l'ultimo "AI Course Creator" per "corsi interattivi". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo e persuasivo, combinando una libreria multimediale/stock diversificata con avatar AI espressivi, insieme a sottotitoli chiari per evidenziare i benefici chiave e semplificare idee complesse, rendendo lo sviluppo dei corsi accessibile a tutti.
Prompt di Esempio 3
Mostra come trasformare un "video script" in un gioiello "Promo video maker" in un tutorial rapido di 30 secondi rivolto a content marketer e istruttori di corsi individuali. Il video dovrebbe presentare immagini veloci e accattivanti, musica di sottofondo energica e una voce AI concisa ed entusiasta, enfatizzando le funzionalità "Text-to-video from script" e "Aspect-ratio resizing & exports" di HeyGen per un rapido dispiegamento su più piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Promo Corsi AI

Crea rapidamente video promozionali coinvolgenti per i tuoi corsi online con AI, progettati per catturare l'attenzione e aumentare le iscrizioni.

1
Step 1
Crea il Tuo Schema Promozionale
Inserisci il messaggio principale e i benefici del tuo corso. La nostra AI aiuta a redigere un "Corso Outline" completo per garantire che la tua promozione copra tutti i punti essenziali, sfruttando la funzionalità "Text-to-video from script" di HeyGen.
2
Step 2
Seleziona un Portavoce AI
Scegli da una libreria diversificata di presentatori virtuali. Sfrutta il "generatore di avatar AI" per trovare la personalità perfetta sullo schermo per la pubblicità del tuo corso, utilizzando gli "AI avatars" di HeyGen.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Voce
Incorpora immagini accattivanti ed elementi di sfondo. Genera audio chiaro e professionale per la tua promozione utilizzando le "voci AI", potenziate dalle capacità di "Voiceover generation" di HeyGen.
4
Step 4
Esporta la Tua Promo del Corso
Rivedi il tuo video promozionale completo e apporta eventuali aggiustamenti finali. La nostra piattaforma produce quindi "video coinvolgenti" di alta qualità, pronti per essere condivisi, ottimizzati attraverso le funzionalità di "Aspect-ratio resizing & exports" di HeyGen.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Espandi la Portata dei Corsi Online

Produci in modo efficiente più contenuti video AI per i tuoi corsi, espandendo la tua portata e coinvolgendo un pubblico globale di studenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per la creazione di corsi online?

HeyGen semplifica la creazione di video coinvolgenti per la promozione di corsi online e contenuti di e-learning. Sfrutta le potenti capacità del generatore di video AI per trasformare i tuoi script video in contenuti di corso professionali e di alta qualità in modo efficiente.

HeyGen può aiutarmi a creare video di corsi di formazione coinvolgenti?

Assolutamente. HeyGen agisce come un AI Course Creator, permettendoti di produrre corsi di formazione dinamici con facilità. Utilizza i nostri modelli di video di formazione diversificati e le voci AI per costruire contenuti video coinvolgenti che catturano i tuoi studenti.

Che tipo di avatar AI posso utilizzare per migliorare le mie promozioni di corsi?

HeyGen offre un'ampia selezione di opzioni di generatore di avatar AI realistici, permettendoti di presentare video di portavoce umani per la promozione del tuo corso. Integra l'identità unica del tuo marchio con controlli di branding personalizzati per garantire un aspetto coerente e professionale.

Come può HeyGen trasformare i miei script video scritti in video coinvolgenti?

La piattaforma innovativa di HeyGen converte i tuoi script video scritti in video coinvolgenti con avatar AI realistici e scene dinamiche. Questa capacità ti consente di creare contenuti di e-learning di alta qualità e materiali di promozione del corso efficaci a partire dal testo.

